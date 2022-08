Seit 40 Jahren bei der Feuerwehr: Über Treffen mit Weltstars, Brände und traurige Erlebnisse

Von: Patrick Staar

Feuerwehrleute mit Leib und Seele (v. li.) Sebastian Rieger, Wolfgang Rücker und Hermann Geiger. © Patrick Staar

Sie haben dem Weltstar Chris de Burgh die Hand geschüttelt, unzählige Brände gelöscht, teils tragische Unfälle miterlebt: Seit 40 Jahren arbeiten Sebastian Rieger (57), Hermann Geiger (58) und Wolfgang Rücker (57) ehrenamtlich für die Benediktbeurer Feuerwehr.

Benediktbeuern - Im Interview beschreiben die Drei den Reiz der Feuerwehr-Arbeit, die Veränderungen und unvergessliche Momente.

Warum haben Sie sich vor 40 Jahren entschlossen, der Feuerwehr beizutreten?

Wolfgang Rücker: Durch Mundpropaganda. Als ich 16 war, wurde mir gesagt: „Fang’ doch bei der Feuerwehr an.“ Ich habe mir das angeschaut, seitdem bin ich dabei.

Sebastian Rieger: Mein Vater war bei der Feuerwehr dabei, so bin ich dazu gekommen.

Hermann Geiger: Wir waren ein Haufen, bei dem jeder jeden gekannt hat. Einer allein fängt selten an.

Rücker: Bei uns haben zwölf Leute gleichzeitig angefangen. Seitdem hat sich alles brutal verändert.

Was hat sich verändert?

Hermann Geiger: Benediktbeuern ist jetzt eher eine Kleinstadt als ein Dorf. Rücker: Die Art der Einsätze hat sich verändert. Türöffnungen hat’s früher nie gegeben. Heute haben wir 10 bis 15 Türöffnungen pro Jahr, weil die Anonymität so groß ist. Früher war es nicht vorstellbar, dass eine alleinstehende Frau acht Tage lang in ihrer Wohnung drin liegt, weil sich nie jemand um sie gekümmert hat.

Rieger: Wir haben auch mehr Einsätze wegen Sturmschäden. Da kommst zum Einsatzort, und dann liegt so ein kleiner Ast auf der Straße. Keiner räumt mehr was weg, immer muss die Feuerwehr kommen.

Rücker: Oder wir bekommen den Notruf: „Keller unter Wasser.“ Und dann sind da drei Pfützen. Vor uns steht eine junge Frau, die keine Ahnung hat, wie man mit Kübel und Putzlumpen umgeht. Das muss man ihr zeigen. Traurig irgendwie. Hermann hat schon recht: Durch Roche sind wir eine Vorstadt von Penzberg geworden. Die Leute sind lebensfremd geworden. Wenn man bei vollem Wasserdruck eine Badarmatur wechselt, dann haut das halt nicht hin.

Wie viel Prozent der Einsätze sind Ihrer Ansicht nach überflüssig?

Rücker: Schwer zu sagen. Man würde sich Vorwürfe machen, wenn man eine Tür nicht öffnet, und dann ist doch irgendwas passiert. Früher hatten wir 20 bis 25 Einsätze pro Jahr, jetzt sind es immer um die 60 und in der Spitze über 90.

Geht der Trend weg von der Freiwilligen Feuerwehr hin zur Berufsfeuerwehr?

Rücker: Ja. In Starnberg haben sie so was mit 50 Berufsfeuerwehrleuten vor. Die Gemeinde Oberau ist kaum größer als Benediktbeuern und hat einen hauptamtlichen Gerätewart. Die Verpflichtungen, die man in der jetzigen Zeit als Kommandant hat, sind für ein Ehrenamt extrem hoch. Früher habe ich Einsatzberichte geschrieben, zwei DIN A4-Seiten mit Fragen zum Ankreuzen. Heute sitzt der Kommandant bei der Nachbearbeitung eine Dreiviertelstunde da. Früher hast du machen können, was du wolltest. Dem Polizisten war es egal, ob du mit dem Schubkarren, dem Leiterwagen oder sonst was zum Einsatz rausgefahren bist. Jetzt wird genau nachgefragt.

Geiger: Versicherungstechnisch ist alles anders geworden. Alles, was nicht belegt ist, ist ein Problem.

Hat sich die Ausbildung in den vergangenen 40 Jahren verändert?

Rücker: Ja, klar. Wir sind da mit ein paar Leistungsabzeichen reingewachsen. Jetzt muss man 100 bis 120 Übungsstunden absolvieren, bis man sich Feuerwehrmann nennen darf. Das schreckt viele ab.

Geiger: Für die Jungen gibt’s halt nicht nur die Feuerwehr. Unser Sohn spielt Fußball, und darauf legt er sein Hauptaugenmerk. Abgesehen davon arbeiten viele auswärts.

Rücker: Man versucht deshalb, die zu absolvierenden Stunden zu komprimieren. Aber die Tätigkeit ist einfach enorm vielseitig geworden. Vom Gasbus bis zum Elektroauto und zur Fotovoltaik sollst du alles wissen und können.

Was war die wichtigste technische Neuerung?

Rücker: Nach dem Großbrand im Kloster ist das TLF gekauft worden. Das war damals das neueste Fahrzeug in der Umgebung, wir sind überall hingefahren. Mit 2500 Litern Wasser haben wir viele Gebäude gerettet – Ried und Bichl hatten damals keine wasserführenden Fahrzeuge. Bei einem Großbrand 2016 haben wir das Gebäude so lange geschützt, bis die Wasserversorgung gestanden ist.

Bei der Arbeit: Hermann Geiger beim Brand in der Schreinerei Tunze. © TK-Archiv

Welche Einsätze sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Rücker: Für mich war das Krasseste der Brand am Fahrenberg 1990. Und das Hochwasser 2002 an der Elbe in Dessau. Da waren fünf Leute von uns oben. Ein Busunfall mit zwei Toten ist mir auch an die Nieren gegangen.

Rieger: Ich erinnere mich vor allem an den Brand beim Vogelbauern-Hof.

Rücker: Das war 1986. Das war der erste große Brand, den wir mitgemacht haben. Insgesamt ist Benediktbeuern aber von größeren Bränden verschont geblieben, seit wir dabei sind. Der Klosterbrand 1979 war noch vor unserer Zeit. Abgesehen davon hatten wir nur kleine Sachen wie Zimmerbrände. Massel gehabt.

Was war das turbulenteste Jahr?

Eindeutig 1990. Im Januar brannte es am Herzogstand. Am Faschingsdienstag kam der Orkan Wiebke. Am 14. Mai hat es im „Bayerischen Löwen“ gebrannt, am 30. Juni ging es weiter mit dem Hochwasser am Lainbach. Dann kamen noch ein Sägewerks-Brand in Altjoch der Brand der Häuser am Herzogstand. 1990 hatten wir fast 100 Einsätze.

Welche haben Sie am meisten berührt?

Rücker: Am meisten nahe gegangen ist mir ein Einsatz im Gewerbegebiet um 2 Uhr morgens. Da haben wir einen vierjährigen Buben zum Hubschrauber getragen. Drei Wochen später ist er an Lungenkrebs gestorben. Die gleiche Familie hat es dann noch mal getroffen, als sich ein Bub an einer Eisenstange eine Pfählungsverletzung zugezogen hat.

Wie gehen Sie mit solchen Unfällen um?

Rücker: Die Einsätze sind lange her. Damals war alles noch nicht so professionell. Jetzt haben wir einen Vertrauensmann, der einen Lehrgang beim Krisen-Interventionsteam mitgemacht hat. Bis jetzt habe ich aber immer alles selbst verarbeitet, wenn es Tote gegeben hat.

Was waren besonders schöne Erlebnisse?

Rücker: Ich hab’ Chris de Burgh die Hand geschüttelt (lacht). Mit dem Englisch, das ich zusammengebracht habe, haben wir Small Talk gemacht. Ein Weltstar, aber ganz leger. Wir haben Abt Notker Wolf bewundert, als er mit Deep Purple Gitarre gespielt hat, mit seiner Mönchskutte. Von Gianna Nannini war ich dagegen nicht so angetan.

Warum?

Rücker: Das ist eine richtige Bissgurke. Wir haben immer einen Feuerlöscher hinter der Bühne, darauf haben wir die ganzen Stars unterschreiben lassen. Gianna Nannini war die einzige, die nicht unterschrieben hat. Zweimal sind wir hingegangen, zweimal hat sie uns stehen lassen.

Was ist das Besondere an der Arbeit in der Feuerwehr?

Rücker: Die Kameradschaft, die festigt einen.

Rieger: Nach einem schweren Unfall setzt man sich zusammen.

Rücker: Zusammensetzen und drüber reden – das ist das Wichtigste. Wir haben Leute, die reden nach einem Jahr immer noch über Unfälle. Da sollte man dann schon professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Geiger: Noch schlimmer ist, wenn einer alles in sich reinfrisst.

Was bedeuten Ihnen Ehrungen?

Rücker: Ehrungen habe ich schon viele bekommen: Das Deutsche Feuerwehrkreuz in Bronze, die Ehrung für 25-jährige und 40-jährige Mitgliedschaft, den Hochwasser-Orden von Dessau. Was mich wirklich gefreut hat, war die Ehrung 2019 für meinen Einsatz fürs Feuerwehrhaus. Das war ein Kampf, der sich über 15 Jahre hingezogen hat. Ich bin aber nicht dabei, damit ich geehrt werde, sondern wegen der Kameradschaft. Und weil ich anderen Leuten helfen will. Und weil ich hoffe, dass mir auch mal geholfen wird, wenn es mir schlecht geht.

Rieger: Gesellschaftlich ist schon was los bei der Feuerwehr. Wenn ich da nur an das Sommerkellerfest denke. Nächstes Jahr wird das Gipfelkreuz auf der Benediktenwand aufgestellt.

Wie lange wollen Sie bei der Feuerwehr bleiben?

Rücker: Bis vor fünf Jahren war ich bei jeder Übung dabei, einfach weil es mir Spaß macht. Jetzt tu ich lieber Radl fahren. Mein Ziel ist, dass ich 45 Jahre dabei bin. Mit 63 ist es gut, mit 67 würde ich nicht mehr dazupassen. Man macht sich mehr Gedanken als früher. Wenn ich jetzt um 1 Uhr ausrücke, dann ist die Nacht gelaufen. Früher bin ich einfach ins Bett gegangen und hab’ weitergeschlafen.

Geiger: Länger als bis zum 63. Lebensjahr will ich auch nicht dabei bleiben. Ich arbeite als Landwirt und Schreiner im Dorf und bin auch tagsüber greifbar.

Rieger: Die 40 Jahre waren schon schön. Ich hör’ auch nicht auf, ich mach’ weiter. Mein Bua ist Vorstand geworden, dem muss ich helfen.

