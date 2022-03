Sorge um Kinder und Jugendliche: Salesianer evakuieren Waisenkinder aus der Ukraine

Von: Christiane Mühlbauer

Pater Josef Grünner (re.) leitet die Stiftung. Das Foto zeigt ihn beim Besuch in der Ukraine 2018 mit Pater Mykhaylo Chaban (Mi.). In den Einrichtungen von Pater Karol Manik (li.) in der Slowakei sind die Waisenkinder jetzt einquartiert. © Don Bosco Medien/Nicole Stroth

Mit ihrer Stiftung „Kinder brauchen ein Zuhause“ sind die Salesianer Don Boscos seit über 20 Jahren in Osteuropa aktiv. Viele Bürger aus dem Tölzer Land unterstützen sie regelmäßig. Nun ist Nothilfe für die Ukraine gefragt. 57 Waisenkinder wurden vor wenigen Tagen in Sicherheit gebracht.

Benediktbeuern – Jungen Menschen in Osteuropa Hoffnung und Zukunft geben: Das ist das Ziel der Stiftung „Kinder brauchen ein Zuhause“, die Mitte der 1990er-Jahre ihren Ursprung im Kloster Benediktbeuern hatte. Es begann, erinnert sich Altbürgermeister und Stiftungsbeirat Georg Rauchenberger, mit dem Engagement von Pater Bruno Bauer. Vorangegangen waren verschiedene Initiativen der Salesianer zum internationalen Jugendaustausch nach Ende des Kalten Krieges. In diesem Rahmen gab es auch Begegnungen im Aktionszentrum in Benediktbeuern.

Projekte in Russland, Weißrusssland, Albanien und in der Ukraine

Pater Bauer rief zuerst ein Projekt für ein Kinderheim in Moskau ins Leben, das 2001 in die neugegründete Stiftung „Kinder brauchen ein Zuhause“ überführt wurde. Unter dem Dach dieser Stiftung werden mittlerweile auch Jugendhilfe-Projekte der Ordensgemeinschaft in der Ukraine, in Weißrussland und Albanien unterstützt. Nach dem überraschenden Tod von Pater Bauer im vergangenen Dezember wird die Stiftung nun von Pater Josef Grünner geleitet. Rauchenberger ist von Anfang an im Stiftungsbeirat, in dem auch die Tölzer Franz Roeckl und Norbert Dolp sitzen sowie Peter Trepte aus München. „Wir haben eine sehr treue Spenderschaft in der Region“, ist Pater Grünner dankbar.

Ukraine: Acht Standorte

Die Projekte haben sich in den vergangenen Jahren gut etabliert. Die Salesianer Don Boscos und ihre Mitarbeiter kümmern sich um Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel aus zerrütteten Familien kommen, Gewalt ausgesetzt sind oder auf der Straße leben. Sie haben Kinderheime und Berufsbildungszentren aufgebaut.

In der Ukraine wirken 40 Ordensleute an acht Standorten, unter anderem in Lemberg und in Korostyshev westlich von Kiew. Dort gibt es ein Kinder- und Jugendzentrum. In Lemberg ist neben einem Waisenhaus auch ein Berufsbildungszentrum entstanden, in dem Jugendliche Ausbildungen zum Beispiel als Friseur, Schreiner, Koch oder Bürokaufmann machen konnten.

Waisenkinder evakuiert

Der Krieg hat die Lage nun dramatisch verändert. Vor wenigen Tagen wurden 57 Waisenkinder aus Lemberg in die Slowakei in Sicherheit gebracht, berichtet Pater Grünner. „Sie lebten zuvor nur noch im Keller, hatten große Angst.“ Pater Mykhaylo Chaban, Leiter der Einrichtung und Provinzial der Salesianer in der Ukraine, begleitete die Kinder sowie fünf Erzieherinnen zu einer Einrichtung der Mitbrüder in der Slowakei. Dann fuhr er wieder nach Lemberg zurück.

In den Einrichtungen dort, berichtet Pater Grünner, hielten sich mittlerweile mehrere hundert Flüchtlinge auf. Sie seien auf dem Weg von der Ost-Ukraine in Richtung Westen. „Sie brauchen Betten und Nahrungsmittel.“ Dies würden die Salesianer in Polen federführend organisieren.

Kontakt zu Mitbrüdern in Moskau

Per E-Mail und WhatsApp hält Pater Grünner mit Pater Chaban Kontakt. Um nicht zusätzlich in Gefahr zu geraten, werden derzeit Wörter wie „Krieg“, die Putin verboten hat, vermieden. Außerdem hält er Verbindung mit den Mitbrüdern, die das Kinderheim in Moskau betreuen. „Auch dort haben sie Not“, sagt Pater Grünner. „Alles wird teurer, und man muss schauen, wie man über die Runden kommt. Hilfe vom Staat gibt es nicht.“ Im Fokus der Salesianer, sagt der Pater, stünden die jungen Menschen und nicht politische Feindschaften.“

Langfristige Entwicklung

Die Stiftung müsse jetzt nicht nur Nothilfe leisten, sondern werde sich auch um die langfristige, nachhaltige Entwicklung und den Wiederaufbau kümmern. Grünner kennt Lemberg von mehreren Besuchen. „Dort ist so viel aufgebaut worden. Was jetzt zerstört wird, ist erschütternd.“

Wer die Stiftung unterstützen will, kann auf dieses Konto einzahlen: „Kinder brauchen ein Zuhause“, IBAN: DE21 7002 0500 3740 1300 13, BIC: BFS WDE 33 MUE, Verwendungszweck: „Nothilfe Ukraine“. Weitere Infos gibt es im Internet auf www.kinderbraucheneinzuhause.de.

