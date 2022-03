Mountainbiker verliert im Schnee Orientierung: Rettungsaktion der Bergwacht

Teilen

Die vier Bergretter fuhren auf der Forststraße so nah wie möglich an den Standort des Mountainbikers. © Bergwacht Benediktbeuern

Vom Schnee wurde ein Mountainbiker bei einer Tour am Windpässel in Benediktbeuern überrascht. Der Mann verlor die Orientierung, rutschte in einen Graben und musste von der Bergwacht gerettet werden.

Benediktbeuern - Trotz der momentan frühlingshaften Temperaturen herrschen in den Bergen nach wie vor winterliche Verhältnisse. Das musste auch ein junger Mann am vergangenen Freitag auf schmerzliche Weise erfahren.

Mit zunehmender Höhe von der Menge des Schnees überrascht

Laut einer Pressemitteilung der Bergwacht Benediktbeuern war der Mann mit seinem Mountainbike am Nachmittag zu einer Tour im Bereich Windpässel aufgebrochen. Nachdem er anfangs gut vorangekommen war, wurde er laut Mitteilung mit zunehmender Höhe von der Menge des Schnees überrascht.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Mountainbiker rutscht in einen Graben ab

Der Mountainbiker kam daraufhin mit seinem Rad vom Weg ab und verlor die Orientierung. Schließlich rutschte er in einen Graben ab. Zwar konnte er sich glücklicherweise noch aus eigener Kraft hangaufwärts bewegen. In Anbetracht der einbrechenden Dunkelheit wählte der Mann dann aber gegen 17 Uhr den Notruf.

Mann zieht sich leichte Kopfverletzung zu

Den freiwilligen Rettern der Bergwacht Benediktbeuern gelang es schnell, den Mountainbiker zu lokalisieren. Mit dem Rettungsfahrzeug näherten sie sich dem Standort des Mannes so weit wie möglich. Den Rest des Weges legten die vier Einsatzkräfte zu Fuß zurück. Sie fanden den Mountainbiker ein wenig unterkühlt und mit einer leichten Kopfverletzung vor.

Lesen Sie auch Gunzesried: 13-Jähriger bewusstlos auf Skipiste gefunden Blaichach/Gunzesried — Am Samstag wurde ein 13-jähriger Snowboardfahrer bewusstlos auf der Skipiste in Gunzesried aufgefunden. Gunzesried: 13-Jähriger bewusstlos auf Skipiste gefunden Auto prallt in Kurve gegen Baum: Zwei Schwerverletzte Zwei Männer im Alter von 19 und 23 Jahren sind in der Nacht zum Montag bei einem Unfall in Oldenburg schwer verletzt worden. Der 19-jährige Fahrer sei in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit dem Auto gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Den Angaben zu Folge war das Fahrzeug bereits zuvor einem Streifenwagen aufgefallen. Die Polizisten vermuteten demnach, dass das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Auto prallt in Kurve gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit warmer Kleidung ausgestattet und zum Rettungsfahrzeug der Bergwacht begleitet. Mitsamt seines Mountainbikes wurde der Mann ins Tal gebracht. (eg)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.