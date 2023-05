Sprung ins kalte Wasser: Freibadsaison im Tölzer Land startet

Das Naturfreibad Eichmühle speist sich aus dem Ellbach . Saisonstart ist am 18. Mai. © Dietmar Denger

Die meisten dürfte beim derzeitigen Wetter allein der Gedanke zum Frösteln bringen: Aber in den Freibädern startet in diesen Tagen die Saison. Die Freude ist nicht ganz ungetrübt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Sommer lässt noch ein wenig auf sich warten, aber schon jetzt können sich Badegäste im kühlen Nass erfrischen. Die Freibäder im Landkreis starten diesen Monat in die Saison. Was die Vorfreude allerdings trübt: Die Betreiber haben teilweise mit Personalmangel zu kämpfen, und auch die Eintrittspreise mussten vereinzelt angehoben werden.

Alle Hände voll zu tun hat Mitarbeiter Lorenz Demmel im Naturfreibad Lenggries. Bis zur Eröffnung am Pfingstwochenende muss alles fertig sein. © arp

Naturfreibad Lenggries sucht noch Mitarbeiter

„Wir sind immer noch auf der Suche nach geeignetem Fachpersonal“, erklärt Lorenz Demmel, Mitarbeiter im Naturfreibad Lenggries. Dieses sei jedoch Mangelware. Gründe dafür seien nicht nur die Arbeitszeiten, teils am Wochenende, sondern auch die hohen Anforderungen an eine Badeaufsicht. „Das ist nicht nur bloßes Stehen am Beckenrand“, sagt Demmel. Als ausgebildete Fachkraft müsse man sich auch in Bereichen wie Elektrik und Chemie auskennen sowie handwerkliche Arbeiten auf dem Gelände übernehmen. „Man ist als Badeaufsicht ein Allrounder.“

Bis zum Start am Pfingstwochenende ist noch einiges zu tun

Das Lenggrieser Bad wird am Pfingstwochenende, 27./28. Mai, eröffnet. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun, erklärt Demmel. Unter anderem muss das Schwimmbecken gesäubert und das restliche Gelände hergerichtet werden. Die aktuell dünne Personaldecke sieht er deshalb mit Sorge. „Momentan sind wir so aufgestellt, dass wir ganz normal öffnen können“, sagt Demmel. „Wenn aber jemand krank wird, hängt der Betrieb am seidenen Faden.“ Erfreulich für die Besucher: Der Preis für die Tageskarte ist mit 4 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder gleich geblieben.

In Bichl ist schon alles bereit für den Start am 19. Mai

Personalsorgen plagen Bichls Bürgermeister Benedikt Pössenbacher nicht. „Wir sind in diesem Bereich schon lange Jahre gut aufgestellt“, sagt er. Als Eröffnungstermin für das Naturbad Bichl ist der 19. Mai anvisiert. „Es ist alles hergerichtet, jetzt muss nur noch das Wetter passen“, so Pössenbacher. Der Eintritt kostet 4 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder.

Im Alpenwarmbad geht es am 13. Mai los

Mitten in den Vorbereitungen steckt Robert Baumgartner, Betriebsleiter des Alpenwarmbads in Benediktbeuern. Dort ist bereits am kommenden Samstag, 13. Mai, Eröffnung. Was die festangestellten Mitarbeiter betrifft, sei man für diese Saison ganz gut aufgestellt, berichtet Baumgartner. „Aushilfen für die Badeaufsicht können wir aber noch gebrauchen.“ Aufgrund der gestiegenen Betriebskosten mussten die Preise für die Tageskarte erhöht werden, erklärt Sabine Rauscher, Leiterin der Tourist-Info Benediktbeuern, auf Anfrage. Erwachsene zahlen nun 12 Euro und Kinder 7 Euro. Saison- oder Abendkarten seien aber nicht betroffen.

In der Tölzer „Oach“ liegen die Wassertemperaturen zwischen 14 und 16 Grad

Auch im Tölzer Naturfreibad Eichmühle wurden die Eintrittspreise angepasst, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke heißt. Erwachsene zahlen jetzt 5 statt 4,50 Euro für die Tageskarte, Kinder und Jugendliche 4 statt 3,50 Euro. Für Vielbader empfiehlt sich der Kauf einer Saisonkarte.

Eröffnet wird die Badesaison in der „Oach“ voraussichtlich an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 18. Mai). Die Badetemperatur wird sich zu diesem Zeitpunkt noch im erfrischenden Bereich von 14 bis 16 Grad bewegen, da sich das Bad aus dem Ellbach speist und das Wasser naturgegeben noch etwas kühl ist um diese Jahreszeit. Im Bad selbst ist einiges neu. Während der Winterpause fanden verschiedene Renovierungsmaßnahmen statt. Unter anderem wurden die sanitären Anlagen komplett saniert, der Bodenbelag rund um das Haupthaus erneuert und an der Südwest-Wiese eine neue Treppe installiert.

Alpenbad Arzbach steht in den Startlöchern

Wann genau das Alpenbad Arzbach aufmacht, steht laut Inhaberin Brigitte Pirchmoser noch nicht fest. „Wir stehen aber in den Startlöchern.“ Die Vorbereitungen seien schon abgeschlossen. „Sobald das Wetter einige Tage lang schön bleibt, kann es losgehen.“ Die Tennisplätze, der Beachplatz sowie die Terrasse haben bereits geöffnet. „Nur mit dem Baden müssen sich unsere Gäste noch ein wenig gedulden.“ (fs)

