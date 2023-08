Fünfjähriger Oberbayer radelt mit seinem Papa von Garmisch an den Gardasee – mit Zelt

Von: Christiane Mühlbauer

Sind stolz auf ihre Fahrt und planen schon neue Routen: Benjamin Trautmann mit seinem Sohn Maximilian (5). © arp

Mit einem Fünfjährigen über die Alpen an den Gardasee radeln? Benjamin Trautmann aus Benediktbeuern hat das mit seinem Sohn gemacht.

Benediktbeuern – 407 Kilometer und 4688 Höhenmeter in sechs Tagen mit einem Fahrrad ohne Elektroantrieb – so mancher wird jetzt schon beim Lesen ins Schwitzen kommen. Schafft eine Fahrradtour von Garmisch-Partenkirchen an den Gardasee auch ein fünfjähriges Kind? Benjamin Trautmann (37) und auch sein Sohn Maximilian berichten begeistert, welchen Spaß sie bei der Tour im Juli hatten. „Das Wichtigste ist, das Kind bei der Planung in alles einzubinden und die Tour dann komplett nach ihm auszurichten“, sagt der Vater.

Gemeinsam alles vorher durchgeschaut und besprochen

Familie Trautmann ist sportbegeistert und gerne mit dem Radl unterwegs, es wird aber auch gewandert und geklettert. „Maximilian fährt wahnsinnig gerne Rad“, sagt Benjamin Trautmann. In diesem Sommer radelte er mit seinem Sohn schon den Altmühltal-Radweg, 186 Kilometer hin und auch wieder zurück. Dann gingen sie gemeinsam die Planung der Transalp an. „Wir haben uns alles auf Karten angeschaut und darüber gesprochen, was man dabei alles sehen kann“, berichtet der Vater. Maximilian fand es spannend. Der Vater hat ihm gesagt: „Du bestimmst das Tempo, und wenn du nicht mehr kannst oder nicht mehr willst, holt uns die Mama mit dem Auto ab.“

Camping-Utensilien im Fahrradanhänger

Gesagt, getan. Am 17. Juli starteten die beiden in Garmisch-Partenkirchen. Weil Benjamin Trautmann autark sein wollte, wurde gecampt. Im Hänger an seinem Fahrrad befanden sich ein Zelt, zwei Daunenschlafsäcke, Isomatten, Expeditionsnahrung für zehn Tage, ein Gaskocher, Wechsel- und Regenkleidung und ein Erste-Hilfe-Set. Aber auch zwei Kartenspiele und zwei Vorlesebücher hatte der Papa eingepackt. „Wir haben in den Pausen oder abends im Zelt Karten gespielt, und jeden Tag habe ich ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen“, erzählt der 37-Jährige.

Im Zelt wurde jeden Abend Karten gespielt, und der Vater las eine Gute-Nacht-Geschichte vor. © Trautmann

Geschichten vom Bergzwerg und den Römern

Schon am ersten Tag lief es besser als gedacht. „Geplant war, nur bis Ehrwald zu radeln, aber Maximilian wollte dann bis Imst weiter.“ Der Kleine bestimmte immer das Tempo und die Pausen. Sie radelten in den folgenden Tagen von Imst nach Pfunds, dann hoch zum Reschenpass, hinab nach Meran, dann weiter bis nach Kurtatsch am Kalterer See und kamen schließlich am sechsten Tag am Gardasee an. „Manchmal haben wir mehrere kurze Pausen hintereinander gemacht, manchmal unterwegs ein Eis gegessen. Am Reschensee, wo der Kirchturm aus dem Wasser ragt, hat es Maximilian so gut gefallen, dass wir dort drei Stunden geblieben sind.“ In den Südtiroler Weinbergen gab es immer wieder Apfelsaft-Stände, auch da musste natürlich gestoppt werden. Außerdem wurden die Info-Tafeln studiert beziehungsweise vom Vater erklärt – etwa die Geschichte der historischen Römerstraße Via Claudia Augusta, auf der sie sich befanden. Aber auch der Ortler mit seinem Gletscher faszinierte das Kind. „Deshalb habe ich mir unterwegs eine Geschichte über einen Bergzwerg ausgedacht“, sagt Trautmann. „Man kann in jeder Situation mit Kindern was Tolles machen. Wir haben viel gelacht.“

Der Papa richtete sich ganz nach seinem Sohn, und dieser wollte täglich munter weiterradeln. „Die ganze Tour war eine sehr schöne, innige Vater-Kind-Erfahrung“, sagt der Benediktbeurer.

Das Wetter war leider nicht immer gut

Nur mit dem Wetter hatten die beiden Pech. Immer wieder gab es Regenschauer. Sie stellten sich in Scheunen unter und übernachteten einmal sogar in einer riesengroßen Baggerschaufel. „Das war für Maximilian natürlich toll.“ In Kurtatsch, als sie Schutz vor einem heraufziehenden Gewitter suchten, wurden die beiden spontan von einem Winzer eingeladen, der ihnen in seinem Buschenschank ein Essen spendierte, und das Zelt durften sie auf dem Anwesen aufstellen. „Ein gutes Frühstück haben wir am nächsten Morgen auch noch bekommen. Das ist Gastfreundschaft, die vergisst man nicht.“

Gutes Kinderfahrrad ist wichtig

Benjamin Trautmann war mit einem Mountainbike mit elf Gängen unterwegs, der Sohn hat ein 20-Zoll-Kindermountainbike mit Scheibenbremsen. „Ein gutes Kinderrad ist sehr wichtig“, sagt der Vater. Jenes von Maximilian kostet 900 Euro. Bewusst fahren die beiden keine E-Bikes. „Für junge Fitte muss es kein E-Bike sein, ist meine Überzeugung.“

Am Ziel: Beide waren beim Blick auf den See sehr stolz. Leider hatten sie bei der Tour oft schlechtes Wetter. © Trautmann

Zurück ging es mit dem Bus

Am Ziel angekommen, waren beide natürlich mächtig stolz. Zur Belohnung gab es für Maximilian ein T-Shirt und eine Jacke mit dem Aufnäher „Transalp Garmisch Gardasee“. Das trägt der Fünfjährige seither am liebsten Tag und Nacht. Und ein neues Ziel hat er auch schon: „Das Schwarze Meer“, sagt der Bub. „Vielleicht machen wir im kommenden Jahr den Donauradweg. Mal sehen“, sagt der Papa lächelnd.

Vom Gardasee ging es dann mit einem Shuttlebus zurück nach Hause, zur Mama und zum jüngeren Bruder. Benjamin Trautmann freut sich, dass alles so gut gegangen ist. Und er will andere Eltern mit seiner guten Erfahrung motivieren, auch etwas mit Kindern in der Natur zu unternehmen. „Es muss ja nicht gleich eine Riesenrunde sein. Zwei, drei Tage in der Umgebung sind doch auch schön“, sagt der Vater. „Die Kinder stärken solche Erlebnisse sehr, und man bekommt ganz viel zurück.“

