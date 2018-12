Neuer Wohnraum in Benediktbeuern: Beschluss trotz Bedenken

Neuen Wohnraum will die Gemeinde Benediktbeuern an der Meichelbeckstraße schaffen. Doch dagegen gibt es Widerstand.

Benediktbeuern – Einige Behörden haben Bedenken wegen der Altlasten im Boden. Zudem erscheinen etlichen Nachbarn die geplanten Gebäude mit bis zu 6,40 Metern Wandhöhe als viel zu wuchtig. Diese Einschätzung teilte der Gemeinderat nicht. Ohne größere Diskussionen beschloss das Gremium in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplans „Westlich der Bahn“.

Entstehen sollen dabei fünf Doppelhäuser und ein Dreispänner. Fünf Benediktbeurer haben gegen den Bebauungsplan Einwände bei der Gemeinde eingereicht. Die Gebäude in der Umgebung seien deutlich niedriger als die geplanten, heißt es in den Stellungnahmen: „Zum einen liegt mein Haus komplett im Schatten der höheren Häuser, zum anderen habe ich das Gefühl eingemauert zu sein. Dazu kommt, dass durch die geringen Abstände kaum noch Privatsphäre gegeben ist.“

Lesen Sie auch: Neue Projekte in Benediktbeuern: „Bei so einem Zuschuss müssen wir Ja sagen“

In einer weiteren Stellungnahme heißt es: „Wir sehen diese Maßnahme als eine Flächenausreizung an, welche nur den zukünftigen Investoren Profit bringen wird. Auf die direkte Nachbarschaft wurde unseres Erachtens bei dem Planungsentwurf im Rahmen der Rücksichtnahme keine Beachtung vorgenommen.“

Rudi Mühlhans hatte Verständnis für die Bedenken, widersprach zugleich aber energisch: „Keiner will, dass so nahe neben einem gebaut wird – das ist nachvollziehbar“, sagte der Gemeinderat. „Klar muss aber auch sein: die Leute, die sich jetzt gegen das Projekt stellen, haben selbst vor einiger Zeit gebaut. Und deren Nachbarn mussten auch hinnehmen, dass Wohnraum geschaffen wird.“

Bürgermeister Hans Kiefersauer stimmte zu: „Das hast du treffend gesagt. Zumal alle Abstandsflächen eingehalten werden.“

Lesen Sie auch: Große Investitionen am Brauneck: Neuer Sechser-Sessellift, mehr Beschneiung

Kurz gingen die Räte auch auf eine weitere Anmerkung eines Nachbarn ein: „Als wir den Bauantrag für unser Grundstück stellten, wollten wir höher bauen. Dies wurde abgelehnt und nur eine Bebauung unter vier Metern genehmigt.“ Der Grund dafür sei, dass die benachbarten Grundstücke kleiner seien, entgegnete Kiefersauer.

Wie schon in der ersten Erörterungsrunde äußerten auch einige Behörden Bedenken. Der Hauptgrund: die Altlasten im Boden. 2015 seien belasteter Gleisschotter und Schlackenreste bis in etwa 1,40 Meter Tiefe gefunden worden, schreibt das Sachgebiet Bodenschutzrecht des Landratsamts. Die Gemeinde plane deshalb einen Erdaushub bis in 35 Zentimetern Tiefe, erläuterte Kiefersauer. „Punktuell“ sei auch ein tieferer Aushub denkbar.

Lesen Sie auch: Waldbrand am Graseck/Jochberg: Die Natur erholt sich

Im Vergleich zur letzten Stellungnahme änderte die Behörde eine Auflage. Das belastete Material soll nicht mehr in Containern mit Abdeckung gelagert werden. „Aufgrund der großen Aushubmengen ist dies nicht realistisch.“ Stattdessen soll das Material nun in 200 bis 300 Kubikmetern großen Erdhaufen gelagert werden. Bedeckt werden die Haufen mit Folien, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.