„Die Musik war sein Ein und Alles“: Trauer um Benedikt Schwaller

Die Musik bedeutete ihm alles. Benedikt Schwaller aus Ried war sein Leben lang ein begeisterter Musiker. Nun ist der gebürtige Obersteinbacher im Alter von 89 Jahren gestorben.

Ried– „Die Musik war sein Ein und Alles“, erinnert sich seine Frau Martha. Kein Wunder also, dass Benedikt Schwaller Mitglied war bei der Benediktbeurer Blasmusik. „Seit 1951 hat er bei uns Posaune gespielt“, so Ehrenvorsitzender Hias Hammerl. Dirigent Bernhard Schreder findet viele lobende Worte für den Verstorbenen. „Er war ein Ruhiger. Aber man hat viel Gaudi mit ihm haben können.“ Was er an Schwaller besonders schätzte: „Er hat die jungen Musikanten bei uns immer unterstützt und ihnen geholfen. Das ist nicht immer selbstverständlich.“ Eifersüchtig auf den Nachwuchs sei Schwaller nie gewesen. „Von ihm hat es nie ein böses Wort gegeben.“ Und auch, nachdem er altersbedingt weniger aktiv mitmusiziert habe, habe Benedikt Schwaller immer bereitwillig ausgeholfen, wenn man eine musikalische Vertretung – etwa bei den Standkonzerten – brauchte.

Bei der Schützenkompanie Benediktbeuern war Schwaller seit 1949 Mitglied. „Er war sehr tüchtig und ist immer mit ausgerückt“, erinnert sich Hammerl.

Schon als junger Mann zog Benedikt Schwaller von Obersteinbach in den Kochler Ortsteil Ried. Hier lernte er seine Frau kennen. Das Paar bekam zwei Kinder. „Wir waren 61 Jahre verheiratet“, so Martha Schwaller. Dass ihr Bernhard nicht mehr bei ihr ist, trifft sie hart. Obwohl er schon seit Jahren krank gewesen sei, fehle er ihr sehr. „Er war nie ein böser Mensch – immer gesellig und fröhlich.“

Nun durfte Benedikt Schwaller friedlich einschlafen – und Martha Schwaller sagt, sie ist dankbar, dass sie ihn so lange haben durfte.Franziska Seliger