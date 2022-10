„Stocki trifft Schrotti“: Kinder des Heilbrunner Waldkindergartens stellen besondere Kunstwerke aus

Rhiannon, Antonia, Jamie und Vincent (vo., v. li.) präsentieren stolz ihre Kunstwerke (verhindert war Alexander). Mit ihnen freuen sich (hi., v.li.) Martin Blösl (ZUK), Franziska Slavik, Kindergartenleiterin Veronika Bischoff, Martina Böhm-Seifert (Albert-Schweitzer-Stiftung) und Keoma Slavik. © RBE

Kunstwerke aus Stöcken, Naturschätzen und Schrott bastelten fünf Kinder des Heilbrunner Waldkindergartens. Diese ganz besondere Werke sind noch bis zum 20. November im ZUK zu sehen.

Benediktbeuern/Bad Heilbrunn – Das ist wirklich eine richtig sympathische, ganz süße Idee: „Stocki trifft Schrotti“ heißt eine Ausstellung mit Kunst-Skulpturen, die fünf Vorschulkinder aus dem Albert-Schweitzer-Waldkindergarten in Mürnsee unter Anleitung selbst geschaffen haben. Sie ist bis zum 20. November im Kräutergarten des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) des Klosters Benediktbeuern zu sehen, und zwar auf der Südseite des Maierhofs.

Originelle Idee: Die Kunstinstallation von Antonia. © rbe

Kinder bastelten aus „Naturschätzen und Schrott“

Wie kam es dazu? Rhiannon, Antonia, Alexander, Jamie und Vincent entwickelten ausgehend von ihren Interessen und Fähigkeiten eigene Projekt-Ideen für „Kunstwerke aus Stöcken, Naturschätzen und Schrott“, zum Beispiel aus ausgedienten, entsorgten Fahrradteilen.

Inspiration aus dem „Museum der Phantasie“

Zuerst besuchten sie das „Museum der Phantasie“ von Lothar-Günther Buchheim in Bernried am Starnberger See und ließen sich dort inspirieren. Anschließend sammelten sie bei Wanderungen geeignete Materialien. Und von zu Hause sowie aus dem Reindlbach brachten sie Metallschrott mit. Diese Materialien steckten, verdrahteten und schweißten die Kinder anschließend fantasievoll zusammen und schufen daraus originelle Kunst-Skulpturen – zutreffender spricht man vielleicht von „künstlerischen Installationen“. Dabei wurden sie von zwei Eltern unterstützt, der Theater-Requisiteurin Franziska Slavik und ihrem Mann Keoma, der Schmied ist.

Natur gibt Kindern alles, was sie für eine gute Entwicklung brauchen

Mit kleinen Interviews und „im Team unschlagbar“ präsentierten sich die Kinder bei der kleinen Ausstellungseröffnung zusammen mit den Erwachsenen. Wenn Kinder ihre Umwelt und die Natur erkunden, dann brauchen sie keinen Luxus, denn dort finden sie eigentlich alles vor, was sie dafür brauchen, um ihre Fantasie, Kreativität und ein Miteinander zu entwickeln. Von Rainer Bannier

