Parkschein digital lösen und bezahlen: Benediktbeuern setzt auf „Parkster“

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Auch auf dem Wanderparkplatz Mariabrunn kann man jetzt per App bezahlen. © arp

Autofahrer in Benediktbeuern können ihre Parkscheine ab sofort auch per Smartphone bezahlen. Das teilt die Gemeinde mit und berichtet, dass der Dienst über die App „Parkster“ nun funktioniert.

Benediktbeuern - Im Kern geht es um die Wanderparkplätze im Bereich von Mariabrunn und am Schwimmbad beziehungsweise Sportplatz. Das Tagesticket kostet überall sechs Euro. Pro Stunde zahlt man einen Euro, aber nur, bis das Tagesticket erreicht ist. Allerdings gibt es auch 90 Freiminuten über die „Brötchentaste“. „Das ist für Menschen gedacht, die nur spazieren gehen oder mit dem Hund unterwegs sind“, erklärt Rathaus-Geschäftsleiter Michael Herrmann die für eine „Brötchentaste“ ungewöhnlich lange Zeit. Innerörtlich hat Benediktbeuern noch kein Parkraumkonzept erstellt, laut Hermann gibt es aber „Überlegungen im Gemeinderat. Im Dorf werden es dann aber sicher keine 90 Freiminuten sein.“

Bei der Nutzung von „Parkster“ fallen keine zusätzlichen Gebühren an

Was das digitale Bezahlen anbelangt, arbeitet die Gemeinde mit „Parkster“ zusammen. Im Gegensatz zu anderen Anbietern fallen bei dessen Nutzung keine weiteren Gebühren für die App an, sagt Herrmann. Die Kosten trage die Gemeinde. Für diese sei es so geregelt, dass man erst ab einer gewissen Parkplatzauslastung zahlen müsse.

Herrmann ist froh, dass der Dienst, den die Gemeinde schon seit Längerem anbieten wollte, nun funktioniert. „Es ist eine erhebliche Erleichterung für unsere Mitarbeiter“, sagt er. Schließlich müsse man nicht mehr „das ganze Kleingeld aus den Automaten einsammeln“ und es sicher aufbewahren. „Und auch die Banken sind ja nicht mehr erfreut, wenn man mit viel Kleingeld kommt.“ Die Überwachung der Parkplätze wird weiterhin vom „Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland“ in Bad Tölz durchgeführt.

Auch von unterwegs kann die Parkdauer bequem verlängert werden

„Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Digitalisierung. Dazu gehört auch das Parken per App. Ich freue mich sehr, dass wir diesen modernen Service jetzt anbieten“, sagt Bürgermeister Toni Ortlieb. „Wer seinen Parkschein mit dem Smartphone löst, kann ihn unterwegs bequem verlängern und muss kein Kleingeld mehr dabeihaben.“

Nur wer eine Rechnung per Post will, muss eine Gebühr bezahlen

Für den Parkvorgang gibt der Autofahrer sein Kennzeichen und die Parkdauer in der App auf seinem Smartphone ein. Auf diesem kann man dann auch die Parkzeit im Rahmen der Höchstparkdauer verlängern, heißt es in einer Pressemitteilung von „Parkster“. Kehre man früher zu seinem Fahrzeug zurück, beende man den digitalen Parkschein vorzeitig und spare so Gebühren. Die Eingabe sensibler Kontodaten sei in der App nicht erforderlich, teilt „Parkster“ mit. Bezahlt werde auf Rechnung oder mit Kreditkarte. Der Autofahrer erhalte seine monatliche Rechnung mit den detailliert aufgelisteten Parkvorgängen kostenlos per Mail oder Post. Letzteres koste aber 2,99 Euro pro Rechnung, schreibt „Parkster“.

Auch Wohnmobilfahrer können ihr Stellplatzticket über die App lösen

Urlauber mit Wohnmobil können ihre Stellplatztickets an der Schwimmbadstraße ab sofort ebenfalls mit der App lösen. „Parkster“ wurde 2010 in Schweden gegründet und ist seit 2018 mit einer Tochtergesellschaft auch in Deutschland aktiv.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.