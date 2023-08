Sturz vom Dach: Feuerwehrmann aus Lenggries in Benediktbeuern schwer verletzt

Von: Christiane Mühlbauer

Zahlreiche Feuerwehrleute aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus helfen derzeit in Benediktbeuern, die Dächer abzudecken. Dieses Bild zeigt die Kameraden aus Grasbrunn und Siegertsbrunn. © Pröhl

Bei den Aufräumarbeiten nach dem schweren Hagelunwetter hat es am Mittwochabend in Benediktbeuern einen tragischen Unfall gegeben. Ein Feuerwehrmann aus Lenggries rutschte vom Dach und stürzte rund drei Meter in die Tiefe.

Benediktbeuern - Der Unfall passierte auf dem letzten Hausdach, dass die Helfer der Feuerwehr am Mittwoch mit Folien abdichten wollten, berichtet Kreisbrandrat Erich Zengerle. Der Mann, ein 44-Jähriger aus Lenggries, war nicht mit Seil gesichert, hatte aber augenscheinlich an der Schneefangstange einen sicheren Stand, schildert Zengerle. Warum er den Halt verlor, ist noch nicht klar. „Er schaffte es noch, sich an der Dachrinne festzuhalten“, schildert der Kreisbrandrat. Dann stürzte der Mann rund drei Meter in die Tiefe.

Hubschrauber bringt Verletzten in die Unfallklinik nach Murnau

Die Tatsache, dass er sich noch festhalten konnte und nicht aus voller Höhe - rund 4,50 Meter ist das Hausdach hoch - stürzte, rettete dem Mann vermutlich das Leben. Kameraden leisteten sofort Erste Hilfe, außerdem ist am Feuerwehrhaus in Benediktbeuern ein Krankenwagen stationiert. Nach der Erstversorgung wurde der Lenggrieser mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen.

Der Feuerwehrmann erlitt bei dem Sturz mehrere Rippenbrüche. „Er kann laufen und hat keine Verletzungen an der Wirbelsäule“, berichtet Zengerle erleichtert. „Er liegt schon auf der Normalstation.“ Mit den geschockten Kameraden gab es noch am Abend eine Besprechung über das Erlebte. „Die Betroffenheit ist groß.“

Polizei nimmt Ermittlungen zur Unfallursache auf

Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Lenggrieser Feuerwehr ist am heutigen Donnerstag nicht mehr in Benediktbeuern im Einsatz, „aber es war ohnehin heute für sie ein freier Tag geplant“, so Zengerle. Der Kreisbrandrat geht davon aus, dass der Gesamteinsatz der Feuerwehren im Landkreis nach dem Hagelschäden heute abgeschlossen wird. Am späten Nachmittag soll eine Bilanz vorgestellt werden, ist derzeit geplant.

