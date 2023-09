„Zammlebn“: Talisa Bernthaler kümmert sich um Babysitter-Dienst

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Talisa Bernthaler hofft, dass sich noch mehr Babysitter für das Angebot melden. Die Nachfrage von Eltern ist da. © arp

Wer sich künftig an den Nachbarschaftshilfeverein „Zammlebn“ wendet, um den Babysitter-Dienst in Anspruch zu nehmen, lernt die neue Verantwortliche Talisa Bernthaler kennen. Neue Babysitter werden dringend gesucht, denn die Nachfrage ist rege.

Benediktbeuern/Bichl – Die 37-Jährige hat diese Aufgabe von Ursel Schroth übernommen. Bernthaler ist selbst Mutter von zwei kleinen Kindern und vor gut zwei Jahren mit ihrer Familie nach Benediktbeuern gezogen. Ursprünglich kommt sie aus Stuttgart und war bis zu ihrer Elternzeit im Hotelfach tätig. Mit dem neuen Ehrenamt möchte Bernthaler auch einen Beitrag dazu leisten, sich in Benediktbeuern weiter zu integrieren. Zuvor hatte sie sich bei „Zammlebn“ schon bei den „Zeitschenkern“ engagiert. „Es ist schön, dass wir diesen Verein im Dorf haben“, sagt Bernthaler.

Gesucht werden Interessierte jeden Alters und Geschlechts

Die zweifache Mutter kennt jetzt aus eigener Erfahrung die Situation, wenn Großeltern nicht in der Nähe leben, um auf die Kinder aufzupassen. „Da ist man einfach froh, wenn man jemanden hat, der einspringen kann.“ Zurzeit sind bei dem Verein rund 15 Babysitter aktiv. Neue sind sehr willkommen, und zwar aus jeder Altersgruppe. „Wir haben sowohl Schülerinnen als auch ältere Frauen, die sich wie ,Omas‘ um die Kinder kümmern“, sagt Bernthaler. Aber auch Schüler oder „Opas“ dürfen sich gerne bei dem Verein melden. Wie oft der Dienst in Anspruch genommen werde, sei unterschiedlich, berichtet Bernthaler. Manchmal erhalte sie drei bis vier Anfragen in der Woche, manchmal nur eine. Viele Eltern, weiß sie, hätten ohnehin Kontakt zu „ihrem“ Babysitter über den Verein und würden sich zumeist per WhatsApp austauschen oder hätten generell einen festen Termin.

Bernthaler vermittelt Kontakte

Wenn sich jemand Neues meldet, stellt Bernthaler den Kontakt zwischen Familie und Babysitter her. Sie schaut, wer zusammenpassen könnte. „Wir beschränken uns rein auf das Vermitteln“, sagt die Koordinatorin. Den Preis machen die Familien dann selbst aus. Wie viel es kostet, darauf will sich Bernthaler nicht pauschal festlegen. „Es kommt auch darauf an, was der Sitter mit dem oder den Kindern macht“, sagt sie. „Abends auf der Couch warten, bis die Eltern vom Kino nach Hause kommen, oder auf den Spielplatz gehen. Das ist dann schon mehr Aktivität.“ Als Anhaltspunkt spricht sie von zwölf bis 15 Euro pro Stunde.

Einen Babysitter kurzfristig und schnell zu finden, sei derzeit die große Herausforderung. „Dafür bräuchten wir noch mehr Engagierte.“ Diese seien übrigens über den Verein dann auch versichert. Sie würde sich freuen, wenn sich in nächster Zeit Interessierte melden. „Es gibt Familien, die haben großen Bedarf“, weiß sie.

Weitere Infos unter Telefon 0 88 57/39 64 oder per Mail an babysitter@zammlebn.de. Alle Infos über die weiteren Angebote des Vereins auf www.zammlebn.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.