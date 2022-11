Pfarrer Heiner Heim über die Bedeutung der diesjährigen Leonhardifahrt

Von: Andreas Steppan

Die Kloster-Kulisse ist ein Wahrzeichen der Leonhardifahrt in Benediktbeuern. Die Aufstellung der Wägen in Innenhof entfällt heuer jedoch. © Angelika Warmuth

Am Sonntag ist in Benediktbeuern Leonhardi. Über die Bedeutung der der diesjährigen Wallfahrt nach Corona und in neuer Unsicherheit spricht im Kurier-Interview Pater Heiner Heim.

Benediktbeuern – Es ist ein lang ersehntes Ereignis und eine Tradition, die heuer mehr Bedeutung haben könnte denn je: Am Sonntag, 6. November, startet die erste Benediktbeurer Leonhardifahrt seit 2019. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause bietet sich den Gläubigen damit wieder ein wichtiger Fixpunkt im Jahr und ein Hoffnungsanker in unsicheren Zeiten. Einziger Wermutstropfen ist für den Benediktbeurer Pfarrer Pater Heiner Heim, dass die althergebrachte Wegstrecke der Wallfahrt heuer geändert wird. Die Vorfreude überwiegt freilich bei Weitem, wie er im Kurier-Interview deutlich macht.

Herr Pfarrer, wie wichtig ist es, dass nach zwei Jahren endlich wieder Leonhardifahrt ist in Benediktbeuern?

Die Freude darüber ist natürlich überall groß. Das Fest hat schließlich eine lange Tradition im Klosterdorf und wird ausgiebig gefeiert. Nur dass dieses Mal die Gespanne nicht in den Klosterinnenhof fahren werden...

Gemeinschaft und Fröhlichkeit bieten Halt

Wegen der Großbaustelle am Kloster gibt es heuer eine geänderte Wegstrecke. Ist das für Sie ein Wermutstropfen?

Es ist schon eine Einschränkung. Mit der Benediktbeurer Leonhardifahrt ist das Bild von den Wagen, den Pferden, Frauen und Männern verbunden, die in der Kulisse des arkadengesäumten Innenhofs dem Gottesdienst lauschen, der aus der Basilika dorthin übertragen wird. Das ist immer eine ganz besondere Situation, die die Einmaligkeit der Leonhardifahrt in Benediktbeuern ausmacht. Darauf müssen wir heuer verzichten. Die Menschen können trotzdem in den Innenhof kommen und dem Gottesdienst zuhören. Ob die Frauen dann tatsächlich von ihren Wägen heruntersteigen und in den Hof kommen, wird man sehen. Die Fuhrleute müssen natürlich auf alle Fälle bei den Wagen bleiben, die außerhalb des Klosters stehen bleiben.

Was würden Sie, abgesehen von der einmaligen Örtlichkeit, noch als Besonderheit der Benediktbeurer Leonhardifahrt bezeichnen?

Die Gemeinschaft, die Fröhlichkeit, das Aufrechterhalten einer Tradition. Man bereitet sich wochenlang vor, trifft sich. Es ist ein Fest, das die Menschen zusammenbringt. Und man stellt sein Leben und seinen Alltag unter den Schutz des heiligen Leonhard.

Pater Heiner Heim SDB Pfarrer von Benediktbeuern. © Archiv

Gerade diese Gemeinschaft hat in der Corona-Zeit ja sehr gefehlt.

Ja, natürlich. Die letzten beiden Jahre haben wir nur den Gottesdienst in der Basilika gefeiert, aber das ersetzt die eigentlich Leonhardifahrt in keiner Weise.

Hat der Halt, den so eine Tradition bietet, in so unsicheren Zeiten wie jetzt eine besondere Bedeutung?

Ja. Unsere Zeit ist ja geprägt vom Krieg in der Ukraine und vielen Unsicherheiten und Sorgen. Viele bangen um ihre geschäftliche Existenz. Es ist eine besondere Zeit, in der man ins Nachdenken kommt und merkt, dass nicht alles wie gewohnt immer weitergeht mit dem „immer mehr“ und all der Fülle.

Und in solchen Zeiten kann ein Gebet zum heiligen Leonhard nicht schaden, oder?

Man kann seine Bitten an eine Vielfalt an Heiligen richten. Hier in Benediktbeuern haben ja der heilige Benedikt, die heilige Anastasia und Johannes Bosco eine besondere Bedeutung. Sie alle sind große Gestalten, die in ihrer Zeit Herausforderungen angenommen, das Evangelium gelebt und den Menschen damit Hoffnung gegeben haben. Dazu zählt auch der heilige Leonhard. Ein Heiliger ist immer ein Mensch, der die Kraft des Glaubens lebt und diese Kraft weitergibt. Diese Kraft können wir im Glauben finden und uns unter den Schutz der Heiligen begeben.

Wie bereiten Sie sich selbst auf Leonhardi vor?

Ich bereite den Gottesdienst und die Predigt vor, in der ich mich intensiv mit diesen Themen befasse. Das ist der kirchliche Part. Veranstalter der Leonhardifahrt selbst ist ja die politische Gemeinde.

Und was machen Sie nach dem Gottesdienst?

Dann fahre ich mit der Kutsche weiter zum Gasthof Post zum Beisammensein.

