Pferd bricht aus Koppel aus - am nächsten Morgen hat es mehrere Verletzungen

Die Verletzungen, die ein Pferd nach einem nächtlichen Ausflug von seiner Koppel in Benediktbeuern aufweist, geben der Polizei Rätsel auf.

Benediktbeuern - Ein ungewöhnlicher Fall einer Unfallflucht ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag in der Meichelbeckstraße in Benediktbeuern. Ein Pferd einer 24-jährigen Frau aus Kochel büxte während der Nacht aus der Koppel aus und wurde mit verschiedenen Verletzungen am Kopf, Bauch und Hinterfuß morgens vor der Koppel, neben der Straße stehend angetroffen, teilt die Kochler Polizei mit.

Nachdem sich im Bereich der Koppel beidseitig Fahrzeugteile befanden, ging die Pferdebesitzerin davon aus, dass ihr Pferd möglicherweise von einem Lieferwagen angefahren und dabei verletzt worden sein könnte.

Kollidierte ein Auto mit dem ausgerissenen Pferd in Benediktbeuern?

Da der Fahrer den Zusammenstoß mit dem Pferd nicht meldete, ermittelt die Polizei nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Aufgrund der vorgefunden Fahrzeugteile schätzt die Polizei den Schaden an dem vermeintlichen Unfallfahrzeug auf rund 5000 Euro.

Wie das Pferd aus der Koppel ausbrechen konnte, ist nicht bekannt. Der Auslauf war mit mehreren Leinen gesichert, die zum Teil Strom führen. Aufgrund der Lage der an der Unfallstelle gefundenen Fahrzeugteile besteht nach Einschätzung der Polizei auch die Möglichkeit, dass sich hier ein Unfall im Begegnungsverkehr ereignet haben könnte, der nicht von der Polizei aufgenommen worden ist. Somit müsste sich das Pferd die Verletzungen an anderer Stelle zugezogen haben.

Die Polizeistation Kochel bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08041/76106-273.

