Patronatstag der Gebirgsschützen in Benediktbeuern: Alle Infos gibt es hier 

Benediktbeuern richtet den Patronatstag 2019 aus. Das Programm startet ab 2. Mai. Alle Infos mit Karte inklusive Lage von Parkplatz und Festzelt finden Sie hier.

Benediktbeuern – Rund 4500 Schützen werden am Sonntag, 5. Mai, zum Patronatstag der Gebirgsschützenkompanien in Benediktbeuern erwartet. Die Planungen für diesen Tag beziehungsweise das Festwochenende mit einigen Veranstaltungen für die ganze Bevölkerung laufen seit Monaten. Wir werden am 5. Mai live vom Patronatstag tickern.

Patronatstag der Gebirgsschützen 2019 in Benediktbeuern: Worum es geht und wer kommt

Es ist das vierte Mal, dass die Benediktbeurer diesen besonderen Tag ausrichten. Schon 1972, 1989 und 2010 waren sie Gastgeber. Der Patronatstag ist das Hauptfest des Bunds der Bayerischen Gebirgsschützenkompanien. Er findet immer am ersten Mai-Sonntag zu Ehren der Patronin, der Mutter Gottes, statt.

In den vergangenen Jahren wurde er oft im Tölzer Land gefeiert: 2015 in Bad Tölz, 2017 in Gaißach, 2018 in Bichl. Erwartet werden Mitglieder aus 47 Kompanien, sowohl aus dem heimischen Isar- und Loisachgau, als auch aus dem Werdenfelser Land und aus dem Chiemgau.

Für Martin Haberfellner, den aus Kochel stammenden Landeshauptmann, ist der Patronatstag also wieder ein „Heimspiel“. Für die Schützen der Alpenregion wird der Tiroler Landeskommandant Major Fritz Tiefenthaler sprechen.

Eingeladen ist auch Ministerpräsident Markus Söder in seiner Funktion als Schutzherr der Gebirgsschützen. „Wir gehen davon aus, dass sowohl Herr Söder als auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner kommen“, sagt Sabine Rauscher von der Gäste-Info, von den Benediktbeurer Schützen mit der Öffentlichkeitsarbeit beauftragt.

Karte: Benediktbeuern am Patronatstag

Die einladenden Antlaßschützen der Kompanie Benediktbeuern-Ried erwarten in den kommenden Tagen tausende Besucher, vor allem natürlich beim Patronatstag am Sonntag, 5. Mai.

Für die Besucher aus Richtung Bichl gibt es Parkplätze an der Meichelbeckstraße, für Autofahrer aus Richtung Kochel wurden Stellplätze an der Rieder Straße (Abzweig Höhe Gewerbegebiet) ausgewiesen.

Alles ist beschildert. Die Busse mit den anreisenden Schützen parken am Schwimmbad, an der Rieder Straße, im Bereich der Schule und in Mariabrunn. Während der Feierlichkeiten am Sonntag sind die B 11 und die betroffenen Ortsstraßen (unter anderem Bahnhof-, Dorf- und Asamstraße) gesperrt.

Patronatstag der Gebirgsschützen 2019 in Benediktbeuern: Das Programm

Das Festzelt steht am neuen Feuerwehrhaus. Die Festtage starten am Donnerstag, 2. Mai, mit einem Auftritt der „Tegernseer Tanzlmusi“ im Festzelt, und am Freitag, 3. Mai, kommt die Allgäuer Blasmusik-Partyband „Ansatzlos“.

Am Vorabend des Patronatstags, also am Samstag, 4. Mai, findet ein Serenadenabend statt (19 Uhr, Dorfplatz), anschließend laden die Schützen zu einem großen Festabend ins Zelt ein. Für Unterhaltung sorgt die Benediktbeurer Blaskapelle.

Patronatstag der Gebirgsschützen 2019: Die Route vom Festzug zum Kloster und zurück

Am Festtag, also am Sonntag, 5. Mai, setzt sich der Kirchenzug um 9 Uhr am Dorfplatz in Bewegung und zieht durch die Bahnhofstraße zum Kloster. Der Festgottesdienst wird um 10 Uhr im Klosterhof gefeiert, bei Regen in der Basilika. Festprediger ist Pater Heiner Heim. Der Rückmarsch erfolgt ab zirka 12 Uhr. Die Teilnehmer gehen über die Fraunhofer-, Rieder- und Bahnhofstraße, dann ein kurzes Stück auf der B11 und durch Asam- und Dorfstraße zurück zum Festzelt (bei Regen wird die Route verkürzt).

Zweiter Bürgermeister Hanns-Frank Seller bittet alle Anlieger, die Dorfstraße zu beflaggen und die Häuser entlang der Marschroute „zu putzen und zu schneuzen“, sagte er vor Kurzem im Gemeinderat.

Patronatstag in Benediktbeuern: Montag tritt „Knedl & Kraut“ auf

Mit einem Auftritt des Kabaretttrios „Knedl & Kraut“ werden die Festtage am Montag, 6. Mai, ausklingen. „Ich danke schon jetzt allen Bürgern fürs Verständnis, sollte es in diesen Tagen mal etwas lauter werden“, sagte Toni Ortlieb, Zweiter Vorstand der Antlaßschützenkompanie, im Gemeinderat.

Patronatstag 2019 in Benediktbeuern: Hier gibt es die Karten

Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Klosterladen in Benediktbeuern, in der Penzberger Buchhandlung Rolles, in den Sparkassen in Benediktbeuern, Lenggries und Bad Tölz (Badstraße) sowie bei der VR-Bank Werdenfels in Benediktbeuern und Penzberg.

Weitere Informationen unter www.patronatstag-2019.de.

