Rückblick auf den Patronatstag: „Wenn die Sonne scheint, wäre es ja auch leicht“

Die Benediktbeurer hatten beim Patronatstag kein Glück mit dem Wetter. Trotzdem gibt es in der Rückschau viel Positives zu berichten.

Benediktbeuern – Eines haben die Gaißacher Gebirgsschützen und die Antlaßschützenkompanie Benediktbeuern-Ried gemeinsam: Als Gastgeber des Patronatstags hatten beide Wetterpech. Doch hatte es in Gaißach 2017 „nur“ geregnet, traf es die Benediktbeurer am Sonntag mit Schnee noch härter. Michael Waldherr, Vorstand der Antlaßschützenkompanie, sieht in seiner Bilanz aber auch das Positive. Der Tölzer Kurier erreichte ihn am Montag telefonisch, während im Festzelt ein Teil der Einrichtung abgebaut und alles für die abschließende Abendveranstaltung mit dem Kabaretttrio „Knedl & Kraut“ vorbereitet wurde.

Herr Waldherr, sind Sie mit dem Patronatstag zufrieden?

Michael Waldherr: Sie haben das Wetter ja selber gesehen, dazu muss ich nichts mehr sagen. Es ist das Beste daraus gemacht worden. Die Messe im Zelt war wunderbar, der Altar, der erst im Klosterhof stand, wurde drinnen sehr schön hergerichtet.

Ist man nach all den Vorbereitungen trotzdem enttäuscht, wenn das Wetter nicht mitspielt?

Michael Waldherr: Ja, es hängt natürlich schon viel Arbeit dran. Und finanziell bringt das schlechte Wetter auch große Einbußen.

Haben denn Kompanien abgesagt?

Michael Waldherr: Das nicht. Aber es gibt viele Kompanien, die keine eigene Musik haben und Kapellen mitbringen wollten. Die haben abgesagt, weil es keinen Kirchen- und keinen Festzug gab. Diese Teilnehmer gehen dann im Bierzelt ab. Der Umsatz wurde weniger, und dazu mussten wir viel heizen.

Was war für Sie trotz allem das Schönste am Patronatstag?

Michael Waldherr: Die Kameradschaft der Schützen war hervorragend. Jeder hat mitgeholfen, es ging anständig und kameradschaftlich zu. Auch die Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst hat super funktioniert. Das Wichtigste ist, das nichts passiert ist. Wenn die Sonne scheint, dann wäre es ja auch leicht.

