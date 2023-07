Passend zum neuen Gipfelkreuz: Ausstellung zeigt Benediktenwand als steinige Diva

Sie eröffneten die Ausstellung „Benediktenwand“: Künstler Matthias Gangkofner (2. v. li.), seine Partnerin Nicola Wacker (li.) sowie (ab 3. v. li.) Margarete Steffens und Georg Rauchenberger vom Brauchtumsverein, Bürgermeister Anton Ortlieb und in Vertretung des Bezirks Alexander Karl Wandinger. © Matthäus Krinner

Auf der Benediktenwand wird bald ein neues Gipfelkreuz aufgestellt: Künstlerisch kann man sich dem Thema nun in einer Ausstellung von Matthias Gangkofner nähern.

Benediktbeuern/Königsdorf – Seit 20 Jahren lebt der Maler Matthias Gangkofner am Boschhof in der Gemeinde Königsdorf. Jeden Tag hat er von dort die Benediktenwand vor Augen, und jeden Tag sieht sie anders aus. Das stattliche Bergmassiv mit seiner sich unentwegt wandelnden Selbstdarstellung hat es dem Künstler angetan: Er zeichnete und malte den Berg genauso vielfältig und immer wieder, mit Bleistift, Aquarell-, Pastell- und Ölfarben, auf Papier, Leinwand oder Holz. Eine besondere Auswahl seiner Werke ist nun im Forum „Heimat & Kultur“ des Bezirks Oberbayern im Kloster Benediktbeuern zu sehen.

Benediktenwand bekommt ein neues Gipfelkreuz

Zur Vernissage waren viele Gäste gekommen. Dass die Ausstellung ausgerechnet jetzt stattfindet, kommt nicht von ungefähr: Demnächst wird ein neues Gipfelkreuz aufgestellt, das sechste in Folge. Das alte ist morsch und brüchig. Wie bei jedem seiner Vorgänger sollen auch diesmal Kreuzstamm, Querbalken und alles weitere Zubehör unter Federführung von Feuerwehr und Bergwacht per „Menschenkraft“ auf den Gipfel gebracht werden. Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen.

Dass nun in diesem Zusammenhang eine Ausstellung der Benediktenwand-Gemälde von Gangkofner eine zusätzliche passende Wertmarke setzt, ist dem „Förderkreis für Brauchtum und Kultur“ zu verdanken. Zusammen mit Bürgermeister Anton Ortlieb wurde die Idee dazu in den Räumen des Bezirks im Maierhof umgesetzt.

Bilderzyklus zeigt die felsige Diva Benediktenwand

Auch der Künstler selbst, Leiter des Münchner Künstlerhaus-Vereins, zeigte sich erfreut über die Möglichkeit, seine Werke „in diesem wunderschönen Rahmen“ und in Verbindung mit dem neuen Gipfelkreuz vorstellen zu können. „Das alles ist ein Gesamtkunstwerk“, strahlte er. Wie intensiv er sich mit dem dominanten Berg schon seit Langem befasst, zeigt allein der im Jahr 2009 entstandene Bilderzyklus, der als Buch mit dem Titel „Benediktenwand /09 – Ein Berg, hundert Zeichnungen“ präsent ist. Eine Auslese daraus ist in der Ausstellung in einer Vitrine zu sehen und überlässt dem Betrachter zwar nur eine verhältnismäßig kleine, aber doch an unterschiedlichen Stimmungen und Farbnuancen reiche Palette an Benediktenwand-Porträts: die felsige Diva von vorne, von hinten, von oben und unten, morgens und abends, im Vordergrund, im Hintergrund, von anderen Gipfeln aus gesehen, mit frühlingshaft-sommerlicher Umgebung, dunklen Gewitterwolken oder mit kalten Schneefeldern.

Die Motive sind großteils realistisch mit Bleistift und Wasserfarbe auf Papier gebracht. „Ich beginne ein Bild generell immer gegenständlich“, erklärt der Künstler, „um es dann nach Intuition expressiv aufzulösen.“ Doch um diesen Bilderzyklus von 2009 geht es Gangkofner, der 1959 in München geboren wurde und sich nach einer Lehre zum Keramiker der Bildhauerei und nebenher der Malerei zuwandte, hier im Grunde gar nicht so sehr. Er legt sein Gewicht vor allem auf die großflächigen Ölgemälde, die ohnehin beim Betreten der Präsentation alle Blicke auf sich ziehen: Kompromisslose kräftige Farben, rote Bäume, die sich bizarr aus dem Wasser erheben – „bei mir hinterm Haus fließt die Loisach vorbei, da sind Überschwemmungen nicht so selten“, erläutert Gangkofner die Inspiration zu diesem Werk. Im Wasser spiegeln sich die dunklen Schatten der Bäume, und beinahe zierlich und sanft im Hintergrund die Bergkette mit der Benediktenwand. Sie ist einfach immer da, unbeirrbar, felsenfest, egal, was der Tag auch bringt.

Bergmassiv einschließlich Benediktenwand hieß früher „Kirchstein“

Früher habe das ganze Bergmassiv einschließlich der Benediktenwand „Kirchstein“ geheißen, sagte Georg Rauchenberger, Vorsitzender des Brauchtumsvereins, in einem Grußwort. Er schilderte darin einige geschichtliche Besonderheiten und entstandene Sagen, die natürlich auch das Kreuz auf der Benediktenwand miteinbeziehen. Den unterhaltsamen Ausklang der Vernissage mit vielen Begegnungen und Gesprächen umrahmte die Benediktbeurer Blasmusik.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung kann noch jeweils von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juli und 21. bis 23. Juli, sowie am Freitag, 28. Juli, besichtigt werden. Geöffnet ist freitags von 15 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr.

