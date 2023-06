Neues Buch: „111 Orte im Loisachtal“, die man besucht haben sollte

Das Schusterhaus in Kochel am See. © Holger Hill/Hubert Fagner

Das Buch „111 Orte im Loisachtal“ macht Lust auf eine Entdeckungsreise. Es folgt der Loisach von der Quelle bis zur Mündung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Loisachtal ist vor allem für seine einzigartige Landschaft bekannt. Doch es gibt noch viel mehr zu entdecken, wenn man dem Fluss auf seinem Weg folgt. Was genau, verraten Autorin Annabelle Fagner und Fotograf Holger Hill in ihrem Buch „111 Orte im Loisachtal, die man gesehen haben muss“. Darin gelingt es ihnen, die kraftvolle Natur im Loisachtal einzufangen und den Leser auch an weniger bekannte Orte zu entführen.

Kulturell bietet das Loisachtal eine große Vielfalt

„Das Buch folgt dem Motto: von der Quelle bis zur Mündung“, erklärt Fagner. Für den ein oder anderen Leser mag der Titel zunächst verwundern. Sind in dem Buch auch Orte im Landkreis Garmisch-Partenkirchen oder gar in Tirol enthalten, obwohl das Loisachtal für die meisten nur den bayerischen Teil zwischen Bad Heilbrunn und Walchensee beschreibt. Denn aus geologischer Sicht werde alles von der Quelle in Österreich bis zum Zufluss in die Isar als Loisachtal bezeichnet.

„Die Moore, die Bergseen, die ganze Landschaft ist einfach einzigartig“, schwärmt Fagner. Und auch kulturell biete das Loisachtal unter anderem mit seiner Flößertradition eine große Vielfalt. Ein Grund, warum sie auf Anfrage des Verlags für einen neuen regionalen Reiseführer gleich das Loisachtal im Sinn hatte. Zudem ist sie eng mit dem Loisachtal verbunden. Viele ihrer Verwandten und Freunde sind hier zuhause. „Mir ist die Gegend schon seit Klein auf vertraut“, erklärt die Autorin.

Der Goethekopf am Kesselberg. © Holger Hill/Hubert Fagner

Ein Jahr dauerten die Arbeiten an dem Buch

Ungefähr ein Jahr lang hat sie an ihrem Buch gearbeitet. Dafür hat sie sich nicht nur selbst auf die Suche entlang der Loisach begeben, sondern auch Tipps von Einheimischen und Freunden bekommen. Jeden Einzelnen der 111 Orte hat sie selbst besucht, um ihre Eindrücke festzuhalten und in die Texte miteinfließen zu lassen. „Sonst wäre das nicht authentisch“, findet Fagner.

Begleitet wurde sie immer von ihrem guten Freund und Fotografen Holger Hill, der die Schauplätze mit seiner Kamera atmosphärisch eingefangen hat. Um die schöne Landschaft besonders in Szene zu setzen, haben sie auch einige Aufnahmen mithilfe von Drohnen gemacht. „Die Arbeit zusammen war sehr entspannt“, berichtet die Autorin.

Für jeden ist in „111 Orte im Loisachtal“ etwas dabei

Den Leser erwartet eine „abwechslungsreiche Sammlung“ von Natur, Kultur und Architektur. Ob das Schusterhaus in Kochel, der „Hubert und/ohne Staller“-Bankerlweg in Wolfratshausen oder der Triftkanal bei Großweil, der früher von Flößern als Abkürzung durch die Loisach-Kochelsee-Moore genutzt wurde: Für jeden ist in „111 Orte im Loisachtal“ etwas dabei.

Zudem liefert Fagner spannendes geschichtliches Hintergrundwissen zu den von ihr besuchten Orten. So zum Beispiel, dass die erste Kesselberg-Straße von Kochel nach Urfeld bereits im 15. Jahrhundert entstanden ist. Von 1893 bis 1897 wurde sie von Prinz Luitpold von Bayern neu ausgebaut, woran bis heute eine Steintafel erinnert.

Die Geschichte der Anstasia-Kapelle in Benediktbeuern

Oder aber die Geschichte der Anastasia-Kapelle in Benediktbeuern. Vor über 300 Jahren entging das Kloster nur wie durch ein Wunder der Plünderung durch Tiroler Soldaten. Völlig unerwartet schlug das Wetter um, sodass an eine Überquerung der zuvor gefrorenen Moorlandschaft nicht mehr zu denken war. „Über manche Orte hätte ich am liebsten zehn Seiten geschrieben“, schwärmt die Autorin.

Das Ausflugsbuch richtet sich nicht nur an Auswärtige, sondern auch explizit an Einheimische

Neben der Anfahrt und gegebenenfalls den Öffnungszeiten gibt die Autorin auch kleine Tipps, was man in der Nähe noch entdecken kann. Das Ausflugsbuch richtet sich nicht nur an Auswärtige, sondern auch explizit an Einheimische. „Auch wenn man sich in der Gegend auskennt, ist man oft überrascht, was alles um die nächste Ecke liegt“, findet Fagner – eine Erfahrung, die die Autorin bei der Recherche öfters gemacht hat. Den auf einem Steinsockel ruhenden Goethekopf am Kesselberg beispielsweise habe sie zuvor noch nie bewusst wahrgenommen. Dass Buch soll deshalb eine Anregung sein, in der eigenen Region auf Entdeckungsreise zu gehen.

Die Autorin hat schon verschiedene Bücher unter anderem über Heilpflanzen und Wellness sowie drei historische Romane geschrieben. Doch es ist das erste Mal, dass sie ein derartiges Buch wie „111 Orte im Loisachtal“ veröffentlicht. Eine Erfahrung, die sie gerne in Zukunft wiederholen möchte. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, meint Fagner. (fs)

Das Buch: „111 Orte im Loisachtal, die man gesehen haben muss“ von Annabelle Fagner und Holger Hill, erschienen im Emons Verlag, 204 Seiten, 18 Euro.