Mit Drogen am Steuer erwischt

Von: Sabine Schörner

Dem Fahrer wurde im Anschluss Blut abgenommen, da er am Vortag einen Joint geraucht hatte und der Vortest positiv ausgefallen war. © Symbolfoto: dpa

Ein 21-jähriger Benediktbeurer ist am Freitag bei einer Polizeikontrolle aufgefallen. Im Fahrzeug fanden die Beamten Drogen.

Benediktbeuern – Einen Drogensünder hat die Polizei am Steuer erwischt. Der 21-jährige Benediktbeurer war am Freitag gegen 23.50 Uhr mit seinem Geländewagen auf der Dorfstraße in Benediktbeuern unterwegs, als ihn die Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten diese sofort starken Marihuanageruch im Fahrzeug fest, heißt es im Polizeibericht. In der Folge wurden circa acht Gramm Marihuana gefunden und sichergestellt. Dem Fahrer wurde im Anschluss Blut abgenommen, da er am Vortag einen Joint geraucht hatte und der Vortest positiv ausgefallen war. Ihn erwartet nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

