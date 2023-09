Nach Hagel-Unwetter: Anträge für Härtefallfonds bis 31. Oktober stellen

Nach dem Hagel-Unwetter, das besonders Benediktbeuern getroffen hat, können in Einzelfällen Mittel aus einem Härtefallfonds beantragt werden. © Matthäus Krinner

Wie bereits angekündigt, hat die Bayerische Staatsregierung nach dem Hagel-Unwetter finanzielle Mittel für Härtefälle bereitgestellt. Das Landratsamt erklärt, wie Anträge zu stellen sind.

Bad Tölz-Wolfratshausen - „Wir lassen die Region nicht allein, wir lassen niemanden allein“, hatte Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag bei seinem Besuch in vom Hagel-Unwetter besonders getroffenen Benediktbeuern erklärt. Für Geschädigte, deren Existenz durch die Unwetterfolgen bedroht ist, weil beispielsweise der Versicherungsschutz nicht ausreicht, verwies er auf den Härtefonds.

Antragsberechtigt sind Privatpersonen

Grundlage für die Bewilligung von Leistungen ist laut Landratsamt die sogenannte Härtefondsrichtlinie vom 11. März 2020. Voraussetzung für eine Hilfeleistung ist, dass private Gebäude und private bauliche Anlagen durch das Hagelunwetter am 26. / 27. August 2023 geschädigt wurden und die Geschädigten ohne staatliche finanzielle Unterstützung in eine existenzielle Notlage zu geraten drohen. „Ziel der Notstandsbeihilfe ist es nicht, die entstandenen Schäden vollumfänglich auszugleichen, sondern sie soll sicherstellen, dass Betroffene durch die Naturkatastrophe nicht in ihrer Existenz gefährdet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Antragsberechtigt sind Privatpersonen. Vorrangig müssen anderweitig zur Verfügung stehende Mittel ausgeschöpft werden. Wie zum Beispiel Versicherungsleistungen, steuerliche Vorteile oder eigenes Vermögen. Die Anträge für Privatpersonen sind unter folgendem Link abrufbar https://www.finanzministerium.bayern.de/service/finanzielle_hilfen/unwetter_202308/ oder in ausgedruckter Form in der jeweiligen Gemeindeverwaltung abholbar.

Anträge müssen bis 31. Oktober beim Landratsamt eingegangen sein

Der Antrag ist mit den angefügten Formularen schriftlich beim Landratsamt Bad Tölz Wolfratshauen, Prof. Max Lange Platz 1, 83646 Bad Tölz einzureichen. Mit der Antragstellung müssen sowohl der entstandene Schaden beziffert, wie auch die zur Schadensbeseitigung verfügbaren eigenen Mittel belegt werden.

Insbesondere ist der bereitgestellte Berechnungsbogen auszufüllen, im Nachgang sind sodann die geforderten Unterlagen (zum Beispiel Einkommenssteuerbescheide, Rentenbescheid o.ä.) zum Nachweis der Notlage vorzulegen. Die Anträge sind bis zum 31. OKtober 2023 zu stellen.

Vorrangig und zusätzlich zu Leistungen aus dem Härtefonds können beim zuständigen Finanzamt steuerliche Erleichterungen beantragt werden. Für Rückfragen zu den Anträgen und Leistungen aus dem Härtefonds kann man sich an folgende Telefonnummer wenden: 08041/505-227.

