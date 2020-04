Sprach-Stammtisch im Netz 

Monika Roehl lässt sich von der Krise nicht ihr Hobby ganz nehem. Daher hat sie nun einen Sprach-Stammtisch via Internet ins Leben gerufen.

Benediktbeuern/Penzberg –„Die Stammtische sind derzeit wirklich ein Geschenk für mich“, gesteht Monika Roehl. Wie auch für andere Freiberufler, die zudem alleine leben, bedeuten die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise für die Diplom-Übersetzerin, Dolmetscherin und Fremdsprachen-Lehrerin eine echte Herausforderung.

Im Gasthaus Herzogstand in Benediktbeuern können die Englisch- und Spanisch-Stammtische, die sie koordiniert, derzeit natürlich nicht stattfinden. Aber wie in vielen anderen Berufssparten auch hat man sich auf die Errungenschaften der neuen digitalen Welt besonnen. „Wir treffen uns jetzt online via Zoom“, erklärt Roehl. Web-Meetings sind eben nicht nur für Geschäftsleute, Politiker oder Wissenschaftler ein Segen, sondern können auch ihren Sprach-Stammtisch zusammenbringen. Beim ersten digitalen Treffen waren fünf Stammtischler versammelt. Im Gasthaus sind es üblicherweise so um die zehn Teilnehmer. Aber spätestens, wenn die Fünf der ersten digitalen Stunde den anderen erzählt haben, dass der Austausch auch online super funktioniert, dürfte sich die Gruppengröße wieder erweitern. „Da es die technische Möglichkeit gibt, verschiedene Gruppenräume einzurichten, dürften gerne alle auch online teilnehmen“, erklärt Monika Roehl.

Sprach-Stammtische für Englisch und Spanisch

Als Tochter deutscher Auswanderer hat sie die Zeit vom 4. bis zum 18. Lebensjahr in den USA verbracht. Für Monika und ihre Schwester begann ein Leben zwischen zwei Sprachen und Kulturen. Zuhause wurde nur Deutsch gesprochen. Es gab Diktate, und abends wurde aus deutschen Büchern vorgelesen. „Wenn wir Schwestern erwischt wurden beim Englischreden, setzte es Strafe.“ Aus heutiger Sicht ist sie ihren Eltern sogar dankbar für die Strenge. Denn als die Familie 1974 nach Deutschland zurückkehrte, wurde von den Schwestern erwartet, dass sie ein deutsches Abitur ablegen sollten – ohne bisher je eine deutsche Schule besucht zu haben. „Ich habe Deutsch damals gehasst“, gesteht Roehl. Doch sie bestand das Abitur – sogar mit der Note 2,2. Danach wollte die junge Frau endlich ihr eigenes Leben leben. Und das hieß für sie: zurück in die USA. In Arizona studierte sie Englisch, Spanisch, Biologie und Sport. Nach dem Studienabschluss kam sie zurück und erwarb in Germersheim ihr Übersetzer-Diplom. „Die Zeit war grauenvoll“, erzählt sie. „Ich kam aus dem sonnigen Arizona, wo ich neben dem Studium im Reitstall und als Skilehrerin gearbeitet hatte, in diese düstere Garnisonsstadt, an eine Einrichtung, die fast nur von Frauen besucht wurde.“

Weitere Infos auf: www.als-translation.de

Nach verschiedenen beruflichen Stationen fand sie ihren Wohnort Penzberg, weil er strategisch günstig „genau in der Mitte zwischen München und Garmisch liegt“. Mittlerweile ist er ihre Heimat geworden. Mehrere Versuche, in die USA zurückzugehen, scheiterten. „Aber rückblickend bin ich froh, hier geblieben zu sein.“ Roehl weiß die vielen wunderbaren Berg- und Radtouren in der Umgebung zu schätzen.

Wer jetzt neugierig geworden ist: Der Englisch-Stammtisch findet an jedem zweiten Freitag im Monat, der Spanisch-Stammtisch am vierten Freitag im Monat statt, beide derzeit online. Aber auch zum Spazierengehen zu zweit kann man sich mit Monika Roehl verabreden. Und dabei Englisch oder Spanisch parlieren. „Beim letzten Mal waren wir fast vier Stunden unterwegs.“

Stammtisch und Infos

Die Mitglieder des Spanisch-Stammtischs „Tertulia“ treffen sich am Freitag, 24. April, um 19.30 Uhr online. Zur Koordination bitte anmelden bei Monika Roehl, Telefon 0 88 56/9 35 32 88 oder per E-Mail an monika.roehl@t-online.de.

Sabine Näher

