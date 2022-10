„Tag der Pflege“ in Benediktbeuern: „Das ist kein Fußabtreterjob“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Der Aktionstag am Samstag, 22. Oktober, soll ein „Dankeschön der Kreispolitik“ an alle Pflegenden sein. © dpa

Zum „Tag der Pflege“ sind am Samstag alle in der Pflege Tätigen nach Benediktbeuern eingeladen. Das Programm reicht von Vorträgen über eine Zukunftswerkstatt bis hin zu Wellness-Massagen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zum „Tag der Pflege“ wird am kommenden Samstag, 22. Oktober, auf den Campus der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) im Kloster Benediktbeuern eingeladen. Gedacht ist das neue Angebot als „Dankeschön der Kreispolitik“ an alle Pflegenden. Sie sollen an diesem Tag Kraft tanken, sich informieren, sich austauschen und neue Ideen bekommen.

Mitinitiatorin möchte das Thema Pflege „positiv besetzen“

Zwar gehen im Kreistag durchaus die Meinungen bei CSU und Grünen auseinander, wer nun diesen Aktionstag vorgeschlagen hat. Unbestritten eine Mutter der Idee ist aber Sabine Lorenz. Die CSU-Kreisrätin reichte vor gut einem Jahr den entsprechenden Antrag im Kreisausschuss ein. Der Sozialausschuss beschloss im Dezember die Umsetzung und stellte ein 10 000-Euro-Budget zur Verfügung. Der Geretsriederin geht es darum, „dass das Thema Pflege positiv besetzt wird“. Seit Jahren würde die Pflege kaputtgeredet, findet Lorenz. „Aber es ist kein Fußabtreterjob. Es ist eine erfüllende und schöne Aufgabe.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter

Junge Menschen wieder für Pflegeberufe begeistern

Die Geretsriederin muss es wissen, schließlich arbeitet die gelernte Krankenschwester seit 43 Jahren in diesem Bereich. Es gebe viele Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zum Studium. Es sei ein Beruf, der einem auch einiges an Flexibilität ermögliche. „Als meine Kinder klein waren, habe ich weniger oder nachts gearbeitet. Aber gearbeitet habe ich immer“, sagt Lorenz. Sie erhofft sich durch die „Positivkampagne“ des Landkreises, dass es auch gelingt, wieder junge Menschen für die Pflege zu begeistern. „Es ist ein toller Beruf mit Menschen, ein Beruf, der erfüllend ist“, sagt sie.

Landrat: „Ich lege diesen Tag allen Pflegenden ans Herz“

Lorenz bedauert, dass sie selbst am Samstag nicht in Benediktbeuern dabei sein kann. Während des Zeitungsinterviews am Mittwoch war sie aber gerade auf dem Weg in den Urlaub. Der sei vor drei Jahren gebucht, wegen Corona aber immer wieder aufgeschoben worden. Jetzt aber müsse er genommen werden, sagt Lorenz.

Sie hofft aber, dass am Samstag möglichst viele Pflegende – auch pflegende Angehörige – den Weg nach Benediktbeuern finden und den Tag genießen. Diese Hoffnung teilt Landrat Josef Niedermaier (FW): „Pflegende leisten tagtäglich vielfach Schwerstarbeit. Körperlich, aber auch mental. Das sagen uns die Analysen, das hat uns Corona ins Bewusstsein gerufen. Mit dem Tag der Pflege können wir die Belastungen in der Pflege nicht lindern, wir können aber die Aufmerksamkeit darauf lenken und den Pflegenden Anerkennung zollen und ihren Einsatz würdigen“, so der Landrat. „Das Programm des Tags der Pflege kann sich sehen lassen, es bietet die Chance auf Weiterentwicklung, aber auch die Möglichkeit, sich selbst achtsam gegenüber zu treten. Deshalb lege ich diesen Tag allen Pflegenden ans Herz.“

Eröffnung um 10.30 Uhr - dann folgt ein vielfältiges Programm

Das Programm, für das das Kreisbildungswerk verantwortlich zeichnet, ist vielfältig. Die Begrüßung und Eröffnung findet um 10.30 Uhr statt. Den ganzen Tag über gibt es Vorträge und Workshops – beispielsweise um 13 Uhr die Zukunftswerkstatt, für die man sich allerdings bis 3. Oktober anmelden musste. „Wie können wir aus eigener Kraft die Situation der Pflegenden im Landkreis verbessern?“ lautet dabei die zentrale Frage. Die Ergebnisse werden zum Abschluss des Tages um 16 Uhr präsentiert. Daran schließt sich noch eine Diskussionsrunde an – unter anderem mit Landrat Josef Niedermaier und Vertretern der Kreistagsfraktionen.

Infostände und Wohlfühl-Angebote runden das Programm ab

Den ganzen Tag über gibt es Wohlfühlangebote wie Wellness-Massagen, Qi Gong, ein Yoga-Klangschalen-Erlebnis oder auch ein Sinnespaziergang in der Klosteranlage. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. An einem Infostand stellen sich zudem Beratungsstellen wie der Christophorus-Hospizverein, die Alzheimer-Gesellschaft Isar-Loisach oder die AOK vor. Interessant dürfte auch die „kleine Pflegeschule“ sein. Schüler der Pflegeschulen in Penzberg, Tölz und Miesbach zeigen pflegenden Angehörigen, wie sie beispielsweise beim Essen helfen oder Pflegebedürftige rückenschonend aufrichten.

Der Eintritt zu allen Vorträgen und Angeboten ist natürlich frei.

Weitere Infos: Der „Tag der Pflege“ findet am Samstag, 22. Oktober, von 10.30 Uhr bis 17 Uhr auf dem Campus der KSH in Benediktbeuern statt. Das komplette Programm steht im Internet auf www.tagderpflege.info. Auf der Seite kann man sich auch unverbindlich anmelden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.