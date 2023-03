„Notwendig und richtig“: Im Frühjahr kommen neue Steinböcke auf die Benediktenwand

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

1959 ließ sich der erste Steinbock an der Benediktenwand nieder. 1967 wurden vier weitere Tiere dort angesiedelt. Heute zählt die Population rund 90 Tiere. © georg Riesch/A

Der Weg bis zur Genehmigung war lang. Doch nun steht der Ansiedelung von zehn Steinböcken aus dem Wallis (Schweiz) an der Benediktenwand nichts mehr im Weg.

Benediktbeuern – „Notwendig und richtig“ nennt Rudolf Plochmann, Leiter des Tölzer Forstbetriebs und Vorsitzender der Hochwildhegegemeinschaft Isarwinkel, diesen Schritt. Die Überlegungen, wieder etwas frisches Blut in die Steinbock-Population an der Benediktenwand zu bringen, sind etwa zwei Jahre alt. Allerdings gab es noch viele Fragen zu klären, daher zog sich die Genehmigung durch das bayerische Landwirtschaftsministerium als Oberste Jagdbehörde etwas. „Es ging beispielsweise um die Frage, wie das Ganze wissenschaftlich begleitet wird“, sagt Rudolf Plochmann. Dass Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber nun am Dienstag die Auswilderung der Tiere genehmigt hat, „ist ein sehr schönes Ergebnis“, sagt Plochmann. Die Entscheidung sei „notwendig und wichtig“. Plochmann ist in zweifacher Hinsicht von der Entscheidung „betroffen“. Als Vorsitzender der Hochwild-Hegegemeinschaft Isarwinkel fällt die Kolonie in seine Zuständigkeit. „Außerdem haben die Staatsforsten dort ein Jagdrevier“, erklärt der Leiter des Tölzer Forstbetriebs.

Rudolf Plochmann, Leiter des Tölzer Forstbetriebs: „Notwendig und richtig“

Auch die Landwirtschaftsministerin freut sich, dass das Verfahren zu einem positiven Abschluss gebracht werden konnte. Das Ganze sei zwar aufwendig und zeitintensiv, aber in dieser Form auch notwendig gewesen. „So werden wir einerseits den Ansprüchen dieser imposanten Tierart gerecht und zugleich nehmen wir die Interessen aller Beteiligten vor Ort ernst“, betont Kaniber.

10 Steinböcke sollen in Wallis eingefangen werden

Etwa 90 Tiere leben derzeit an der Benediktenwand. Zweimal im Jahr finden Zählungen statt. Sieben Geißen und drei junge Böcke sollen im April im Schweizer Wallis eingefangen und zu ihrem neuen Domizil gebracht werden. Ausgewählt wurde diese Region, weil die dortigen Tiere – das zeigten wissenschaftliche Untersuchungen – von der Genetik „am besten zu unserer Population passen“, sagt Plochmann. Und die isoliert an der Benediktenwand lebende Kolonie braucht dringend eine Auffrischung des Genpools. „Denn sonst besteht immer die Gefahr, dass eine Population innerhalb weniger Jahre zusammenbricht“, sagt Plochmann. Durch das frische Blut aus der Schweiz könne man das verhindern.

Jetzt hoffen natürlich alle, dass sich die Zugereisten an der Benediktenwand wohlfühlen. Und das Ganze besser ausgeht als eine Aussiedelung 1970. Damals sollten zwei einjährige Geißen aus dem Frankfurter Zoo die damals noch junge Kolonie ergänzen. Doch die Tiere starben innerhalb weniger Wochen, weil sie der rauen Wildnis nicht gewachsen waren.

