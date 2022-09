Neue Heimat für wertvolle Trachten: Schenkung aus Garmisch-Partenkirchen für Benediktbeuern

Von: Christiane Mühlbauer

Als „textiles Gedächtnis des Werdenfelser Landes“ bezeichnete Alexander Karl Wandinger (re., Leiter des Zentrums für Trachtengewand) die Kleidungsstücke. Sammlungsleiterin Lea Sophie Rodenberg (2. v. re.) kümmert sich um Konservierung und Dokumentation. Am Freitag wurde eine kleine Auswahl der mehr als 260 Stücke vorgestellt, überreicht von Constanze Werner (li., Leiterin Museum Werdenfels in Garmisch-Partenkirchen), Landrat Anton Speer (2. v. li.) und Bezirksrat Thomas Schwarzenberger (4. v. li.). Bezirkstagspräsident Josef Mederer (3. v. li.) sprach von einer „wunderbaren Zusammenführung in Benediktbeuern“. © arp

Das Museum Werdenfels in Garmisch-Partenkirchen hat dem Zentrum für Trachtengewand des Bezirks Oberbayern im Kloster Benediktbeuern einen bedeutenden Teil seiner einzigartigen Sammlung an Kleidungsstücken und Accessoires geschenkt. Bis sie der Öffentlichkeit gezeigt werden, dauert es aber noch eine Weile.

Benediktbeuern/Garmisch-Partenkirchen – Rund 260 Textilien und Accessoires, die größtenteils aus dem 19. Jahrhundert stammen, wurden am Freitag im Beisein von Bezirkstagspräsident Josef Mederer und dem Garmisch-Partenkirchner Landrat Anton Speer übergeben. Das Zentrum für Trachtengewand in Benediktbeuern unter der Leitung von Alexander Karl Wandinger beherbergt bereits eine umfangreiche Sammlung an Kleidungsstücken aus ganz Oberbayern. Aufbewahrt werden dort rund 20 000 Objekte aus 300 Jahren. Aktuell wird das Depot vergrößert. Weil es im Museum Werdenfels, das gerade neu konzipiert wird, nicht genügend Platz und keine klimatisierten Räume gibt, finden die wertvollen Stücke nun in Benediktbeuern eine neue Heimat.

Dass im Werdenfelser Land so prächtige Stoffe erhältlich waren, lag daran, dass die Handelsroute von Venedig nach Augsburg durch die Region führte. Verwendet wurden diese Stoffe auch für ein lachsfarbenes Frauenmieder mit Stickereien und Borten, das um 1770 getragen wurde. Trotz des hohen Alters ist es ungewöhnlich gut erhalten. © arp

Leicht sei ihr die Weitergabe nicht gefallen, räumte Constanze Werner, Leiterin des Museums Werdenfels, bei der Übergabe ein. Allerdings werden die Stücke in Benediktbeuern als geschlossener Bestand behandelt, und man könne sie natürlich jederzeit für Ausstellungszwecke holen, sagte Wandinger. „Es macht Sinn, die Sammlung, auf die wir sehr stolz sind, hier dem Zentrum für Trachtengewand zuzuführen“, sagte Bezirkstagspräsident Mederer.

Stücke wurden von Privatpersonen gesammelt

Eine kleine Auswahl der Textilien wurde am Freitag in den Räumen des „Forums für Heimat und Kultur“ im Kloster Benediktbeuern gezeigt. Die Stücke wurden von Privatpersonen in den vergangenen 100 Jahren gesammelt. Das Besondere ist, dass im Werdenfelser Land bis ins 20. Jahrhundert hinein Trachtenformen getragen wurden, die in anderen Regionen schon längst verschwunden waren, sagte Wandinger. Das liege am „Selbstverständnis“ der Region. Wandinger sprach von „einem Schatz“ und dem „textilen Gedächtnis des Werdenfelser Landes“.

Prächtige Stoffe aus Lyon, Venedig und Paris

Die Stoffe, die damals verwendet wurden, waren prächtig und stammten nicht selten aus Lyon, Venedig oder Paris. Zu verdanken hatte das die Region der Lage an der Handelsroute zwischen Venedig und Augsburg, sagte Landrat Anton Speer. Frauen, die es sich leisten konnten, ließen sich kunstvolle Mieder nähen, die nicht selten aus Seide und mit Gold bestickt waren. Ein besonderes Exemplar ist auch eine Schoßjacke aus cremefarbener Seide, deren Schnitt sich im Taillenbereich zu einer Schleppe verbreitert (sogenannter „Schwalbenschwanz“). Die Ärmel hingegen waren komplett eckig geschnitten. Getragen wurde dieses Gewand um 1800.

Diese Lederhose reicht mit Knöpfen und Bändern nicht nur bis zum Knie, sondern ist zudem am Bund hoch geschnitten, nämlich bis zur Brust. Um 1850 war das biedermeierliche Mode. © arp

Viele Bezeichnungen für die „Beinhose“

Interessant ist auch ein Blick auf die Beinhosen. In der Werdenfelser Gegend gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür, etwa „Pfousn“ im Bereich Loisachtal oder „Heislan“ im Isartal. Wobei: „Eigentlich werden sie in jeder Ortschaft anders bezeichnet“, klärte der Krüner Bürgermeister und Bezirksrat Thomas Schwarzenberger schmunzelnd die Gäste auf. Im Tölzer Land (und bis in den Chiemgau) sage man „Loferl“, so Wandinger. Wie immer sie nun auch heißen – jedenfalls hatte früher jedes Dorf ein eigenes Muster, und viele waren auch noch bestickt. Die Schafwolle hat sich bis heute übrigens sehr gut gehalten.

Textilien sind fragil

Das ist beileibe nicht bei allen Stücken der Fall: „Textilien zählen zum fragilsten Kulturgut“, sagte Lea Sophie Rodenberg. Die Kostümhistorikerin ist Leiterin der Sammlung am Zentrum für Trachtengewand. Die Sachen werden nun gereinigt, aufbereitet, restauriert, fotografiert und verpackt, um dann in säurefreien Kartons aufbewahrt zu werden. Dafür werden die Textilien mit Seidenpapier ausgestopft, damit sich ja keine Falte bildet. „Denn überall, wo sich Falten bilden, können Stoffe brechen und kaputt gehen“, sagte Rodenberg. Das Hängen sei auch keine gute Lösung, denn: „Die Sachen hängen sich aus und reißen leichter.“

Diese Männerjacke aus Seidensamt wurde um 1840 getragen, sie ziert am Kragen jeweils eine Rosette. © arp

Zu Rodenbergs Arbeit gehört nicht nur die Konservierung, sondern auch die Dokumentation. Denn alle Stücke sollen ab 2030 in einer Online-Ausstellung abrufbar sein, und zwar mit vielen Erklärungen und Geschichten. Gelegentliche Ausstellungen vor Ort wird es natürlich auch geben. Doch das Online-Format mache Sinn, sagte Rodenberg: „Damit wird die Kleidung keinen Umwelteinflüssen ausgesetzt“, sagte sie. Zudem könne man es von überall abrufen.

Online-Projekt startet 2030

2030 wird auch von weiteren Einrichtungen des Bezirks vieles aus dem Depot online abrufbar sein, deshalb dauert das Gesamt-Projekt bis zur Veröffentlichung also noch fast acht Jahre. Wer vorher schon Eindrücke gewinnen will, kann zum Beispiel den Mail-Newsletter des Zentrums fürs Trachtengewand abonnieren: Hier wird bereits jeden Monat ein besonderes Exemplar vorgestellt.

Weitere Infos online auf www.zentrum-trachtengewand.de

