Papiersammlung im Loisachtal sprengt die Erwartungen

Hand in Hand engagiert für Jugendarbeit und Pfadfinder: Das Bild zeigt die Helfer im Papiercontainer. Vor der gemeinsamen Aktion hatte ihnen die Marienapotheke in Benediktbeuern gesonderte Coronatest-Zeiten angeboten. © Verein

Auch in diesem Jahr haben wieder zahlreiche Helfer den Verein zur Förderung der Jugendarbeit in Benediktbeuern und Bichl sowie die Pfadfinder bei der Papier- und Kleidersammlung unterstützt.

Benediktbeuern/Bichl/Ried - Die genauen Ergebnisse werden in den nächsten Tagen übermittelt, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. „Bei den Kleidern gehen wir von einem ähnlichen Ergebnis wie sonst aus“, berichtet Rudi Mühlhans. „Beim Papier war auch dank der schon seit Jahrzehnten geübten Solidarität von ,Großsammlern‘ unglaublich viel zu tun. Es ist zu vermuten, dass heuer statt der sonst durchschnittlichen 25 Tonnen wohl eher das Doppelte gesammelt und dem Recycling zugeführt werden konnte“, freut sich Mühlhans. Großsammler zeichneten sich dadurch aus, dass sie nicht nur das eigene Papier das ganze Jahr über sammeln, sondern auch noch von anderen das Papier im Vorfeld annehmen und bereitstellen.

Einige Helfer sind schon seit Jahrzehnten dabei

Der Verein dankt allen Helfern, Austrägern und Fahrern. Letztere seien teils in zweiter oder sogar schon in dritter Generation seit Beginn der Sammlung 1968 dabei, berichtet Mühlhans. Außerdem bot heuer die Marienapotheke in Benediktbeuern gesonderte Testzeiten für Helfer an. Es waren nicht nur alle negativ, freut sich Mühlhans, sondern die gesamte Aktion lief auch wieder ohne Unfälle ab.

Termin für 2023 steht schon fest.

Die Helfer waren in Benediktbeuern, Bichl und Ried im Einsatz. Weil pandemiebedingt auf das abendliche Helferessen verzichtet werden musste, haben alle Fahrer und Helfer heuer einen Gutschein erhalten, den sie in der örtlichen Gastronomie, bei Bäckern oder Metzgern einlösen können. Auch 2023 wird es wieder eine Sammlung geben, nämlich am 1. April. Bis dahin kann Papier in die nun versuchsweise durchgehend geöffneten, leer geräumten Container an der Utzschneiderstraße (hinter dem Kloster) gebracht werden. (tk)

