Trauer um den „Schmid-Papa“: Benediktbeurer Kloster-Archivar Pater Franz Schmid gestorben

Von: Christiane Mühlbauer

Mit großer Leidenschaft kümmerte sich Pater Schmid in seinen letzten Lebensjahren um das Archiv des Klosters Benediktbeuern. Auf diesem Bild, entstanden 2019, zeigt er das Original-Exemplar des „Chronicon Benedictoburanum“ gedruckt 1751/52. © Pröhl/A

Die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern trauert um Pater Franz Schmid. Er starb im Alter von 77 Jahren am Montagabend nach langer schwerer Krankheit im Kloster. Die Bevölkerung kann von dem beliebten Ordensmann im Kapitelsaal Abschied nehmen.

Benediktbeuern – Die Nachricht vom Tod des charismatischen und vielfältig engagierten Paters sorgte nach Bekanntwerden am Dienstag für große Trauer in der Region. In den vergangenen Tagen war Pater Schmid von Mitbrüdern und Ehrenamtlichen Tag und Nacht begleitet worden. „Es war sein Wunsch, heimzukommen und von hier in das Reich Gottes heimkehren zu können“, sagt Mitbruder Pater Claudius Amann.

Großer Einsatz für die Hochschule

Pater Franz Schmid wurde 1944 in Hassbach in Österreich geboren und verbrachte fast sein gesamtes Berufsleben im Kloster Benediktbeuern. Er besuchte ein Salesianisches Gymnasium und schloss sich 1963 der Ordensgemeinschaft an. Ab 1968 studierte er Sozialpädagogik, Philosophie und Theologie in Benediktbeuern. Hier wurde er 1974 zum Priester geweiht. Nach einem Pädagogikstudium in München begann er 1980 als Dozent und Professor für Pädagogik an der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) in Benediktbeuern zu arbeiten. 1992 wurde er deren Vize-Präsident. „In dieser Funktion war er maßgeblich daran beteiligt, den Campus Benediktbeuern von einer sozialpädagogischen Ausbildungsstätte für Salesianer erfolgreich in eine Hochschule für Soziale Arbeit zu transformieren“, so die Ordensgemeinschaft. Durch Schmids großes Engagement wurden ein Studentenwohnheim, die Mensa samt Sporthalle und Bibliothek sowie – in dem denkmalgeschützten Gebäude eine schwierige Angelegenheit – ein Lift eingebaut.

„Wichtige Identifikationsfigur für Studierende und Mitarbeiter“

Der Bau der Mensa sei „sehr wichtig gewesen für die Standortsicherung der Hochschule“, sagt Pater Amann und berichtet schmunzelnd, dass die Studenten sie „Franzensfeste“ getauft hätten, in Anspielung auf die monumentale Festung in Südtirol. Für die Mensa habe Pater Schmid „wirklich sehr gekämpft“.

„Ein weiterer Meilenstein seines Wirkens war die Einführung des Weiterbildungsmasterstudiengangs Soziale Arbeit“, würdigt Birgit Schaufler, Präsidentin der KSH, den Verstorbenen. „Sein großer Einsatz für die Alumniarbeit der Hochschule, insbesondere mit der Gründung des Forums Benediktbeuern, und für die Vernetzung mit der Praxis verdienen größte Anerkennung.“ Zudem habe sich Pater Schmid für die Internationalisierung starkgemacht. Über all die Jahre sei der Ordensmann „eine wichtige Identifikationsfigur für Studierende und Mitarbeiter gewesen“. Für seine außerordentlichen Leistungen erhielt Pater Schmid die Ehrenmedaille der Stiftung, die die KSH trägt, sowie die „Ehrenbürgerwürde“ der KSH. 2008 ging er in Ruhestand, war dort aber noch bis 2011 als Professor tätig.

Leidenschaftliche Arbeit im Archiv

„Er pflegte über all die Jahre eine sehr enge Verbindung zu den Studenten“, sagt Pater Amann. „Auch zu den Ehemaligen. Durch seine väterliche Art war er der ,Schmid-Papa‘.“ Von 1980 bis ’85 leitete Pater Schmid den Don-Bosco-Jugendclub im Kloster. Er habe die „salesianische Pädagogik Don Boscos gelebt, sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der praktischen Jugendarbeit“, sagt Pater Amann, der zu dieser Zeit Student war. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm, dass Pater Schmid schon damals großen Wert auf studentische Mitbestimmung gelegt habe. Seit 2014 war Pater Schmid zudem noch Archivar des Klosters. Zusammen mit Ehrenamtlichen kümmerte er sich leidenschaftlich um tausende Dokumente und den Aufbau einer modernen Struktur.

Beliebter Prediger, geschätzter Seelsorger und Vertrauensmann im Kloster

Mit dem Eintritt in den Ruhestand konzentrierte sich Pater Schmid auf seelsorgerische Aufgaben in der Region. In Benediktbeuern feierte er zudem einmal im Monat die Gottesdienste mit der Katholischen Landvolkbewegung und leitete jahrelang den Charismatischen Gebetskreis in der Pfarrei. Er war ein guter Prediger und beliebter Seelsorger – er hörte zu, war geduldig und gütig. Auch in der Klostergemeinschaft genoss er großes Vertrauen. Als Vikar war Pater Schmid der Stellvertreter des Klosterleiters. „Wir haben Wert auf sein Urteil gelegt, der Franz war sehr geachtet“, sagt Pater Amann. Diese Wertschätzung habe sein Mitbruder nun in den vergangenen Tagen beim Prozess des Abschiednehmens intensiv erfahren können.

So können die Bürger Abschied nehmen: Der Verstorbene ist in diesen Tagen im Kapitelsaal im Kreuzgang des Klosters aufgebahrt, damit die Bevölkerung von ihm Abschied nehmen kann. Geöffnet ist von 8 bis 18 Uhr. Der Rosenkranz wird am Freitag, 11. Februar, um 19 Uhr in der Marienkirche gebetet. Das Requiem findet am Samstag, 12. Februar, um 11 Uhr in der Basilika statt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich: Telefon 0 88 57/88-101 oder E-Mail direktion@kloster-benediktbeuern.de. Die Beerdigung ist anschließend auf dem Klosterfriedhof.

