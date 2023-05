KSH: Studiengang Soziale Arbeit in neuem Format

Katholische Stiftungshochschule

Von Christiane Mühlbauer

Mit einer neuen Studiengangvariante will die Hochschule in Benediktbeuern Interessierte ansprechen, die berufstätig sind, Familie haben, nicht pendeln möchten oder keinen Wohnraum finden. Es gibt einen Stundenplan mit Blockveranstaltungen.

Benediktbeuern – Im kommenden Herbstsemester gibt es ein neues Angebot an der Katholischen Stiftungshochschule in Benediktbeuern: Das Format „Soziale Arbeit 2 plus“ ist eine Variante des Bachelorstudiums Soziale Arbeit, in dem es einen vorgegebenen Stundenplan gibt. Die Studierenden verbringen nur zwei Präsenztage am Campus in Benediktbeuern, ergänzt durch zwei bis drei Blockseminar-Wochenenden pro Semester. Damit sollen Interessierte angesprochen werden, denen ein „normaler“ Studienalltag, in dem Vorlesungen und Veranstaltungen an fünf Tagen in der Woche lose über den Tag verteilt sind, nicht möglich ist.

„Durch die verlässliche Stundenplanung ist es möglich, Familie, Beruf oder ein Freiwilliges Soziales Jahr in Teilzeit zu vereinbaren“, sagt der Benediktbeurer Studiendekan Prof. Michael Spieker. Außerdem richte sich das Angebot an all jene, die nicht täglich weit pendeln möchten.

+ Prof. Michael Spieker, Studiendekan am Campus Benediktbeuern der KSH. © arp

Studierende sollen nicht mehr täglich pendeln müssen

„Der Gedanke, so ein Format anzubieten, ist schon länger in uns gereift“, sagt Spieker. Man spüre nämlich auch, dass die Wohnraum-Problematik in Benediktbeuern die Wahl des Studienorts beeinflusse. „Wir haben zwar sehr viele Studenten aus einem Umkreis von 50 Kilometern“, sagt Spieker. Diese wohnten noch zu Hause und pendelten. Aber alle von weiter weg würden sich durchaus überlegen, ein Fernstudium anzupacken – weil der ÖPNV in der Region einfach nicht ausreichend sei. „Es ist schon aus Murnau gar nicht so einfach“, bedauert Spieker. Und zudem sei es natürlich teuer, täglich mit dem Auto zu pendeln. „Ganz zu schweigen davon, dass nicht jeder Studierende immer ein Auto hat.“

Die Kunst sei nun gewesen, die vorhandenen Kapazitäten und Strukturen so zu bündeln und zu organisieren, dass sowohl der „klassische“ Studiengang der Sozialen Arbeit als auch die neue Variante „2 plus“ angeboten werden können – denn mehr Personal wird es dafür nicht geben. Es sei nicht einfach gewesen, sagt Spieker, aber nun sei es gelungen, auch Synergien herzustellen. So wird es zum Beispiel Vorlesungen geben, in dem beide Zweige gleichzeitig anwesend sind. „Uns ist es wichtig, den persönlichen Kontakt zu den Studierenden zu haben und eine intensive Begleitung zu gewährleisten“, sagt Spieker. Denn ein oft teures Fernstudium, alleine am Laptop, sei nicht jedermanns Sache.

So wird das Semester verlaufen

Inhaltlich unterscheiden sich die „klassische“ Variante und das neue Format nicht – es geht rein um den Stundenplan. In den ersten drei Semestern sind die „2 plus“-Studierenden mittwochs und donnerstags am Campus, hinzu kommen zwei bis drei Blockseminar-Wochenenden von Donnerstagabend bis Samstag. Im vierten Semester findet das Praktikum statt. Es umfasst 900 Stunden, davon sind 785 in der Praxis zu leisten. Wenn diese Stunden in Abstimmung mit der Praxisstelle auf die maximal mögliche Zeit zwischen Februar und Mitte September ausgedehnt werden, kann man 28 Stunden in der Woche, verteilt auf drei Tage, absolvieren. Zudem wird das Praktikum durch Blockveranstaltungen in Seminaren und Supervision an der Hochschule begleitet. Ab dem 5. Semester sind die Studierenden dann montags und dienstags an der Hochschule und haben zwei bis drei Blockseminare am Freitag und Samstag.

Zusatzqualifikationen sind nicht möglich

Die Prüfungen werden wie in der „klassischen“ Variante auch abgelegt, also vielfach in Form von Hausarbeiten und schriftlichen Arbeiten. „Die Termine für Klausuren und mündliche Prüfungen werden sechs Monate vorher bekannt gegeben“, sagt der Professor. Das einzige, was mit der neuen Variante nicht geht, ist, eine der Zusatzqualifikationen abzulegen, das sind die Bereiche Erlebnispädagogik, Musikpädagogik und Theologie. Auch ein Doppelstudium mit der Religionspädagogik ist nicht möglich.

Und wie viele neue Studierende können in dieses Format aufgenommen werden? Das könne man jetzt noch nicht sagen, antwortet Spieker. Im Herbstsemester werden insgesamt 130 neue Studierende aufgenommen. Derzeit geht man davon aus, dass sich etwa drei Viertel für die klassische Variante und ein Viertel für das neue Format entscheiden. „Es ist ein atmendes System“, sagt der Professor.

Übernachtungsangebote werden geprüft

Kann man während der Blockseminare in Benediktbeuern übernachten? „Wir klären gerade, ob es kostengünstige Übernachtungsmöglichkeiten in den verschiedenen Einrichtungen gibt, also Jugendherberge, Aktionszentrum und Salesianer-Gästehaus“, sagt Spieker und meint lächelnd: „Unsere Hochschule ist ja bekannt dafür, dass wir ein ziemliches ,Kümmersystem’ haben.“ Auch die Klostergemeinschaft habe Interesse, dass es an der KSH gut funktioniere.

Weitere Infos: Für den neuen Studiengang kann man sich bis 15. Juli bewerben. Infos auf www.ksh-muenchen.de