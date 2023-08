Nach Hagel in Benediktbeuern: Erste Nothilfe fast abgeschlossen

Von: Andreas Steppan, Veronika Ahn-Tauchnitz

Aus der Vogelperspektive sieht Benediktbeuern friedlich aus. Doch die Dächerlandschaft weist deutlich darauf hin, wie schwer das Dorf von dem verheerenden Hagelunwetter am Samstag getroffen wurde. Ein Großteil der Häuser ist mittlerweile notdürftig mit Planen abgedeckt. © Matthäus Krinner

Die meisten vom Hagel zerstörten Dächer in Benediktbeuern sind mittlerweile provisorisch mit Planen abgedeckt. Die Feuerwehr hat einen Großteil ihrer Einsätze abgearbeitet.

Benediktbeuern – 184 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren auch am Mittwoch – Tag vier nach der Hagel-Katastrophe – in Benediktbeuern im Einsatz. Das berichtet Kreisbrandrat Erich Zengerle, der vor Ort die Einsatzleitung innehat. „Es geht weiter gut voran“, bilanzierte er am späten Mittwochnachmittag.

Benediktbeuern: Feuerwehr von 8 Uhr morgens bis zur Dämmerung im Einsatz

Ihm zufolge waren wieder Helfer von sämtlichen Feuerwehren des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen sowie Unterstützung aus dem Landkreis München vor Ort. Jeweils von 8 Uhr morgens bis zum Einbruch der Dunkelheit gegen 20 Uhr arbeiten die Feuerwehrleute nach Zengerles Angaben. Die benötigte Menge an Kräften damit gut abgedeckt. Man könne sich abwechseln, die Stimmung unter den Aktiven sei daher gut. „Auch logistisch läuft alles sehr gut.“

Nachdem ein angeforderter Einsatz aufgenommen worden sei, werde zuerst ein „Sichter-Team“ zu dem betroffenen Gebäude geschickt, schildert Zengerle. „Sie teilen die Einsätze nach Prioritäten eins bis drei ein. Wo die Not am größten ist, da wird es zuerst gemacht.“ Aktuell seien noch etwa 30 bis 35 Einsätze offen, so der Kreisbrandrat. Diese würden an diesem Donnerstag abgearbeitet. Neue Einsätze kämen allenfalls noch ganz vereinzelt dazu.

Notfallsicherungen am Kloster Benediktbeuern abgeschlossen

Parallel habe die Feuerwehr zuletzt weiterhin an der Füllstation am Tölzer Betriebshof Sandsäcke befüllt – 7500 Stück zum Beispiel am Dienstag. Die würden benötigt, um die Planen, mit denen die Dächer provisorisch abgedeckt werden, zu beschweren.

Vorläufige Entwarnung aus dem Kloster Benediktbeuern: Laut Statiker ist kein Bereich einsturzgefährdet. THW und Alpine Einsatzgruppe wieder abgerückt Tourist-Info sucht Zimmer für Handwerker © Hias Krinner

Am Kloster Benediktbeuern sind die Notfallsicherungen mittlerweile abgeschlossen. Das THW und die Alpine Einsatzgruppe der Polizei konnten noch am Dienstagabend abrücken, wie Katrin Birk, die Pressesprecherin des Klosters, berichtet. „Wir haben nach wie vor einige Firmen vor Ort, die bei der weiteren Sicherung helfen“, ergänzt sie. Auch der Statiker habe sich in der Zwischenzeit ein genaues Bild von den Gebäuden gemacht. Die gute Nachricht: „Kein Bereich ist einsturzgefährdet“, sagt Birk. Lediglich einige der abgehängten Decken könnten unter dem Gewicht des Wassers, das in die Gebäude lief, nachgeben. Aber die Statik an sich sei in Ordnung, sagt Birk.

Auch in Tourist-Info Benediktbeuern wird Hilfe koordiniert

Einer der Dreh- und Angelpunkte, an denen Hilfe koordiniert wird, ist auch die Tourist-Information in Benediktbeuern. Der Tourismus-Saison hat das Unwetter am Samstag ein jähes Ende bereitet. Da auch viele Gastgeberbetriebe von Hagelschäden betroffen seien, hätten etliche Gäste abreisen müssen, berichtet Sabine Rauscher, die Chefin der Tourist-Info. Es gebe aber auch Unterkünfte, die nach wie vor genutzt werden könnten. „Da haben wir die ganze Bandbreite“, sagt sie.

Häufiger sei es auch vorgekommen, dass Gäste mit dem eigenen beschädigten Auto gar nicht mehr nach Hause fahren konnten und auf Ersatzfahrzeuge warten mussten. Ganz zu Anfang seien noch Anfragen in der Tourist-Info eingegangen, ob denn zum Beispiel Veranstaltungen stattfinden oder das Kloster besichtigt werden könne, berichtet Rauscher. Diese Fragen hätten sich aber nach der überregionalen Berichterstattung über die Hagel-Katastrophe erledigt.

Nach hagel-Unwetter: Handwerker werden gebraucht

Überhaupt ist das Thema Freizeit und Urlaub dieser Tage in der Tourist-Information stark in den Hintergrund gerückt. „Uns geht es jetzt in erster Linie darum, die betroffenen Bürger zu unterstützen“, sagt Sabine Rauscher. „Wir sind hauptsächlich damit beschäftigt, die Liste mit Handwerkern zu erstellen.“

Beim Thema Zimmervermittlung gehe es nun darum, Unterkünfte für Handwerker aufzutun, wenn diese von etwas weiter weg kommen. Und auch viele Bürger, die ihre beschädigten Häuser während der Sanierung möglicherweise wochenlang nicht mehr bewohnen könnten, seien voraussichtlich auf Ersatzunterkünfte angewiesen. Deswegen sei auch nicht zu befürchten, dass noch nutzbare Pensionen oder Ferienwohnungen in Benediktbeuern in nächster Zeit leer stehen, so Rauscher. Die Hilfsbereitschaft sei enorm. „Fast im Zehn-Minuten-Takt gehen bei uns Anrufe von Vermietern ein“, sagt Rauscher, die sich vielmals für die Unterstützung bedanken möchte.

