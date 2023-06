Nachbarschaftshilfeverein „Zammlebn“: Für alle ein Gewinn

Von: Christiane Mühlbauer

Der Mittagstisch ist eines der erfolgreichen Projekte des Vereins. Das Essen wird jeden Donnerstag im Dietrich-Bonhoeffer-Haus angeboten, es wird geliefert von den umliegenden Wirten. Das Foto entstand bei einer kleinen Feier. © Graf

Der Nachbarschaftshilfeverein „Zammlebn“, der in Benediktbeuern und Bichl tätig ist, feiert heuer zehnjähriges Bestehen. Es gibt zahlreiche Projekte. Ehrenamtliche werden weiterhin gesucht. In einem Interview berichten Hubertus Klingebiel und Ingrid Hauptmann über die sozialen Herausforderungen der Zukunft.

Benediktbeuern/Bichl – Zehn Jahre ist es her, dass sich der Nachbarschaftshilfeverein „Zammlebn“ für Benediktbeuern und Bichl gründete. Er ist schon so fest verwurzelt, dass er aus dem Alltagsleben vieler Bürger nicht mehr wegzudenken ist. In acht Projekten waren 2022 über 90 Ehrenamtliche aktiv: Es gibt das Mittagstisch-Angebot (einmal in der Woche), „Besuchen und begleiten“ (Zeitschenker), einen Babysitter-Dienst, eine Sozialberatung, den Helferkreis Asyl, die „Unterstützung im Alltag“, die Familienpaten und seit Neuestem auch „Digitalbegleiter“ für die Generation 60plus. Unsere Zeitung hat sich mit den Gründungsmitgliedern Ingrid Hauptmann (erste Vorsitzende des Vereins von 2013 bis 2019) und Hubertus Klingebiel (Vorsitzender seit 2021) zum Gespräch getroffen.

Hubertus Klingebiel (56), Vorsitzender seit 2021. © Picasa 2.6

Frau Hauptmann, wie war es eigentlich zur Gründung von „Zammlebn“ gekommen?

Ingrid Hauptmann: „Zammlebn“ war eine Arbeitsgruppe im Rahmen der Benediktbeurer Dorferneuerung. Wir waren damals eine Gruppe von zehn, zwölf Leuten, die ein Angebot schaffen wollte für das Zusammenleben der verschiedenen Generationen im Dorf im Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft. Alle brachten ihr Gespür aus dem eigenen Umfeld mit rein. Oft ging es um Fragen, wie man im Alter selbstbestimmt leben und wohnen kann. Wichtig war uns, dass das Angebot keine Konkurrenz zu bestehenden Vereinen sein sollte, etwa zum Frauenbund. Gleichzeitig hatten wir Engagierte von anderen Vereinen in unserer Runde, zum Beispiel vom VdK. Dem Arbeitskreis gab Claudia Wenzl damals den Namen „Zammlebn“, und das fanden alle gut. Hubertus Klingebiel: Die Themen kristallisierten sich rasch heraus. Viele der Akteure waren schon auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit tätig. Dann fand ein Bürgerforum statt, aus dem die Aufgabenbereiche abgeleitet wurden. Die Vereinsgründung erfolgte, weil uns dann bewusst wurde, dass wir für das Angebot der „Demenzhelfer“ (Anm. d. Red: das Projekt heißt heute „Unterstützung im Alltag“) für die Abrechnung mit der Pflegekasse eine Rechtsform brauchen. Hauptmann: Ja, das hatte die Gruppe ganz schön gefordert, diese Entscheidung zu treffen. Denn einen Verein zu gründen, das heißt: Ämter zu besetzen, eine Satzung aufzustellen und Versicherungen abzuschließen.

Ingrid Hauptmann (65), Vorsitzende von 2013 bis 2019. © EMANUEL GRONAU

Welche Angebote gab es von Anfang an?

Hauptmann: Die Babysitter, den Mittagstisch, „Besuchen und begleiten“, die Sozialberatung und „Unterstützung im Alltag“. Die Familienpaten kamen nach zwei, drei Jahren, die Asylhelfer gegen Ende meiner Vorstandszeit.

Man darf das Engagement der Ehrenamtlichen nicht überstrapazieren.

Welcher Bereich wird am stärksten nachgefragt?

Klingebiel: Im vergangenen Jahr haben unsere Helferinnen und Helfer über 5000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Das ist enorm. Es gibt keinen Bereich, der einzeln besonders hervorsticht, es wird alles nachgefragt, so zum Beispiel in den Projekten „Unterstützung im Alltag“ und „Besuchen und begleiten“ oder bei den Familienpaten. Im Bereich Hilfe für Geflüchtete wird nach wie vor viel Unterstützung geleistet. Auch der Mittagstisch wird nach Ende der Corona-Pandemie wieder sehr gut angenommen. Beim neuen Angebot der Digitalbegleiter haben wir viele Anfragen, aber noch zu wenig Helfer. Auch die Sozialberatung oder die Babysittervermittlung werden rege in Anspruch genommen.

Wer kann die Dienste von „Zammlebn“ nutzen?

Klingebiel: Die Zeitschenker, die Babysitter und die Engagierten im Asylhelferkreis konzentrieren sich auf Benediktbeuern und Bichl. Die Familienpaten und „Unterstützer im Alltag“ sind auch in Kochel, Schlehdorf und Bad Heilbrunn aktiv. Im Bereich der Sozialberatung ist Monika Huppelsberg in Einzelfällen in anderen Loisachtal-Gemeinden aktiv.

„Zammlebn“ ist recht bekannt geworden und genießt einen hervorragenden Ruf. Gibt es Bestrebungen, das Angebot auf das ganze Loisachtal auszudehnen?

Klingebiel: Nein, die gibt es von unserer Seite nicht.

Wie viele Anfragen müssen Sie ablehnen?

Klingebiel: Es kommt immer wieder vor, dass wir Anfragen nicht übernehmen können, zum Beispiel, wenn wir aus Penzberg angerufen werden. Hauptmann: Man darf das Engagement der Ehrenamtlichen nicht überstrapazieren. Die „Unterstützer im Alltag“ zum Beispiel bekommen Schulungen und tauschen sich regelmäßig untereinander aus. Das ist sehr wichtig. Es wäre ein riesen Aufwand, wenn das in einem größeren Gebiet wäre. Klingebiel: Es ist nach wie vor das Grundprinzip unserer Arbeit, dass wir etwas nur dann leisten können, wenn es jemanden gibt, der sich darum kümmert. Es gibt Anfragen, die wir seit zehn Jahren bekommen, etwa im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung und für Fahrdienste. Wenn sich Menschen melden, die das gerne machen und organisieren würden, dann würden wir uns freuen.

Alle, die sich engagieren, sind ein großer Schatz. Nur durch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dieser Verein möglich.

Damit sprechen Sie jetzt auch indirekt die demografische Entwicklung an.

Hauptmann: Ja, diese Entwicklung holt uns in allen Orten ein. Die Babyboomer werden in 15 bis 20 Jahren hochaltrig sein, damit einher gehen auch demenzielle Erkrankungen. Man merkt schon jetzt, dass es einen größeren Bedarf gibt an Unterstützung im Alltag. Die Menschen, die jetzt alt werden, wollen selbstbestimmt leben. Man möchte so lange es geht, in den eigenen vier Wänden bleiben. Es gibt heute kaum noch Altersheime, sondern Pflegeheime. Manche von ihnen können aber nicht alle Betten belegen, weil sie nicht genügend Personal haben. Auf der anderen Seite gibt es Seniorenresidenzen. Aber die kann sich natürlich nicht jeder leisten. Klingebiel: Generell spielt bei dieser Entwicklung auch der Immobilienmarkt eine wichtige Rolle. Es gibt Senioren, die würden gerne in eine kleinere Wohnung ziehen und ihr Haus jüngeren Familien zur Verfügung stellen, aber sie finden hier keine altersgerechte und vor allem bezahlbare Wohnung. Das ist schon ein Problem.

Richtet der Verein deshalb in diesem Jahr den Fokus auf das Thema „Wohnen im Alter“?

Klingebiel: Das Thema ist sehr wichtig. Es gibt zwar ein gutes seniorenpolitisches Gesamtkonzept vom Landkreis, aber ich habe den Eindruck, dass es bei den Kommunen in der Umsetzung noch nicht so präsent ist. Wir möchten einen Anstoß geben und es gemeinsam mit den beiden Gemeinden erörtern.

Was schwebt Ihnen vor?

Klingebiel: Wir stellen immer wieder fest, dass es zum Beispiel zu wenige alternative Wohnformen im Alter gibt. Aber es gibt gute Förderprogramme, mit denen man dieses Thema anpacken könnte. Hauptmann: Das Mehrgenerationenwohnen der Maro-Genossenschaft in Penzberg ist da ein gutes Beispiel. Wenn man in Benediktbeuern Mehrgenerationenwohnen mit Demenzwohngruppen kombinieren könnte, wäre das schön. Aber dafür bräuchte man dringend günstige Grundstücke. Eine weitere Möglichkeit für Gemeinden ist, einen Quartiersmanager oder -managerin zu beschäftigen. Es gibt hier auch gute Förderprogramme vom Freistaat. Das sind Hauptamtliche, die im Bereich der Seniorenarbeit verschiedenes organisieren, Kooperationen anstoßen und beraten. Das ist eine große Entlastung für Ehrenamtliche in diesem Bereich und auch hilfreich für die Arbeit der Gemeinden. In einem Quartiersmanagement steckt viel Potenzial, das habe ich vor Kurzem selbst bei einem Besuch bei einem Projekt in der Oberpfalz feststellen können. Klingebiel: Wir wollen erörtern, ob das auch übertragbar ist auf Benediktbeuern und Bichl.

Es gibt Senioren, die würden gerne in eine kleinere Wohnung ziehen und ihr Haus jüngeren Familien zur Verfügung stellen, aber sie finden hier keine altersgerechte und vor allem bezahlbare Wohnung.

Ein wichtiges Thema in Benediktbeuern ist der Bau einer vorübergehenden Unterkunft für Flüchtlinge am Kloster. Was sagt Ihr Verein dazu?

Klingebiel: Wir wissen, dass Wohnraum für Flüchtlinge dringend gebraucht wird. Ich kann nachvollziehen, dass es Vorbehalte gegen Asylbewerber gibt, wenn man die Menschen nicht kennt. Ich persönlich und auch viele von unseren Helfern im Arbeitskreis haben in den vergangenen Jahren viele ermutigende, positive Erfahrungen gemacht. Integration hat hier sehr gut funktioniert. Mit Blick auf die geplante Größe der Unterkunft muss ich allerdings sagen, dass wir hier mit unseren derzeitigen Helfern eine ehrenamtliche Betreuung alleine nicht leisten können. Für so viele Menschen braucht es auch eine professionelle Begleitung.

Noch eine Frage zu Ihren eigenen Räumlichkeiten: Kann der Verein langfristig im Bonhoeffer-Haus bleiben?

Klingebiel: Wir sind sehr froh, dass wir in diesem Haus der evangelischen Kirchengemeinde Mieter sein können. Wir finanzieren das über die finanziellen Zuschüsse der Gemeinden, dank Spenden und durch die Zuwendung aus dem Humanitätspreis der süddeutschen Freimaurer. Die Räumlichkeiten werden rege genutzt, vom Mittagstisch über neue Angebote wie den Sing- und Spielkreis bis hin zu Gesprächsrunden der Ehrenamtlichen. Wir haben ein sehr angenehmes Miteinander mit der evangelischen Kirchengemeinde. Es ist zwar bekannt, dass deren Landeskirche sparen muss. Aber wir tragen ja als Mieter zur Kostendeckung bei. Das ist eine Win-Win-Situation für alle.

Herr Klingebiel, eigentlich sind Sie Diakon für Benediktbeuern, Bichl und Kochel. Wie können Sie das mit Ihrem großen Engagement für „Zammlebn“ vereinbaren?

Klingebiel: Eigentlich war das ja nicht so geplant. Ingrid Hauptmann zog 2018 nach Penzberg, und Wolfgang Neumeister wurde Vorstand, erkrankte dann jedoch und konnte den Verein nicht mehr führen. Auch in anderen Bereichen gab es Wechsel. Vor der Corona-Zeit hatten wir personell eine schwierige Phase. Ich war damals stellvertretender Vorsitzender. Ich bin sehr froh, dass mein Arbeitgeber mir die Möglichkeit gibt, meine Aufgabe als Vereinsvorsitzender ein Stück weit im Rahmen meines Dienstes als Diakon zu tun. Und ich bin dankbar für das sehr gute und konstruktive Miteinander im Vorstandsteam und mit den Projektverantwortlichen.

Frau Hauptmann, wie blicken Sie auf zehn Jahre „Zammlebn“ zurück?

Hauptmann: Mit großer Freude! Es ist wunderbar zu sehen, dass die Angebote angenommen werden und sich durch Glücksfälle immer wieder jemand findet, der als Projektverantwortlicher weitermacht. Diese Vielfalt mit einer geringfügig Beschäftigten und so vielen Ehrenamtlichen hinzubekommen, ist etwas ganz Besonderes. Klingebiel: Bei Kindern ist man ja immer stolz, wenn man beobachtet, dass sie einen guten Weg machen (lächelt), und das gilt für unseren Verein auch. Ich denke, wir alle, Mitglieder, Vorstand und Projektverantwortliche, besonders aber die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, können auf das, was in diesen zehn Jahren entstanden ist, wirklich sehr stolz sein. Alle, die sich engagieren, sind ein großer Schatz. Nur durch diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dieser Verein möglich.

Der Verein feiert sein zehnjähriges Bestehen am kommenden Samstag, 24. Juni, im Bonhoeffer-Haus. Um 16 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst statt, dann beginnt eine Feierstunde mit kleinen Überraschungen und einer Brotzeit. Weitere Informationen über alle Projekte von „Zammlebn“ und Ansprechpartnern im Internet auf www.zammlebn.de.

