Noch zwei weitere Schweizer Steinböcke für die Benediktenwand

Beim Steinwild-Projekt ist die Zahl der Tiere, die aus der Schweiz an die Benediktenwand umgesiedelt wurden, auf zehn gestiegen. Der Erfolg zeigt sich frühestens in zehn Jahren.

Benediktbeuern/Jachenau – „Das Projekt ist gut gestartet – und in den kommenden Jahren liegt noch viel Arbeit vor uns“: Mit diesen Worten beschreibt Wolfgang Morlang, Vorsitzender des Kreisjagdverbands, den Stand der Dinge bei der Umsiedlung von Steinwild aus der Schweiz an die Benediktenwand.

Steinböcke aus der Schweiz an die Benediktenwand gebracht

Seit die ersten acht Tiere unter großer medialer Aufmerksamkeit Mitte April auf dem tief verschneiten Berg in die Freiheit entlassen wurden (wir berichteten), hat sich einiges getan. Wie Morlang berichtet, holten er selbst sowie an dem Projekt beteiligte Wissenschaftler Anfang Mai in der Schweiz noch zwei weitere Steinböcke ab und setzten sie „im kleinen Rahmen“ an der Benediktenwand aus.

Mit diesen zwei dazugekommenen männlichen Tieren sind es nun insgesamt sieben Geißen und drei Böcke, die im Rahmen des Programms in einen neuen Lebensraum versetzt wurden. „Das entspricht genau der Genehmigung“, sagt Morlang.

Seitdem läuft an der Benediktenwand ein Monitoring, das heißt die in dem Bereich aktiven Jäger beobachten die Tiere anhand eines von der Universität Zürich ausgearbeiteten Fragenkatalogs. Ein umfassendes Bild, was dabei bislang herausgekommen ist, hat Morlang noch nicht, aber das eine oder andere gehört hat er.

Schweizer Steinböcke fühlen sich an Benediktenwand heimisch

„Demnach stehen sie immer wieder in Gruppen zusammen, teils sehr versteckt“, berichtet er. Von den bislang schon an der Benediktenwand heimischen Steinböcken zu unterscheiden seien die zehn Schweizer Tiere an farbigen Markierungen an den Ohren. Grundsätzlich sei es schon einmal ein „gutes Zeichen“, dass das zugereiste Steinwild nicht etwa geflüchtet sei, sondern sich offenbar in der neuen Umgebung heimisch mache, sagt Morlang.

Ziel ist es, die genetische Vielfalt der Steinwild-Population an der Benediktenwand zu erhöhen. Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge ist der Inzucht-Grad der isoliert lebenden Steinwild-Kolonie an der Benediktenwand zu hoch. Sie stammen nämlich alle von einigen wenigen Tieren ab: einem einst aus dem Bächental zugewanderten Bock, dem legendären „Alten“, sowie vier Stück Steinwild, die 1967 aus dem Schweizer Wildgehege St. Gallen hierhergebracht wurden, und zwei weiteren Tieren, die später dazukamen. Wie viele Steinböcke insgesamt in dem Bereich leben, wird laut Morlang demnächst eine turnusgemäße Zählung durch die Hochwildhegegemeinschaft zeigen. Zuletzt war von 80 bis 100 Tieren die Rede.

Genetische Untersuchung der Steinböcke in zehn Jahren

Um frisches Blut in diese Gemeinschaft zu bringen, initiierten der Kreisjagdverband Bad Tölz und die Hochwildhegegemeinschaft Isarwinkel 2020 das Projekt, zehn Stück Steinwild im Wallis einzufangen und an der Benediktenwand anzusiedeln. Bis alle Voraussetzungen erfüllt waren und sämtliche Genehmigungen vorlagen, dauerte es bis zu diesem Frühjahr.

Noch mehr Geduld ist gefragt, bis sich abschätzen lässt, ob die Aktion zum Ziel führt. Die erste Gelegenheit, dass sich die Neuankömmlinge wie gewünscht mit den Alteingesessenen paaren, besteht zur Brunftzeit im Herbst. Doch die Beteiligten an dem Projekt denken in längeren Zeiträumen. In etwa zehn Jahren, so Morlang, strebe man eine genetische Untersuchung an, die zeigen soll ob die Inzucht reduziert wurde.

