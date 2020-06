Probleme mit der Telekom: Benediktbeurer Bürger sollen sich melden

Trotz Ausbau des Glasfasernetzes haben in Benediktbeuern noch immer einige Bürger Probleme mit dem Internet, genauer gesagt mit der Telekom. Die Gemeinde versucht zu helfen.

Benediktbeuern – Der Breitbandausbau in Benediktbeuern ist ein leidiges Thema. Eigentlich sollte schon längst alles funktionieren, allerdings gab es von Seiten der Telekom und diversen Subunternehmen immer wieder Verzögerungen. Nach dem jüngsten Bericht im Tölzer Kurier hätten sich erneut Bürger gemeldet, „bei denen es eigentlich funktionieren sollte“, sagte Bürgermeister Toni Ortlieb jetzt im Gemeinderat. Das sei ärgerlich, weil gerade jetzt, wenn viele Menschen aufs Homeoffice angewiesen seien, schnelles Internet wichtig sei.

Jahrelange Verzögerung: Deutsche Telekom entschuldigt sich in Benediktbeuern

Betroffen seien nicht etwa ganze Straßenzüge, sondern nur vereinzelte Punkte. „Die Gemeinde kann nichts dafür“, sagte Ortlieb in der Sitzung in der Turnhalle. Man wolle weiterhin alle Beschwerden sammeln und diese an den Ansprechpartner der Kommune bei der Telekom weiterleiten. „Wir versuchen, es voranzutreiben, aber letztlich muss sich die Telekom darum kümmern.“

Bürger, die Probleme haben, sollen eine E-Mail schreiben an bauamt@benediktbeuern.de.

