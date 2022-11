Rückblick auf Kreuz auf der Benediktenwand - Arbeiten für neues Gipfelkreuz angelaufen

Historischer Vortrag

Bei einem Historischer Vortrag blickten jüngst Michael Rieger und Altbürgermeister Georg Rauchenberger auf die Geschichte des Benediktenwandkreuzes zurück.

Benediktbeuern – Auf dem Felsmassiv der Benediktenwand wurde 1877 einem Gelübde folgend erstmals ein Kreuz aufgestellt. Doch Holz ist kein Material für die Ewigkeit – Wind und Wetter sorgten dafür, dass das christliche Symbol seit damals schon mehrfach erneuert werden musste. Und auch jetzt ist wieder Handlungsbedarf: Im nächsten Jahr, voraussichtlich zum Jakobitag (25. Juli) und im Zusammenhang mit dem 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr, soll auf dem 1801 Meter hohen Bergrücken abermals ein neues Kreuz errichtet werden.

Es ist dann das sechste in Folge, das auf markanter Bergeshöh den Menschen Ziel und Anlaufstelle ist. Als großes Gemeinschaftswerk der Bürger von Benediktbeuern und Ried und unter Federführung von Feuerwehr und Bergwacht sollen Balken und alles weitere benötigte Werksmaterial wie ehedem per „Menschenkraft“ über die Felswand auf den Gipfel gebracht werden.

Engagement der dörflichen Gemeinschaft groß

„Man könnte heute ja auch einen Hubschrauber zu Hilfe nehmen“, erklärte vor wenigen Tagen Altbürgermeister Georg Rauchenberger bei einem historischen Rückblick auf die Geschichte des Benediktenwandkreuzes. Der Brauchtumsverein, dessen Vorsitzender Rauchenberger ist, hatte dazu in den Saal des Gasthofs Post eingeladen, und viele interessierte Bürger waren gekommen. Die Blaskapelle sorgte für passende Musik.

+ Groß war das Interesse der Zuhörer. Gemeinsam wurde das Benediktenwandlied gesungen. © krinner

Es sei erfreulich festzustellen, dass sich die dörfliche Gemeinschaft wie früher auch heute noch für ein solches Vorhaben engagiere, sagte Rauchenberger. Nach der ersten Kreuzaufstellung 1877 waren 1897, 1919, 1930 und zuletzt 1958 Erneuerungen notwendig geworden. Abwechselnd mit Michael Rieger ließ Rauchenberger die kräftezehrenden Aktionen von anno dazumal Revue passieren: die Vorarbeiten, den mühsamen Aufstieg mit dem gut zehn Meter langen Kreuzes-Stamm, die Errichtung auf dem Gipfel bei teils widrigem Wetter, aber auch die festlichen sakralen Zeremonien und die Freude und Feierstimmung nach glücklich vollbrachtem Werk. Hunderte von Menschen aus dem Umland seien jeweils gekommen, um bei dem außergewöhnlichen Ereignis dabei zu sein.

Krasser Einbruch des Winters führt zu Gelübde

Für die bildliche Dokumentation dieser Überlieferungen sorgte Karl Allgäuer, wobei, wie Rieger anmerkte, von der Premiere 1877 kein Fotomaterial vorhanden sei. Bilder von den späteren Unternehmungen zeigten überdies den Einsatz von Ochsengespannen, soweit dies wegemäßig möglich war, und schließlich Traktoren, die die tierische Zugkraft ersetzten.

+ Michael Rieger berichtete mit Altbürgermeister Georg Rauchenberger über die Geschichte des Gipfelkreuzes. © MK

Das zweite Kreuz auf der Wand, berichtete Rieger, habe 1917 ein Blitzstrahl zerschlagen. Nach der Aufstellung des ersten Kreuzes war die örtliche Feuerwehr, gegründet 1873, bei den Erneuerungen stets die treibende Kraft gewesen. Später schloss sich die hiesige Bergwacht mit an, die man 1927 unter dem Namen „Gebirgsunfalldienst“ aus der Taufe gehoben hatte.

Das Kreuz jetzt abzunehmen, „war komisch“

Michael Rieger wusste auch, warum auf dem Gipfel überhaupt ein Kreuz steht. Es sei im Oktober 1876 gewesen, so schilderte er, als ein krasser Wintereinbruch mit zwei Metern Schneehöhe auf dem Eibelskopf den Arbeitsplan der dort beschäftigten und in kargen Verhältnissen lebenden vier Holzer auf den Kopf stellte: Wenn sie ihre Aufträge nicht fristgerecht erfüllen konnten, wäre der ganze Jahresverdienst verloren gewesen. Aus dieser Notsituation heraus entstand die Idee für ein Gelöbnis, im Falle einer Wendung hin zu „normalen“ jahreszeitlichen Wetterverhältnissen am Jakobitag 1877 auf der Benediktenwand das weitum größte Bergkreuz aufzustellen. Das Wetter besserte sich dann im November wirklich. Schon damals hatte der Feuerwehrkommandant zugesagt, das Vorhaben mit seiner Mannschaft zu unterstützen.

Der jetzige Feuerwehr-Vorstand Sebastian Rieger sowie Bergwacht-Bereitschaftsleiter Manuel Guglhör und Organisationschef Lorenz Kellner appellierten nun im Post-Saal an die zahlreichen Besucher, bei der sechsten Kreuzaufstellung ebenfalls tatkräftig und anhand von finanziellen Spenden mitzuwirken. Der vor wenigen Wochen erfolgte Abbau des dank ständiger Pflege immerhin 64 Jahre alt gewordenen Vorgänger-Exemplars sei, so Guglhör, von einem „komischen Gefühl“ begleitet gewesen. „Das Kreuz abzumontieren und zu zerlegen hat sich irgendwie falsch angefühlt. Doch wir wollten nicht warten, bis morsche Teile herunterfallen und jemandem etwas zustößt.“

Man gehe jetzt daran, im Wald den geeigneten Kreuz-Baum auszusuchen, um ihn bei einem passenden „Zeichen“ zu fällen. Im kommenden Frühjahr wolle man das neue Kreuz zusammenbauen, führte Sebastian Rieger dann weiter aus, „damit auch diejenigen Leute, die nicht mehr auf den Berg gehen können, Gelegenheit haben, es anzuschauen.“ Ab Jakobi soll es dann droben auf der Wand als christlicher Wegweiser die vor 146 Jahren begonnene Tradition fortführen.

