TSV Benediktbeuern geht (nicht) baden: Schwimmabteilung besteht weiter

Die Schwimmabteilung im TSV Benediktbeuern-Bichl befindet sich nun wieder in ruhigen Gewässern. Am Donnerstag wurde eine neue Führungsriege gewählt. Das Training könnte im Januar wieder aufgenommen werden, denn auch neue Trainer wurden gefunden.

Benediktbeuern – Es dauerte nur fünf Minuten, dann war klar: Die Schwimmabteilung hat Zukunft.All die wochenlangen Sorgen, die Abteilung könnte sich auflösen und es werde künftig keine Schwimmkurse mehr für Kinder geben, waren vom Tisch. Denn nach langer und engagierter Suche in den vergangenen Wochen konnte schließlich doch noch eine neue Spitze für die Schwimmabteilung gefunden werden, und diese wurde von den elf anwesenden Stimmberechtigten per Akklamation in fünf Minuten einstimmig gewählt.

Neuer Abteilungsleiter ist Heinz Mentzel (75). Der ehemalige Geschäftsführer der Parfümerie-Firma Drom lebt seit 13 Jahren in Benediktbeuern. Er selbst, so erzählte er, schwimme zwar nicht so gerne. Dafür täten das seine beiden Töchter aber umso lieber. Als Stellvertreter steht Mentzel der 47-jährige Elektrotechnik-Ingenieur Andreas Koppi zur Seite. Koppi lebt seit rund neun Jahren in Benediktbeuern, und auch seine beiden Kinder sind in der Schwimmabteilung aktiv. Den Posten der Schriftführerin übernimmt Claudia Wieser aus Bichl, die eine achtjährige Tochter im Verein hat. Zum Kassier wurde Axel Hofmann gewählt. Der 80-Jährige lebt eigentlich in Wolfratshausen. Weil aber seine Enkel in Benediktbeuern leben und hier auch im Schwimmverein Mitglied seien, habe er sich auf Bitten seines Sohnes zu diesem Amt bereit erklärt.

Lesen Sie auch: Schlehdorf: Was können Eltern gegen Mobbing im Internet tun? - Der Oma-Test bringt Klarheit

Nach der Wahl war bei Peter Sindlhauser, dem TSV-Gesamtvorsitzenden, die Erleichterung groß, denn: „Es ist wichtig, dass es weiter geht.“ Er sicherte der neuen Abteilungsspitze seine volle Unterstützung zu und appellierte an Gemeinde, Bademeister und Schwimmabteilung, sich zusammenzusetzen und einen Schlussstrich unter die Querelen der Vergangenheit zu ziehen.

Auch die nächste große Hürde, nämlich ausreichend Schwimmtrainer zu finden, um das Training wieder aufnehmen zu können, wurde an diesem Abend genommen. In der Versammlung fanden sich spontan Freiwillige, die das bestehende Trainerteam ergänzen werden. „Das ist ja wie ein Weihnachtsgeschenk“, freute sich der neue Abteilungsleiter Mentzel. Er regte an, schon im Januar das Training wieder aufzunehmen.

Die neuen Trainer sind Jasmin Strauch, Lucia Thumm und Gudrun Drenkhahn. Sie unterstützen künftig Nicole Öttl und Eilween Berger, die beide schon länger als Schwimmtrainer tätig sind.

Lesen Sie auch: Lichtblick für den Aspenstein in Sicht

Auch Bürgermeister Hans Kiefersauer war zu der Versammlung gekommen. Er dankte der ehemaligen Abteilungsspitze noch einmal für die vielen Jahre „hervorragender Arbeit“. Er glaube, dass die vorhandenen „atmosphärischen Störungen“ beseitigt werden konnten und versicherte, seine Gemeinde sei Willens, die Schwimmabteilung künftig bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Laut Kiefersauer laufen derzeit Verhandlungen mit einer externen Schwimmschule. Diese soll die Schwimmabteilung bei ihren Kursen entlasten – sofern das die Abteilung wolle. Kiefersauer regte auch ein Treffen zu Jahresbeginn an, „um optimal in die Saison 2019 zu starten“.

Große Pläne oder Veränderungswünsche hat die neue Führungsriege derzeit noch keine, wie Heinz Mentzel auf Nachfrage des Tölzer Kurier sagte. „Wir werden uns erst mal sortieren.“ (Franziska Seliger)