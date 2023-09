„Sehr tragisch und schlimm“: Rehe von Hagel-Unwetter getötet ‒ Pferd „notgeschlachtet“

Von: Felicitas Bogner

Durch das Hagel-Unwetter wurden unter anderem Tiere getötet. © Jens Büttner/dpa

Bei dem Hagel-Sturm am Samstagabend wurden viele Rehe, Kleintiere und ein Pferd von Hagel getötet. Auf dem Brauneck wird eine Kuh von Streidl-Alm vermisst.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das verheerende Hagel-Unwetter am Samstagnachmittag hat nicht nur Gebäude, Dächer, Fenster und Fahrzeuge zerstört, sondern auch viele Tiere das Leben gekostet. Besonders schlimm hat es auch hier Benediktbeuern getroffen. Unzählige Hühner wurden von den tennisballgroßen Hagel-Körnern erschlagen. „Es sind sogar ganze Hühnerbestände getötet worden“, sagt Michael Herrmann, Geschäftsleiter der Gemeinde.

Einsatz mit Kran: Vom Hagel verletztes Pferd musste „notgeschlachtet“ werden

Überdies, so Herrmann, musste ein Pferd, das von dem Hagel stark verletzt worden war, „notgeschlachtet“ werden. „Das Tier war wohl noch auf der Koppel. Danach wurde versucht, das Pferd mit Hilfe eines Krans auf die Beine zu stellen, aber es ist immer wieder zusammengebrochen“, berichtet der Geschäftsleiter. „Bisher haben wir von den Jägern im Gemeindegebiet insgesamt 18 tote Rehe gemeldet bekommen. Manche haben noch schwer verletzt gelebt, und mussten erlöst werden.“

Bei den Störchen im gesamten Loisachtal gab es Verluste. „Es ist wirklich sehr tragisch und schlimm“, bilanziert Herrmann. Das betätigt auch der Landesbund für Vogelschutz (LBV). Sprecherin Sabine Tappertzhofen sagt: „Es sind etliche Störche gestorben. Verletzte Tiere sind zu Tierärzten und Auffangstationen gebracht worden.“ Das Leid dieser Störche habe alle sehr bewegt. Einige Störche werden in der Tierklinik Weilheim behandelt.

Tölzer Feuerwehr rettet verletzten Greifvogel

Ob Vögel seltener Arten getötet worden sind, könne Tappertzhofen nicht beantworten. „Es gibt in den Loisach-Kochelsee-Mooren Arten, die nur mit wenigen Individuen vertreten sind. Da kann der Tod von vier Tieren den Verlust der lokalen Population bedeuten“, erklärt die Sprecherin. „Außerdem ist der Vogelzug im Gange. Wenn in einer Wiese 30 Störche stehen, sieht man, wenn sie tot oder verletzt sind. 50 Bekassinen oder Brachvögel wird man hingegen nicht sehen. Die räumt der Fuchs auf.“ Anders sehe es allerdings bei Vogelarten aus, die in dichtem Gebüsch leben. „Amseln und Meisen waren direkt nach dem Unwetter wieder auf Futtersuche zu beobachten.“ Hier dürften die Verluste überschaubar sein, so die Einschätzung des LBV.

Achtung Triggerwarnung: Foto zeigt totes oder verletztes Reh

Einige Rehe konnten sich nicht vor dem Hagel retten und wurden stark verletzt und getötet. © konrad Mangold

Besitzer finden erschlagene Katzen

Wie die Feuerwehr Bad Tölz auf ihrer Facebook-Seite schreibt, haben die Einsatzkräfte am Sonntag in Benediktbeuern einen verletzten Greifvogel unter Bäumen gefunden, und in die Tierklinik nach Weilheim gebracht. Myriam Kohler vom Verein „Mobile Fellnasenhilfe Oberland“ habe in zwei Fällen von erschlagenen Katzen an ihren Partner „Tiertrauer Wolf“ vermittelt. „Die Besitzer haben jeweils selber die erschlagenen Katzen gefunden“, berichtet Kohler auf Anfrage. „Einen Überblick über mögliche weitere Fälle haben wir nicht.“

Kuh von Streidl-Alm vermisst: „Haben wenig Hoffnung“

Dass Rinder auf den Weiden vom Hagel verletzt oder getötet worden sind, ist bislang nicht bekannt. „Ich denke, dass viele nachmittags die Tiere schon in den Ställen hatten“, mutmaßt Evi Walser, Landwirtin aus Kochel. Sandra Sanktjohanser aus Lenggries berichtet, dass sie eine Kuh von der Streidl-Alm unterhalb der Brauneck-Bergbahnstation vermissen. „Zwar starten wir noch eine Suchaktion, machen uns aber keine großen Hoffnungen mehr.“ Ob es zu einer Panik gekommen sei, könne man nicht sagen. „Den anderen Tieren geht es gut.“

Franz Sindlhauser, Landwirt vom Abrahamhof, betreibt unter anderem eine Weide-Ochsenhaltung in Benediktbeuern und hält im Moos Wasserbüffel. „Die Großtiere haben das Unwetter recht gut überstanden.“ Ein Teil der Tiere habe Bäume als Unterstand genutzt. „Im Laufstall sind die Viecher im gestreckten Galopp erst in den offenen Stall rein, aber dort ist aufgrund des Lärms Panik ausgebrochen und sie sind wieder rausgerannt und in den Hagel gekommen“, berichtet der Bio-Bauer. „Als es aufgehört hat, habe ich alle kontrolliert, aber man sieht keine Verletzungen.“ Zu Tode seien am Abraham-Hof drei Hühner gekommen. „Beim Nachbarn hat es auch Enten erschlagen.“

