Motiviert bis in die Fingerspitzen: Junge Erwachsene bei Jugendkonferenz zum Thema Klimawandel

Von: Christiane Mühlbauer

Die Schülerinnen und Schüler diskutierten nicht nur, sondern arbeiteten auch künstlerisch und handwerklich. Hier entsteht eine kunterbunte Stele mit Mut machenden Gedanken. Sie steht bald auf dem Klosterareal. © Pröhl

Wie ist klimaneutrales Leben möglich? Um diese Frage kreiste nun eine Jugendkonferenz im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK), zu der 32 Schülerinnen und Schüler aus dem Gebiet zwischen Rosenheim und dem Allgäu gekommen waren. Sie sind Botschafter ihrer Schulen. Dorthin wollen sie zahlreiche Ideen mitnehmen und in ihren Familien umsetzen.

Benediktbeuern – Die Jugendkonferenz fand von Mittwoch bis Freitag in Zusammenarbeit mit der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) und der Energiewende Oberland am Kloster Benediktbeuern statt. Die Workshops und Diskussionsrunden begleiteten Doris Linke, Bereichsleiterin „Bildung“ im ZUK, und Bildungsreferent Andrew Blackwell zusammen mit Studierenden der KSH. Am Donnerstag gab es einen Diskussionsabend, an dem Jakob Koch (Kreistagsmitglied und Landtagskandidat der Grünen) sowie Vertretern von „Fridays for Future“, der Umweltschutzorganisation BUND sowie vom Umweltministerium teilnahmen.

„Wir haben uns in diesen Tagen mit der Frage beschäftigt, wie wir in Zukunft leben können, ohne unsere Grundlagen zu zerstören“, berichtete Doris Linke. Dazu wurde auch in der Natur künstlerisch und handwerklich gearbeitet. Klosterbesucher werden bald eine kunterbunte Stele sehen, auf der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Mut machenden Gedanken für die Zukunft auf den Punkt brachten.

Benjamin: „Die Klimaziele wurden in den vergangenen Jahren verschlafen“

Motiviert sind sie jedenfalls bis in die Fingerspitzen. Das wurde bei einem Pressegespräch klar, in dem Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Einrichtungen, aber auch eine Studierende sowie ein junger Mann, der im Kloster ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), absolviert, von ihren Erfahrungen bei der Konferenz berichteten. Einig war man sich, dass es nicht nur auf das persönliche Engagement ankommt, sondern auch auf die Politik. „Wir brauchen andere Spielregeln“, sagte Benjamin (FÖJ). „Nicht wir sind Schuld an der jetzigen Situation, sondern die Klimaziele wurden in den vergangenen Jahren verschlafen. Die Ölkonzerne hatten viel zu große Macht.“ Bei Studentin Hanna wurde das Interesse für die Politik geweckt: „Bei der Diskussion von Jakob Koch habe ich gelernt, unsere Generation muss sich in die laufenden Diskussionen einbringen.“

An jeder Schule wird schon etwas für den Klimaschutz getan. Valeria vom Fugger-Gymnasium in Augsburg berichtete zum Beispiel, dass es an ihrer Schule unter anderem eine Imkerei gibt sowie eine Arbeitsgruppe zum Thema Fairer Handel. Andere haben „Umweltmanager“, die sich thematisch engagieren, etwa für einen Veggie-Day in der Schulmensa. Bei der Konferenz entstanden einige neue Ideen. Briana von der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim will versuchen, dass jeder Abschlussjahrgang auf dem Schulgelände einen Obstbaum pflanzt.

Klimaschutz beginnt für viele auf dem Teller

Und was macht jeder einzelne für den Umweltschutz? Für viele beginnt Klimaschutz beim Essen, sie sind Vegetarier oder Veganer. Matthias will versuchen, weniger Verpackungsmüll zu produzieren, Valeria möchte jetzt auch mal einen Unverpackt-Laden aufsuchen. Andere berichteten, dass ihre Eltern auf dem Hausdach Photovoltaikanlagen installiert oder ein E-Auto hätten. Allerdings: „Es gibt schon auch Diskussionen zwischen den Generationen“, sagte Sophia aus Penzberg, als Siri meinte: „Ich will meine Familie konvertieren, vegetarisch zu leben.“

Briana: „Handys sollten wieder austauschbare Akkus haben“

Auch das Thema Medienkonsum kam zur Sprache. „Es wäre gut, wenn die Handys wieder austauschbare Akkus hätten“, sagte Briana. Zwei Schülerinnen des Gymnasiums Penzberg berichteten über kritische Diskussionen, als an der Einrichtung Tafeln durch Boards ersetzt wurden. „Die leuchten die ganze Zeit“, kritisierte Emma. Vor welchen schwierigen Entscheidungen man manchmal stünde, berichtete Quirin von der FOS/BOS in Rosenheim: „Als mein Handy-Display kaputt war, hätte die Reparatur 600 Euro gekostet. Da denkt man natürlich an einen Neukauf.“ Die Schülerinnen und Schüler wünschen sich von der Politik strengere Regeln für mehr Nachhaltigkeit. „Dass die EU beschlossen hat, dass es einheitliche Ladekabel geben muss, ist gut“, meinte Benjamin.

Kontroverse über die „Letzte Generation“

Aktuelle Politik verfolgen die jungen Erwachsenen auch. „Ich verstehe die Kritik am Wärmepumpengesetz“, meinte Matthias. „Die sind teuer. Viele Leute haben nicht so viel Geld. Da braucht es viel mehr Fördergelder, an die man leichter kommen sollte.“ Mit den Aktivitäten der „Letzten Generation“ setzten sich die jungen Leute kontrovers auseinander. „Die haben schon viele richtige Gedanken“, meinte Matthias mit Blick auf deren Ziele, „aber sie erreichen mit den Aktionen nur, dass sie die Leute gegen sich aufbringen“. Benjamin fand, dass die Medien nicht so sehr über die Auswirkungen der Aktionen berichten sollte, sondern viel mehr über deren Ziele.

