Publikumsmagnet Textilmarkt: Kunterbunt statt regengrau

Von: Franziska Seliger

Zum ersten Mal dabei: Ute Walz (re.) präsentierte ihre Filztiere im Maierhof. Die lustigen Geschöpfe lockten viele Besucher an. © Seliger

Der Textilmarkt, der am Wochenende im Kloster Benediktbeuern stattfand, lockte wieder viele Besucher an. 142 Aussteller präsentierten ihre Produkte.

Benediktbeuern – Schwein oder Hase? Oder doch der Wolf? Sabine Schenk aus Ried konnte sich nur schwer entscheiden, welche der knuffigen Handpuppen sie am Stand von Maria Barleben kaufen sollte. Zusammen mit ihrer Freundin Christina Moschnitscha war die Kochlerin heuer zum zweiten Mal auf den Textilmarkt nach Benediktbeuern gekommen, um aus der kunterbunten Vielfalt an gefilzten, genähten, gehäkelten oder gemalten Waren „etwas Schönes“ für ihr Zuhause auszusuchen.

Etwas Schönes finden: Das war für viele der Grund, weshalb sie den zweitägigen Markt besuchten, der seit 2003 regelmäßig im Kloster Benediktbeuern stattfindet. Davon ließen sie sich auch nicht von Regen und kühlen Temperaturen abschrecken.

Bis aus Salzburg gekommen

Alexandra Haipl war sogar eigens aus Salzburg hergefahren, wie sie erzählte. Viermal sei sie bereits auf dem Textilmarkt gewesen. „Die Gegend und das Kloster sind so schön. Und das Angebot ist so nett“, fand die Salzburgerin. „So etwas gibt es bei uns nicht.“ Erst zehn Minuten sei sie über das Marktgelände gebummelt und habe schon was gefunden: Zwei Kühe aus Leder, die man als Anhänger an einem Schlüsselbund an-bringen kann.

Ein paar Meter weiter stand Ute Walz in ihrem Stand voller großer und kleiner gefilzter Tiere und Fabelwesen. Zum ersten Mal habe sie sich um die Teilnahme an dem Markt beworben, erzählt die Künstlerin aus Baden-Württemberg. Trotz schlechten Wetters sei sie jetzt zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. „Es läuft ganz gut und das Ambiente ist wirklich schön.“

Sitzt wie angegossen: Fritz Hasslwanter aus Innsbruck ließ sich von Susanne Doebel in einen Mantel helfen, der früher mal ein Kaffeesack gewesen war. © Seliger

Angebot war kreativ und reichhaltig

Auch ihre Händler-Kollegin Susanne Doebel war zufrieden. Ihre Mode, die sie aus alten Säcken oder Teppichen herstellt, käme bei den Marktbesuchern gut an, freute sie sich, während sie Kunde Fritz Hasslwanter in einen Mantel half, der in seinem früheren Leben mal ein Kaffeesack gewesen war. Egal ob Bekleidung wie Hosen oder Jacken, Lederwaren wie Gürtel oder kreative Kopfbedeckungen, dazu die unterschiedlichsten Wohn- Accessoires wie Kissen oder Tischdecken, außerdem Hundebetten oder ausgefallener Schmuck: Das Angebot beim Textilmarkt war kreativ und reichhaltig.

Stammkunden ließen sich nicht abschrecken

Insgesamt hätten heuer 142 Aussteller teilgenommen, sagte Barbara Bode, die den Markt seit Jahren organisiert. Heuer sei er aber erstmals vom ZUK veranstaltet worden. Zwar habe es schon Jahre mit 150 Händlern gegeben. „Aber wir haben gemerkt, diese Größe tut dem Markt eigentlich nicht gut“, so Bode. Auch mit den Besucherzahlen zeigte sie sich angesichts des schlechten Wetters „ausgesprochen zufrieden“. Waren es in den Vorjahren oft etwa 10 000 Besucher pro Tag, so seien es heuer zwar sicher weniger gewesen. Aber viele Stammkunden hätten sich auch von Regen und Kälte nicht abschrecken lassen. Genaue Zahlen zu den Besuchern habe sie aber keine. Nächstes Jahr solle der Textilmarkt wieder stattfinden.

