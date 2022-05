Feuerwehren: Nachwuchs zu gewinnen, wird schwieriger

Zahlreiche Feuerwehr-Aktive waren zu der Versammlung nach Benediktbeuern gekommen. © esc

Nach drei Jahren Corona-bedingter Pause konnten sich nun die Aktiven der Feuerwehren im Landkreis wieder treffen. Sie kamen in Benediktbeuern zusammen. Es gab einiges zu besprechen.

Benediktbeuern – „Vergelt’s Gott für die vergangenen zweieinhalb Jahre. Dass ihr die Zeit der Pandemie durchgehalten und die Einsatzfähigkeit stets gewährleistet habt.“ Mit diesen Worten dankte Anton Ortlieb, der Bürgermeister von Benediktbeuern, allen Mitgliedern der Landkreis-Feuerwehren, die sich am Freitag zur Frühjahrsdienst- und -verbandsversammlung im Saal des Gasthofs Post versammelt hatten.

Der Dank für den Erhalt der Einsatzfähigkeit der ehrenamtlichen Wehren in der Corona-Zeit war einer der beiden Hauptaspekte des Treffens, das erstmals nach drei Jahren wieder abgehalten werden konnte. Aber auch die Freude, dass sich die Situation allmählich wieder dem Normalniveau nähert, war groß. So betonte auch Landrat Josef Niedermaier in seinem Grußwort: „Endlich wieder zusammensitzen ohne Abstand – das sei schön.

Neu gewählt wurden Kathrin Bauer (Schriftführerin) und Johannes Hirt (Kommandanten-Vertreter Nord). © esc

Ehrenamt wird nicht mehr selbstverständlich sein

„Viele Fragezeichen“ stünden allerdings hinter der Zukunft der ehrenamtlichen Feuerwehren. So gehe als Folge des demografischen Knicks überall das Personal aus. „Eine Patentlösung dafür hat keiner“, sagte der Landrat. Dazu komme, dass es auch der Wandel in der Gesellschaft immer schwieriger mache, Nachwuchs für das Ehrenamt zu gewinnen. Niedermaier warnte davor, dass es „nicht mehr selbstverständlich sein wird, dass zehn Minuten nach einem Unfall jemand gut ausgebildet da stehen wird und hilft.“

Neue Technik

Kreisbrandrat Erich Zengerle informierte schließlich über Aktuelles und Neuerungen im Feuerwehrwesen im Landkreis. So soll es künftig eine Zusatz-Alarmierung geben, die unabhängig vom Digital-Funknetz funktioniere. Hierbei sollen die betreffenden Signale direkt per Internet versendet werden. „Da sind wir gerade dabei, den Markt zu erkunden und Systeme zu testen, um eine Landkreis-Lösung anbieten zu können.“

Neue Gesichter im Landkreis-Vorstand

Nach dem Ausscheiden von Georg Lettner als Schriftführer des Landkreis-Feuerwehr-Verbands und der Kommandanten-Neuwahl in Gelting mussten für den Kreis ein neuer Kommandanten-Vertreter Nord sowie ein Schriftführer gefunden werden. Hier wählte die Versammlung den Ickinger Johannes Hirt als neuen Sprecher und Kathrin Bauer als Schriftführerin. Einstimmig wurde dann auch noch die neue Jugendordnung der Feuerwehren angenommen.

Bei den Ehrungen war heuer eine beträchtliche Anzahl zusammengekommen, da auch die der letzten beiden Jahre nachgeholt wurden. Zudem wurde angeregt, künftig auch die Leistungen der stellvertretenden Kommandanten zu würdigen, deren Aufgabengebiete, und damit deren Zeitaufwand sich in letzter Zeit ständig weiter erhöht hat.

