„Oberland-Konzerte“ sind bald Geschichte: Günter Sirsch hört als Veranstalter auf

Von: Christiane Mühlbauer

Günter Sirsch ist Gitarrist und konzentriert sich jetzt ganz auf den Unterricht in seinen „Musikzentren“ in Penzberg und Murnau. © privat

Nach 30 Jahren ist Schluss: Günter Sirsch beendet seine Tätigkeit als Veranstalter. Immer wieder hatte er namhafte Künstler in den Barocksaal des Klosters Benediktbeuern geholt. Mit zwei großen Konzerten vor Weihnachten wird nun Abschied gefeiert.

Benediktbeuern/Murnau – Quadro Nuevo, Sigi Schwab, Michael Fitz, Martina Eisenreich, Rudi Zapf und die „Münchner Saitentratzer“: Die Liste der Künstler, die aufgrund des Engagements von Günter Sirsch unter dem Titel „Oberland-Konzerte“ seit 1993 in den Barocksaal kamen, ließe sich noch mit vielen anderen Namen fortsetzen. Auch Alvaro Pierri reiht sich ein – einer der weltbesten Gitarristen, den Sirsch 2010 zu seinem mehrtägigen Gitarren-Festival ins Kloster geholt hatte. Pierri war von dem Ambiente so begeistert, „dass er eines der besten Konzerte gab, das ich jemals von ihm gehört habe“, erinnert sich Sirsch. Mit Sigi Schwab pflegt der Murnauer ebenfalls guten Kontakt: „Er war der erste Künstler, den ich damals veranstaltet habe“, blickt er zurück. Es sei „eine tolle kollegiale Verbindung entstanden“, Schwab kam im Laufe der drei Jahrzehnte immer wieder.

Besondere Beziehung zu Quadro Nuevo

Auch Quadro Nuevo kennt Sirsch noch aus ihren Gründerjahren. Das Verhältnis sei so gut, dass er sie immer noch ohne schriftlichen Vertrag veranstalte, denn: „Wir können uns aufeinander verlassen.“ Mit den Jazz-Musikern verbindet Sirsch zudem die Erinnerung an eines seiner schönsten Konzerte im Kloster, nämlich bei einem Openair im Innenhof des Kreuzgangs im Juli 2008. 700 Besucher, ein lauer Sommerabend und ein grandioses Konzert. Wenige Wochen später hatte Gitarrist Robert Wolf unverschuldet einen fürchterlichen Autounfall, seither ist er querschnittsgelähmt. „Das vergisst man nie“, sagt Sirsch.

Rückzug schon länger geplant

Seinen Rückzug aus dem Geschäft hat Sirsch schon länger geplant. Zum einen im 30. Jahr des Bestehens, zum anderen aufgrund von schwierigeren Werbemöglichkeiten, Corona-Krise, Inflation und sinkenden Zuschauerzahlen. „Alles hat seine Zeit“, sagt der 62-Jährige. Konzerte zu veranstalten, habe zunehmend mehr Arbeit gemacht und immer weniger Gewinn abgeworfen.

In jeden Auftritt investiere er im Vorfeld 30 bis 40 Stunden Arbeit, sagt Sirsch. Schon in den vergangenen Jahren musste er feststellen, dass das Plakatieren von Veranstaltungen schwieriger wurde. „Man kann nicht allein aufs Internet oder auf Newsletter setzen“, sagt der Murnauer. „Viele Leute werden einfach auf ein Plakat aufmerksam, das sie beim Bummeln oder Einkaufen entdecken.“ Doch in immer weniger Schaufenstern sei das mittlerweile möglich. Sirsch kreidet es vor allem dem Einzelhandel an. „Da kommen dann so Sätze wie: ,Dann müssen wir ja danach das Fenster putzen.‘“

Private Musikschule „Musikzentrum“ in Murnau und Penzberg gibt es weiterhin

Die Pandemie habe dann die Organisation schwieriger gemacht, teilweise wurden aus einem Konzert zwei wegen der Besucher-Auflagen. Alles war mit erheblichem Aufwand verbunden. „Und jetzt spürt man, dass die Leute entweder aus Angst vor Ansteckung nicht ins Konzert gehen wollen oder halt einfach sparen müssen“, sagt Sirsch. Als er im November Michael Fitz im Barocksaal zu Gast hatte, waren knapp 100 Besucher gekommen. „Früher waren bei Fitz immer 180, 190 Leute.“

Auch in Murnau wird Sirsch keine Konzerte mehr im „Kultur- und Tagungszentrum“ oder im Pfarrsaal, wo er in den Anfangsjahren mal war, veranstalten. Glücklicherweise sei er in der komfortablen Lage, nicht von den Veranstaltungen leben zu müssen, sagt der 62-Jährige. Er betreibt sowohl in Murnau als auch in Penzberg die private Musikschule „Musikzentrum“ mit 24 Lehrern. Diese wird es weiterhin geben.

Django3000 am 16. Dezember im Allianzsaal

Zum Abschluss gibt es aber noch zwei Konzerte mit Künstlern, die Sirsch am Herzen liegen: Am Freitag, 16. Dezember, tritt „Django3000“ unplugged im Allianzsaal des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) am Kloster Benediktbeuern auf. „Elektronisch sind sie nicht unbedingt meins, aber unplugged sind sie großartig“, sagt Sirsch. Bandleader Florian Starflinger kennt er noch, als dieser mit Thomas und Rainer Gruber aus Schlehdorf beziehungsweise Murnau das Ensemble „Luftmentschn“ bildete.

Zum Abschluss „Quadro Nuevo“

Das allerletzte Konzert für ihn bestreiten am Donnerstag, 22. Dezember, Quadro Nuevo, ebenfalls im Allianzsaal. Sie spielen das Weihnachtsprogramm. Sirsch weiß noch nichts „von irgendwelchen Überraschungen“ – aber aufgrund der langjährigen Freundschaft wird es sicher ein unvergesslicher Abend werden.

Tickets für die Konzerte online auf der Seite www.oberland-konzerte.de

