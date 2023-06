Über 100 Stände beim Hofflohmarkt: Flanieren durch Benediktbeuern

Von: Franziska Seliger

Wurden sich schnell handelseinig: Vroni Lidl und Rosi Lautenbacher (re. mit ihren Kindern) verkauften an ihrem Stand in der Dorfstraße viele Kindersachen. Ulrike Rieger und Brigitte Gründel (li.) gefiel vor allem ein kleiner Teddybär aus Stoff. © Seliger

Die zweite Auflage des Garten- und Hofflohmarkts in Benediktbeuern lockte am Sonntag viele Schnäppchenjäger. An über 100 Ständen gab es Nützliches, Schönes und Kurioses.

Benediktbeuern – Wohin zuerst? Das war keine leichte Frage für die Besucher des zweiten Garten- und Hofflohmarkts in Benediktbeuern, den die beiden Studentinnen Isabell Leibig (24) und Anna Oehme (25) organisiert hatten. Ihr Ziel: Mit der Veranstaltung die Dorfgemeinschaft fördern und für Zusammenhalt und Austausch im Dorf sorgen (wir haben berichtet).

Am besten, man organisierte sich an einem der Stände erst einmal einen der kleinen Lagepläne. Als rote Punkte waren hier die Standorte markiert, wo überall Waren verkauft wurden. Es waren über 100 rote Punkte – im Ortskern, aber auch am Kloster oder im Ortsteil Gschwendt.

Die ersten Waren schon vor der offiziellen Eröffnung verkauft

Monika Mattheis hatte vor ihrer Wohnung an der Dorfstraße Bierbänke und Tische zu einem Stand arrangiert. Jede Menge Bekleidung, aber auch Deko-Artikel für die Wohnung bot sie hier an. Ihre ersten Sachen habe sie schon vor Beginn der Veranstaltung um 10 Uhr verkauft, berichtete sie. Da habe sie ihre Sachen noch nicht einmal ganz ausgepackt gehabt. Schon zum zweiten Mal sei sie als Verkäuferin beim Benediktbeurer Flohmarkt dabei. Warum? „Weil es die Dorfgemeinschaft stärkt.“ Ums Geldverdienen gehe es ihr nicht. „Es freut mich einfach, wenn sich jemand noch über die Sachen freuen kann, die ich nicht mehr brauche.“

Stephanie Däumler sah das ähnlich. Viele Sachen seien einfach viel zu schade zum Wegwerfen, fand die Benediktbeurerin, die ihren Stand in einer schmalen Seitengasse der Dorfstraße aufgebaut hatte. Damit die Besucher den Weg hierher finden, hatten Anwohner ein großes buntes Hinweisschild gemalt und an einem Gartenzaun an der Dorfstraße aufgehängt.

Jede Menge Kinderbekleidung und Spielsachen

Vor allem Kindersachen, aber auch eine alte Schulbank aus der Benediktbeurer Schule bot Däumler an ihrem Stand an. Bei einem Flohmarkt zu verkaufen: Das mache ihr einfach Spaß, begründete sie ihre Teilnahme. „Und man kommt mit Leuten ins Gespräch.“ Trotz der sommerlichen Temperaturen sei der Markt gut besucht. „Das hätte ich nicht gedacht.“ Sollte die Veranstaltung ein drittes Mal stattfinden, wäre sie auf jeden Fall wieder mit dabei.

Auch der Stand von Vroni Lidl und Rosi Lautenbacher lockte viele Besucher an. Hier gab es jede Menge Kinderbekleidung, Kuscheltiere oder Spielsachen zu kaufen. „Es läuft gut“, bilanzierte Lidl bereits am späten Vormittag zufrieden. Schon zum zweiten Mal sei sie bei der Veranstaltung dabei. Warum? „Damit was los ist im Dorf.“ Außerdem sei so ein Flohmarkt eine gute Gelegenheit, auszumisten und Platz für Neues zu schaffen.

Auch die Besucher sind begeistert vom Hofflohmarkt

„So ein Flohmarkt ist eine echt coole Idee“, befand Besucherin Ulrike Rieger. Aus Reichersbeuern sei sie extra hergefahren. Sie wünschte sich, dass auch in ihrem Dorf mal so eine Veranstaltung stattfindet. „Ich würde auf jeden Fall sofort mitmachen“, versicherte Rieger, bevor sie mit ihrer Freundin Brigitte Gründel weiter zog zum nächsten Stand. „Wir haben ja erst angefangen“, betonten die beiden lachend. Geschirr, Bücher, Fahrräder, großformatige Gemälde: Es galt an diesem Tag noch viele Schnäppchen zu jagen.

