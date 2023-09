Benediktbeurer Textilmarkt heuer auf der Glentleiten

Von: Christiane Mühlbauer

Zum farbenfrohen Textilmarkt kommen jedes Jahr stets mehrere Tausend Besucher. Heuer findet die 20. Auflage statt, wegen der Hagelschäden allerdings nicht im Zentrum für Umwelt und Kultur am Kloster Benediktbeuern. © Veranstalter

Aufgrund der großen Unwetter-Gebäudeschäden im Maierhof des Klosters Benediktbeuern wird der Textilmarkt, der dort am Wochenende 16. und 17. September geplant war, kurzfristig ins Freilichtmuseum Glentleiten verlegt.

Benediktbeuern/Großweil – Über 100 Kunsthandwerker aus ganz Deutschland und sechs weiteren europäischen Ländern werden ihre Arbeiten präsentieren: individuelle Mode, ausgefallene Hüte, textilen Schmuck, Spielzeug, Taschen, Teppiche, Heimtextilien und vieles mehr. „Der Textilmarkt hätte heuer zum 20. Mal im barocken Maierhof des Klosters Benediktbeuern stattgefunden, veranstaltet vom ZUK“, schreibt Martin Blösl, Pressesprecher des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK), in einer Pressemitteilung. „Doch der Hagelsturm und der anschließende mehrtägige heftige Dauerregen machen dieses Vorhaben am bisherigen Standort unmöglich.“

Museumsdirektorin dankt ihrem Team für schnellen Einsatz

So kam die Glentleiten ins Spiel. „Wir sind sehr froh, dass uns das Freilichtmuseum des Bezirks Oberbayern in dieser Notsituation tatkräftig unterstützt. So kann der Textilmarkt Benediktbeuern auf dem Gelände des Freilichtmuseums sein farben- und formenreich gestaltetes Kunsthandwerk zeigen“, wird ZUK-Leiter Benedikt Hartmann zitiert. „Wie gerne hätten wir die Besucher bei uns im Maierhof empfangen. Die Reparatur-Arbeiten laufen auf Hochtouren, aber momentan ist es leider noch nicht möglich.“ Man bietet diese Unterstützung gerne an, wird die Direktorin der Glentleiten, Julia Schulte to Bühne, in der Mitteilung zitiert. „Ich bin stolz, dass mein Team spontan so ein großes Event mit auf die Beine stellen kann und das Wochenende möglich macht.“

Zahlreiche Angebote und Hilfsprojekt für Flüchtlinge

Der Textilmarkt bietet Workshops, Vorführungen und Präsentationen. Kinder und Erwachsene können beim Siebdruck, Knopfwickeln, Filzen oder Basteln mit Papierschnur selbst kreativ werden. Mit einer Tombola möchte der Textilmarkt den Erhalt der Bildungsarbeit am Standort Kloster Benediktbeuern unterstützen. Und wie schon im vergangenen Jahr können sich die Besucherinnen und Besucher am Solidaritätsprojekt „Wolle für die Ukraine“ beteiligen, indem sie Produkte aus dem Projekt kaufen oder Materialspenden (nur 100 Prozent Wolle) und Handarbeitszubehör abgeben, die an Flüchtlingsfamilien verteilt werden.

Kostenloser Shuttlebus von Schwaiganger

Für das leibliche Wohl sorgen Essensstände lokaler Anbieter. Der Textilmarkt ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Museumseintritt beträgt 9 Euro für Erwachsene, Kinder bis einschließlich 15 Jahre sind frei; es gibt weitere Ermäßigungen. Das Freilichtmuseum hat einen Shuttlebus eingerichtet, der die Besucher vom Parkplatz des Haupt- und Landgestüts Schwaiganger kostenfrei an die Glentleiten bringt.

