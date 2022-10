Möglichst lange im eigenen Zuhause bleiben: Hilfsangebote von „Zammlebn“

Von: Christiane Mühlbauer

Werben für das Angebot „Unterstützung im Alltag“: Projektleiterin Vanessa Elsasser (li.) und Mariele Wolf vom Verein Zammlebn. © pröhl

Wer im fortgeschrittenen Alter oder pflegebedürftig ist, freut sich über Unterstützung im Alltag. Aber auch pflegende Angehörige sind erleichtert, wenn ihnen jemand hilft. Angebote gibt es durch den Nachbarschaftshilfeverein Zammlebn. Am 4. Oktober findet ein Vortrag statt.

Benediktbeuern/Bichl – Das Angebot namens „Unterstützung im Alltag“ gibt es schon seit Längerem, doch nun hat es der Nachbarschaftshilfeverein Zammlebn noch erweitert. Anfangs war es insbesondere auf Menschen mit dementiellen Erkrankungen ausgerichtet, berichtet Projektleiterin Vanessa Elsasser. Nun wurde es ausgeweitet auf alle pflegebedürftigen Menschen, denen das Bewältigen des Alltags schwer oder zunehmend schwerer fällt. Aber auch Angehörige, die eine Person betreuen, können sich jederzeit melden.

„Mit unserer wohnortnahen Alltagsbegleitung wollen wir eine sich immer weiter zuspitzende Versorgungslücke schließen“, sagt Elsasser. Denn auch auf dem Land müsse man sich auf eine wachsende Zahl von Menschen mit Unterstützungsbedarf einstellen. Mit dem Angebot soll geholfen werden, den Einzug in ein Pflegeheim so lange wie möglich zu vermeiden oder hinauszuschieben. „Denn auch im stationären Langzeitwohnen ist mit einem eklatanten Pflegekräftemangel zu rechnen“, sagt die Sozialpädagogin.

Ehrenamtliche Helfer kommen nach Hause

Damit die Betroffenen so lange wie möglich zu Hause leben können, kommen von Zammlebn stundenweise ausgebildete Ehrenamtliche nach Hause. Sie kochen beispielsweise zusammen, gehen spazieren, besuchen den Friedhof oder „ratschen einfach nur“, sagt Elsasser. Was gemacht werde, erfolge in individueller Absprache.

Derzeit gibt es elf Ehrenamtliche zwischen Schlehdorf und Bad Heilbrunn, die 15 Klienten in diesem Bereich betreuen. Zwar ist das Kerngebiet des Vereins Benediktbeuern-Bichl, doch man ist aufgeschlossen für andere Loisachtaler Gemeinden – sowohl auf der Helfer- als auch auf der Klienten-Seite.

Zuschuss von der Pflegekasse

Alle Helfer haben eine Schulung durchlaufen, die zwei Mal im Jahr in Bad Tölz oder Wolfratshausen angeboten wird. Sie wurde vom Landesamt für Pflege entworfen und umfasst 40 Stunden, zum Abschluss erhält man ein Zertifikat. Die ehrenamtlichen Helfer bekommen für ihren Einsatz eine Aufwandsentschädigung.

Für alle Klienten, die das Angebot nutzen, ist wichtig zu wissen, dass es über die Pflegekasse abgerechnet werden kann, und zwar im Rahmen des sogenannten Entlastungsbetrags. Dafür stehen 125 Euro pro Monat zur Verfügung. Berechtigt ist jeder, der einen Pflegegrad (eins bis fünf) nachweisen kann. „80 Prozent der Berechtigten wissen aber gar nichts davon und lassen ihn verfallen“, bedauert Mariele Wolf von Zammlebn. Der Verein bietet auch an, die Abrechnung mit der Pflegekasse zu übernehmen. Interessant zu wissen ist auch, dass noch andere Pflegebudgets umgewandelt werden können, damit sie in den Entlastungsbetrag einfließen. Außerdem kann man diesen ansparen. Details kann man in der Beratung mit der eigenen Pflegeversicherung klären.

Das wird nicht von den Helfern gemacht

Was Zammlebn im Rahmen dieses Angebots nicht leistet, sind hauswirtschaftliche Hilfen, sprich pflegend tätig sein oder zum Beispiel putzen. Auch Fahrdienste werden nicht geleistet.

Wer das Angebot zur „Unterstützung im Alltag“ annehmen möchte, kann sich bei Elsasser melden. Es gibt dann Gespräche und auch einen Termin in der Familie, um den passenden Helfer zu finden. „Es ist immer dieselbe Person, die kommt“, sagt Elsasser. Auch die Ehrenamtlichen werden fachlich begleitet.

Infos und Vortrag: Weitere Infos gibt es bei Vanessa Elsasser unter Telefon 0 88 57/39 62 oder E-Mail unterstuetzung-im-alltag@zammlebn.de. Zudem findet am Dienstag, 4. Oktober, um 19 Uhr ein Vortrag im Bonhoeffer-Haus in Benediktbeuern statt, in dem Dieter Käufer über den Umgang mit dementiell erkrankten Menschen spricht. Käufer leitete das AWO-Demenz-Zentrum Wolfratshausen und ist Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Isar-Loisachtal. Außerdem gibt es bis Mitte Oktober einen Büchertisch in der Benediktbeurer Pfarr- und Gemeindebücherei mit Literatur zum Thema Demenz.

