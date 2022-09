„Möchte weitergeben, was glücklich macht“

Leonore Maria Pflanzer vor Birken, die in ihren Werken immer wieder eine Rolle spielen. © sn

„Birkenblau“ heißt die Ausstellung von Leonore Maria Pflanzer, die nun im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern zu sehen ist. Die Wahl-Benediktbeurerin erstellt zudem das Kunstinventar für die Pfarrei.

Benediktbeuern – Erstaunlich viele Besucher hatten sich eingefunden an diesem verregneten Samstagnachmittag zur Vernissage der Ausstellung „BIRKENblau“ von Leonore Maria Pflanzer im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern. Darunter auch die Familie der Künstlerin und etliche Freunde und Bekannte. So entstand eine fast familiäre Atmosphäre mit herzlichen Begrüßungen und intensivem Gesprächsaustausch. Pflanzer, geboren 1982 in Bukarest, kam mit sechs Jahren nach Deutschland. Nach einem Studium der Bildenden Kunst und Romanistik in Regensburg und Avignon lebt sie nun seit acht Jahren in Benediktbeuern.

Besonderer Beruf

Nachdem sie als Kunstvermittlerin an den Museen der Region von Kochel über Penzberg bis Bernried tätig war, arbeitet sie nun an der Erstellung des Kunstinventars der Pfarrei Benediktbeuern. Auf die Frage, wie lange diese Aufgabe angelegt sei, lachte sie herzlich: „Ich hoffe, dass meine Lebenszeit ausreicht, alles zu inventarisieren, was es hier an religiösen Kunstschätzen gibt…“ Zunächst wird all das digitalisiert, danach steht die Betreuung des Archivs an. Diese Aufgabe geht Pflanzer mit sichtlicher Freude an. „Zeit zum Malen brauche ich allerdings auch“, gestand sie. „Ich möchte damit weitergeben, was mich glücklich macht – und andere hoffentlich auch.“

Die Birke ist für die Künstlerin ein wichtiger Baum mit Symbolcharakter

Mit den im Kreuzgang zu sehenden Arbeiten gelingt das jedenfalls. Die Bilder bezaubern mit hellen, lichten Farben und zarten Tiergestalten. Ein Birkenwäldchen in Pastellfarben, darin eine Herde weißer Schäfchen, zieht die Blicke an. Zu sehen sind auch zutraulich wirkende hellbraune Rehe auf einer Lichtung, in der zarte Grün- und Gelbtöne dominieren und Dammwild mit getupftem Fell auf einer Wiese als eine Studie in Grüntönen.

Und immer wieder Birken, denn dieser Baum spielt eine besondere Rolle in den Werken der Malerin: „Mit ihrer schwungvollen Vertikalität und dennoch zarten Erscheinung steht die Birke ebenso für Leichtigkeit wie Reinheit. Ich denke da an Leben und Neubeginn“, sagte sie. Schaue man genauer hin, entdecke man die Kerben und Narben der Birkenrinde. Und der Stamm sei ständig auf der akrobatischen Suche nach Gleichgewicht. „Krumm und schräg balanciert die Birke dem Himmel entgegen, demütig dem Ort, an dem sie wachsen muss, ergeben. In diesem Sinne regt sie mich auch zum Nachdenken an und kann ein Vorbild sein“, erklärte Pflanzer.

Neben den Pastellgemälden gibt es auch einige Bilder in kräftigen Farben: Rote Blüten in der türkisfarbenen Vase oder eine bunte Sommerwiese, in der es orange, blau und grün leuchtet. Einige Bilder arbeiten auch mit Abstraktionen und zeigen Umrisse von Tieren vor einer abstrahierten Natur.

Lob vom Klosterdirektor

Er freue sich besonders, heute die Ausstellung einer Mitarbeiterin der Pfarrei eröffnen zu dürfen, erklärte Direktor Pater Lothar Bily bei der Begrüßung. Dann führte er die Bedeutung der Birke bei den Germanen und Slaven als Symbol der Fruchtbarkeit und Erneuerung aus, die sich im katholischen Volksglauben tradiert habe. Und das Blau im Titel der Ausstellung beziehe sich natürlich zum einen auf das Blaue Land, zum anderen auf die Symbolisierung des Geistigen, Unsichtbaren in unserem Leben.

Pflanzer hofft, dass die Besucher Gewinn ziehen aus der Betrachtung der Bilder. Sie greife in einer Zeit, die von Krieg, Unrecht und Angst geprägt sei, einige Motive auf, die „zwar keine Antwort geben oder politische Stellung beziehen, doch symbolhaft für Hoffnung und Schönheit, für den Frieden sowie für innere Demut und Sensibilität“ stehen könnten. „Das ist möglicherweise ebenso aktuell wie zeitlos…“ Ergänzt werden die Gemälde durch Schwarz-Weiß-Fotos ihres Bruders Martin Pflanzer, Momentaufnahmen von Menschen und Tieren rund ums Kloster. Die Ausstellung „BIRKENblau“ ist bis 23. Oktober im Kreuzgang (Westflügel) des Klosters Benediktbeuern zu sehen, täglich von 9 bis 18 Uhr. (Sabine Näher)

