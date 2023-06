Seit 50 Jahren eine „kleine Basilika“

Von: Franziska Seliger

Prachtvolles Inneres: Die Basilika von Benediktbeuern zieht jedes Jahr Gläubige aus aller Welt an – auch wegen der Reliquie des Heiligen Benedikt. Heuer feiert sie das 50-jährige Jubiläum ihrer Erhebung zur „Basilika minor“. © arp/A

Im Jahr 1972 wurde die einstige Pfarrkirche St. Benedikt in Benediktbeuern vom Papst zur „Basilika minor“, also zur „kleinen Basilika“, erhoben. Die offiziellen Feierlichkeiten dazu fanden allerdings erst ein Jahr später, nämlich am 2/3. Juni 1973, statt – also heuer vor 50 Jahren.

Benediktbeuern – Am 19. Mai 1972 wurde im Vatikan in Rom eine Urkunde unterzeichnet, woraus hervorgeht, dass sich die Pfarrkirche St. Benedikt in Benediktbeuern künftig „Basilika minor“ – also „kleine Basilika“ – nennen darf. So ist es im aktuellen Pfarrbrief der Pfarreiengemeinschaft Benediktbeuern, Bichl und Kochel nachzulesen. Den Artikel hat Mesner Christian Höck verfasst.

Vorgeschlagen worden sei die Basilika-Erhebung von der Bayerischen Benediktinerkongregation, ist in dem Artikel zu lesen. In Rom eingereicht worden sei der Antrag dann vom Bischof von Augsburg. Doch wegen noch nicht abgeschlossener, langjähriger Renovierungsarbeiten in dem Gotteshaus und der Aufstellung des neuen Volksaltares – des Benediktusaltares – fanden die offiziellen Feierlichkeiten zur Basilika-Erhebung erst ein gutes Jahr später statt.

Erzabt aus St. Ottilien und Ministerpräsident Goppel kamen zur Weihe des Altars

Die Feier, zu der laut Pfarrchronik viel Prominenz erschien, darunter der damalige bayerische Ministerpräsident Alfons Goppel und der Erzabt des Klosters St. Ottilien, wurde am Samstag, 2. Juni, mit der Weihe des neuen Altars durch Diözesanbischof Josef Stimpfle begonnen und am darauffolgenden Tag mit einem Festgottesdienst mit Kirchenzug und allen Vereinen der Pfarrei feierlich fortgesetzt. Eigens dafür soll jede Vereinsfahne ein neues Fahnenband erhalten haben; und zwar mit der Aufschrift: „Pfarrkirche St. Benedikt wird päpstliche Basilika“. Das Erkennungszeichen einer Basilika, das päpstliche Wappen, wurde über dem Westportal angebracht.

Doch die Umstellung auf den neuen Ehrentitel ihres Gotteshauses sei so manchen Gläubigen damals nicht leicht gefallen, schreibt Höck. Denn seit dem Jahr 1803, als die ehemalige Klosterkirche in den Besitz der Pfarrgemeinde übergegangen war, war das Gotteshaus die Pfarrkirche des Dorfes gewesen und auch als solche bezeichnet worden.

Titel ist nicht nur Ehre, sondern auch Verpflichtung

Heute, 50 Jahre später, habe sich der Name „Basilika“ längst so eingeprägt, dass kaum noch jemand von dem Gotteshaus als der „Pfarrkirche“ spreche – der Hauptkirche der Pfarrgemeinde neben den Filialen St. Georg in Bichl und der Benediktbeurer Marienkirche. „Der Titel hat die Bedeutung als Hauptkirche der Pfarrgemeinde verdrängt. Das merkt man auch, wenn fälschlicherweise von der ,Klosterbasilika‘ gesprochen wird“, heißt es im Pfarrbrief. Richtig wäre die Bezeichnung: Pfarrkirche „St. Benedikt und Basilika minor“.

Mit dem Titel „Basilika maior“, also „große Basilika“, dürfen sich ausschließlich die vier Hauptkirchen der Christenheit in Rom schmücken; etwa der Petersdom oder die Laterankirche. Zusätzlich gibt es überall auf der Welt bedeutende Kirchen, die der Papst für die ganze katholische Christenheit als besondere Orte herausstellt und die den Titel „Basilika minor“ tragen. Allein in Deutschland gibt es davon knapp 80, darunter die in Benediktbeuern. Natürlich sei es eine große Ehre, wenn eine Pfarrkirche vom Papst den Titel einer Basilika verliehen bekomme, wird im Pfarrbrief betont. Aber es sei für eine Pfarrgemeinde auch eine Verpflichtung, diesen Titel und die Bedeutung der Kirche vor Ort immer wieder neu zu überdenken.

Pilger kommen aus aller Welt

In Benediktbeuern bedeute das, Leben und Wirken des Kirchenpatrons, des Heiligen Benedikt, der auch Namensgeber des Ortes ist, sowie die Bedeutung des Ordens der Benediktiner und des Klosters für die Region lebendig zu erhalten. Vor allem die Arm-Reliquie des Heiligen Benedikt und die Reliquie der Heiligen Anastasia seien Anziehungspunkte für Pilger aus aller Welt. Das ganze Jahr über kämen Gläubige nach Benediktbeuern, um diese Reliquien zu verehren. „Uns als Pfarrgemeinde darf es aber schon auch ein bisschen stolz machen, dass wir eine so bedeutende Kirche besitzen dürfen, sie aber auch mit Leben erfüllen sollen und den nachfolgenden Generationen zur Heimat und zur Erhaltung empfehlen“, schließt Höck seinen Artikel.

