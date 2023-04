Neue Doppelspitze im Kloster Benediktbeuern

Von: Christiane Mühlbauer

Die Gemeinschaft der Salesianer Don Boscos nimmt im Kloster Benediktbeuern personelle Veränderungen vor. © Arndt Pröhl

Bei den Salesianern Don Boscos im Kloster Benediktbeuern dreht sich das Personalkarussell. Bei Pater Lothar Bily endet die Amtszeit als Direktor, und Pater Claudius Amann verlässt die Gemeinschaft im Loisachtal. Sein Nachfolger wird ein weltlicher Angestellter.

Benediktbeuern – Im Kloster Benediktbeuern ist personell einiges im Umbruch. Ab August wird es mehrere neue Ansprechpartner geben. Das teilte die Ordensgemeinschaft am Mittwoch der Öffentlichkeit mit.

Nicht nur, dass Pfarrer Pater Heiner Heim (80) seine Tätigkeit beendet, auf ihn folgt wie berichtet Pater Bernhard Stiegler aus der Salesianergemeinschaft in Aschau am Inn. Auch an der Spitze der Kloster- und Einrichtungsleitung gibt es Veränderungen: Pater Lothar Bily (70) wird von Pater Heinz Menz abgelöst. Bily ist seit 2017 Direktor. „Meine Ablöse ist nichts Ungewöhnliches“, sagte Bily am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung, „Die Amtszeit eines Direktors beträgt bei uns zweimal drei Jahre.“ Dass seine Vor-Vorgänger, die Padres Heim und Amann, damals länger im Amt waren, sei eine Ausnahme gewesen. Als Pfarrer in Walchensee wird Bily weiterhin tätig sein.

Pater Lothar Bily (70), seit 2017 Direktor des Klosters. © Pröhl

Pater Heinz Menz wird das Kloster leiten

Bily sagt, er habe schon früh signalisiert, dass er das Amt des Direktors zum gegebenen Zeitpunkt gerne abgeben würde. „Es wäre nur eine Option für mich gewesen, wenn sich kein Nachfolger gefunden hätte.“ Aber Pater Heinz Menz (58) habe Interesse gezeigt, nach Benediktbeuern zu wechseln. Der 58-Jährige studierte in Benediktbeuern und ist seit 2017 Direktor der Salesianer Don Boscos und stellvertretender Gesamtleiter im Berufsbildungs- und Jugendwerk der Ordensgemeinschaft in Aschau am Inn. Zudem ist er Mitglied des Provinzialrats und Provinzbeauftragter für die Don-Bosco-Familie. Gebürtig stammt er aus Dillingen. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe“, wird Menz in der Pressemitteilung zitiert. „Ich werde mein Bestes dafür tun, dass das Kloster Benediktbeuern auch weiterhin eine Ausstrahlungskraft hat.“

Pater Heinz Menz (58) stammt aus Dillingen. © SDB

Pater Amann geht nach Aschau am Inn

An Menz’ Stelle wird Pater Claudius Amann nach Aschau am Inn wechseln und dort die Position des Direktors der Mitbrüdergemeinschaft einnehmen. Der 66-Jährige, derzeit als Einrichtungsleiter in Benediktbeuern aktiv, verlässt somit nach mehr als 45 Jahren diese Wirkungsstätte. „Es wäre seltsam zu sagen, dass ich das Kloster Benediktbeuern nach so vielen Jahren nicht mit einem weinenden Auge verlassen würde“, sagte Amann im Gespräch mit unserer Zeitung schmunzelnd. Er freue sich aber, den Alltag mit den neuen Mitbrüdern – in Aschau am Inn sind es zwölf – zu teilen, „und es macht Sinn und ist notwendig, nach Aschau zu gehen“. Der Umzug werde im August erfolgen, und wie üblich betrage die Amtszeit drei Jahre mit der Option zur Verlängerung.

Pater Claudius Amann (66) © arp

Die Nachfolge von Pater Claudius als Einrichtungsleiter im Kloster Benediktbeuern tritt erstmals ein weltlicher Angestellter an. Franz Wasensteiner, ein Diplom-Theologe, ist schon seit zwei Jahren Amanns Stellvertreter. Dem Kloster ist der Lenggrieser seit fast 30 Jahren eng verbunden. Er arbeitete sich im Aktionszentrum (AZ) vom Bildungsreferent bis zum Leiter hoch, und seit zehn Jahren trägt er auch die Gesamtleitung von AZ und Don-Bosco-Jugendherberge. Zusätzlich fungiert er seit 2021 als stellvertretender Einrichtungsleiter in Benediktbeuern.

Franz Wasensteiner (58), Theologe aus Lenggries und seit 30 Jahren in verschiedenen Positionen im Kloster Benediktbeuern tätig. © Birk

In seiner neuen Rolle als Leiter des Klosters setzt Wasensteiner seinen Fokus klar auf die Jugendarbeit, heißt es in der Pressemitteilung: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Das Kloster ist ein Ort für die Jugend, an dem junge Menschen Orientierung und Kraft für ihre Lebensgestaltung finden. Mein Ziel ist es, in enger Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen die Angebote für junge Menschen weiter auszubauen und dafür zu sorgen, dass das Kloster dies auch wirtschaftlich gut tragen kann.“

Südarkadentrakt: So geht es voran

Das größte Projekt im Kloster ist derzeit die millionenschwere Sanierung des Südarkadentrakts. Das Ziel war, im Jahr 2023 fertig zu sein. Die Arbeiten liefen in verschiedenen Etappen, sagte Bily am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir hoffen, dass wir diesen Herbst mit dem gesamten Küchenbetrieb starten können und die Speiseräume zur Verfügung stehen.“ Die Arbeiten im ersten Stock, wo verschiedene Tagungsräume entstehen, würden hingegen noch andauern. Man visiere derzeit eine Fertigstellung im Frühjahr 2024 an, „aber wir wollen uns nicht konkret festlegen“.

Sobald sein Nachfolger Pater Menz im Amt sei, werde man über mögliche Veränderungen in Aufgabenzuschnitten, Verantwortlichkeiten sowie Zuständigkeiten innerhalb der Klostergemeinschaft und ihrer Einrichtungen „zu gegebener Zeit entscheiden“, sagte Bily.

