Schweizer Steinböcke leben sich an der Benediktenwand ein

Bei weiterhin winterlichen Verhältnissen akklimatisiert sich das Steinwild aus der Schweiz in seinem neuen Lebensraum an der Benediktenwand.

Erste Beobachtungen

Von Andreas Steppan schließen

Knapp zwei Wochen ist es her, dass ein Bock und sieben Geißen an der Benediktenwand den Sprung in ein neues Leben wagten. Das Steinwild fühlt sich dort offenbar wohl.

Benediktbeuern/Jachenau – Wie berichtet wurde in einem großen Projekt, für das der Kreisjagdverband, die Hegegemeinschaft Isarwinkel, die Universität Zürich und das Landratsamt zusammenarbeiten, Steinwild in der Schweiz eingefangen, um es an der Benediktenwand anzusiedeln. Bislang, so hat es den Anschein, fühlen sich die Tiere in ihrer neuen Heimat wohl.

Seit die acht Tiere am 14. April in ihren künftigen Lebensraum entlassen wurden, stehen sie unter Beobachtung: Örtliche Jäger und Schweizer Wissenschaftler beteiligen sich an einem Monitoring. Die ersten Erkenntnisse: „Es geht den Tieren soweit gut“, sagt Wolfgang Morlang, Vorsitzender des Kreisjagdverbands. „Sie haben sich in die Wand eingestellt und zeigen ein normales Verhalten.“ An den Stellen, an denen das Steinwild aktuell steht, lasse es sich nur aus der Ferne beobachten. Die Verhältnisse am Berg seien nach wie vor winterlich, so Morlang. Soweit es zu sehen sei, würden die Tiere aber normal äsen, und sie seien aus ihrem neuen Habitat auch nicht davongelaufen. „Das sind Anzeichen, dass es für sie passt.“

Erste Annäherungen beobachtet

Zu dem bisher an der Benediktenwand lebenden Steinwild gebe es erste Annäherungen – zwar noch keinen näheren Kontakt, aber auch „keine Auseinandersetzungen“, so Morlang. Bekanntlich ist das Ziel, dass die Tiere aus dem Wallis sich mit der ansässigen Population vermischen und so den Genpool auffrischen. Die Brunftzeit beginnt allerdings erst im Herbst: „Sie haben also noch Zeit, sich kennenzulernen“, sagt Morlang.

Nach wie vor ist ihm zufolge vorgesehen, dass noch zwei weitere Tiere aus der Schweiz an die Benediktenwand umgesiedelt werden. „Wir sind gerade dran, wie wir das organisieren.“ Die Genehmigung dafür gilt noch bis Ende Mai.

