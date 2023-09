„Oldtimerspezln“ aus Benediktbeuern sammeln Geld für Hagelopfer im Dorf

Von: Christiane Mühlbauer

Der Vorstand der „Oldtimerspezln Benediktbeuern“: Vorstand Michael Ludwig (re.) und sein Stellvertreter Fabian Deiser. © privat

Um vom Hagelunwetter betroffenen Benediktbeurern zu helfen, hat vor einigen Tagen auch der Verein „Oldtimerspezln Benediktbeuern“ eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Sie läuft über die Online-Plattform von „GoFundme“.

Benediktbeuern –„Da es bereits eine Spendenaktion für das Kloster gibt, womit jedoch den Leuten hier im Ort eigentlich gar nicht geholfen ist, außer mit der Tatsache, dass Kulturgut erhalten wird, dachten wir uns, wir müssen etwas tun, um den Leuten zu helfen“, begründet Vorstand Michael Ludwig die Motivation der Gruppe, etwas zu tun. Als Ziel hat sich der Verein auf der Spendenplattform die Summe von 100 000 Euro gesetzt. Nach dem Unwetter und dem Dauerregen „kommen auf alle Dorfbewohner riesige Kosten zu, welche meist nicht alleine von den Familien gestemmt werden können. Daher würden wir gerne unseren Nachbarn, Freunden und Familien unter die Arme greifen und sie mit dieser Spendenaktion unterstützen“, heißt es online bei der Beschreibung des Projekts.

Kriterienkatalog für Vergabe wird erstellt

Bis Montagmittag waren 4600 Euro eingegangen. Das Geld werde nur in Benediktbeuern verteilt, schreibt Ludwig in einer E-Mail auf Nachfrage des Tölzer Kurier. Man sei ein kleiner örtlicher Verein. Allen Betroffenen im Tölzer Land zu helfen, „würde unsere Kapazitäten bei weitem übersteigen“. Und wie erfolgt die Verteilung? „Das Geld muss unparteiisch so aufgeteilt werden, dass es da hin kommt, wo es wirklich gebraucht wird“, so Ludwig. „Hierfür erstellen wir gerade einen Katalog an Kriterien wie beispielsweise Schadenshöhe, Einkommen, Existenzgefährdung et cetera.“ Pro Kriterium würden dann Punkte verteilt werden. Erreiche man die angepeilte Spendensumme von 100 000 Euro nicht, „wird die erreichte Summe trotzdem aufgeteilt und an die Betroffenen weitergegeben“. Spendenquittungen könne man ausstellen.

Junge Verein plant Veranstaltungen

Die „Oldtimerspezln Benediktbeuern“ gibt es seit Mitte 2020, berichtet Ludwig. Die Vereinsgründung mit Formalien bei Notar, Amtsgericht und Finanzamt sei abgeschlossen, so Ludwig. „Wir sind eine Gruppe aus einem Freundeskreis, die sich dachte, es wäre cool, wenn wir aus unserer Leidenschaft für alte fahrbare Untersätze etwas Sinnvolles machen und einen Verein gründen, um etwas das Dorfleben aufzumischen.“ Im Mittelpunkt stünden gemeinsame Ausfahrten und der Plan, ein Oldtimertreffen auszurichten sowie künftig einmal im Monat ein Stammtisch.

Weitere Infos: Wer spenden will, kann das online über www.gofundme.com/f/benediktbeuern-braucht-eure-hilfe

