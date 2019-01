Plötzlich ohne Vorsitzenden: VdK-Mitglieder in Benediktbeuern lassen sich nicht entmutigen

Für die Mitglieder des VdK-Ortsverbands Benediktbeuern-Ried kam die Nachricht völlig überraschend: Der bisherige Vorsitzende Peter Stächelin hat sein Amt zum 31. Dezember niedergelegt. Vorsorge dafür, wie es weitergehen sollte, hatte er nicht getroffen.

Benediktbeuern –Für die Mitglieder des VdK-Ortsverbands Benediktbeuern-Ried kam die Nachricht völlig überraschend: Der bisherige Vorsitzende Peter Stächelin hat sein Amt zum 31. Dezember niedergelegt. Vorsorge dafür, wie es weitergehen sollte, hatte er nicht getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung des VdK-Kreisverbands. Darum solle sich nun der Kreisvorstand kümmern, so hieß es. Zurück blieben die knapp 300 Mitglieder – meist recht ratlos.

Für die VdK-Kreisvorsitzende Marianne Estner und Kreisgeschäftsführer Maik Kinski war klar, dass es in Benediktbeuern weitergehen muss: „Wir werden alle Unterstützung geben, damit ein neuer Ortsvorstand gebildet werden kann“.

Das war auch der Wunsch der rund 30 Mitglieder, die den „harten Kern“ des Ortsverbandes bilden. Sie waren der Einladung des Kreisverbands gefolgt und in den Gasthof Herzogstand gekommen, um die Situation zu besprechen und um auszuloten, wie es weitergehen kann.

Es wurde überlegt, wer zur Mitarbeit im Verband künftig bereit sei. Obwohl sich noch keiner für das Amt des Vorsitzenden und Stellvertreters fand, war die Bereitschaft, sich für den Sozialverband VdK zu engagieren, deutlich spürbar. Dafür braucht es noch ein wenig Zeit, so der stellvertretende Kreisvorsitzende Arno Bock.

Die Versammlung einigte sich deshalb darauf, bei den eigenen Mitgliedern, aber auch in der Benediktbeurer Öffentlichkeit für die Mitarbeit im VdK-Vorstand zu werben. Denn ein Engagement beim VdK dient dem Gemeinwohl unmittelbar in den Wohnorten der Menschen, so Bock.

Die Kreisvorsitzende Marianne Estner machte Mut mit dem Hinweis auf das breite Angebot an Fortbildung für neue Vorstandsmitglieder. „Keiner wird ins kalte Wasser geworfen oder allein gelassen.“ Der Kreisvorstand und die Kreisgeschäftsstelle stehen für Beratung und Unterstützung bereit– sei es bei der Organisation von Veranstaltungen, bei Referenten für die Stammtische, bei der Pflege des Internetauftritts oder anderen Angelegenheiten.

So läuft nun die Suche nach möglichen Mitarbeitern weiter. Wer sich ehrenamtlich einbringen will und neugierig ist, Neues zu erleben, sollte laut Estner nicht zögern, ein ihm bekanntes VdK-Mitglied darauf anzusprechen und seine Bereitschaft zum Engagement an Sabine Adelwart von der Kreisgeschäftsstelle mitzuteilen, Telefon 08041/7612554.

Die Versammlung beschloss, sich am Dienstag, 19. Februar, um 18.30 Uhr wieder im Gasthof Herzogstand in Benediktbeuern zu treffen und dazu alle 300 Mitglieder schriftlich einzuladen. Bis dahin, so waren sich die Anwesenden einig, werde man genügend engagierte Kandidaten für den Vorstand gefunden haben. Der „harte Kern“ ist zuversichtlich, dass der Ortsverband Benediktbeuern-Ried eine gute Zukunft hat.

Zu guter Letzt wurde zwei Mitgliedern mit einem Blumenstrauß für ihre bisherige Mitarbeit beim VdK-Benediktbeuern gedankt: der ausgeschiedenen stellvertretende Vorsitzenden Anna Kommander und der Kassiererin Anneliese Wunderlich. Marianne Estner und Maik Kinski lobten das langjährige ehrenamtliche Engagement der beiden beim VdK.