Veranstaltung in Benediktbeuern: Denkmal ist „Liebe und Last“

Von: Melina Staar

Bei der 47. Auflage der Benediktbeurer Management-Gespräche stand ein ziemlich brisantes Thema im Mittelpunkt: Immobilien. „So aktuell wie nie“, sagte Egon Endres, einer der Begründer der Veranstaltung.

Benediktbeuern – Es scheint, als hätten Egon Endres und Michael Thiess genau den richtigen Riecher gehabt, als sie vor 25 Jahren die Management-Gespräche in Benediktbeuern aus der Taufe hoben. Dieser Tage ging die Veranstaltung bereits zum 47. Mal über die Bühne. „Ich hätte nie gedacht, dass es so lange währt“, sagte Endres bei einem Gespräch im Vorfeld. Zentraler Punkt der Management-Gespräche ist es, dass die „Non-Profit- und die Profit-Welt“ sich austauschen, wie Thiess sagte.

In diesem Jahr hieß das Thema „Immobilien – Freude oder Last“. „Wir wählen stets Themen, mit denen alle Teilnehmer etwas anfangen können“, so Thiess. Es gebe eine treue Zahl an Teilnehmern, die sich zwischen 60 und 80 Personen bewege. Etwa ein Drittel seien stets neue Leute. Was die Management-Gespräche aus Sicht der Organisatoren besonders macht? „Es ist ein toller Ort, ein geschlossener Kreis, es gibt einen Kulturteil, den die Münchner Philharmonie gestaltet“, zählt Endres auf.

Das Thema Immobilien sei so aktuell wie nie. Hier lag ein Fokus auf den Pflegeplätzen. „Mit den derzeitigen Grundstückspreisen können neue Pflegeeinrichtungen kaum gebaut werden“, so Endres. „Die Schere zwischen Angebot und Nachfrage geht immer weiter auseinander“, sagte auch Karl Reinitzhuber, Geschäftsführer der Firma „Carestone“, die Pflegeimmobilien als Kapitalanlage vermarktet. Alle gemeinsam müssten sich diesen Herausforderungen stellen. Über Pflegeimmobilien sprach dann auch Christian Pietig in seinem Impulsvortrag zum Auftakt der Management-Gespräche (siehe Kasten unten).

„Immobilie ist Basis für Leistungserbringung“

Vom Drahtseilakt zwischen Freude und Last in Bezug auf Immobilien sprach Christian Pietig in einem Impuls-Vortrag bei den Benediktbeurer Management-Gesprächen. Er ist Geschäftsführer der Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes in München, die 26 Einrichtungen für Senioren im Freistaat betreibt – darunter eine in Bad Tölz, das „Haus am Park“.



„Die Immobilie ist die Basis für die Leistungserbringung“, sagt Pietig im Gespräch mit unserer Zeitung. Solange eine Immobilie vorhanden ist, können Personen betreut werden – selbst wenn beispielsweise zu wenige Pfleger vorhanden sind. Die Immobilie sei zunächst einmal die Visitenkarte. Ein schönes, helles Gebäude sei attraktiv. Damit eine Einrichtung den Bedürfnissen der Bewohner entspreche, brauche es aber noch mehr: Barrierefreiheit, Rückzugsräume, Privatheit, passende Zimmergrößen. Einrichtungen müssten je nach Zielgruppe anderen Anforderungen gerecht werden. Auch müsse man auf die Mitarbeiter schauen: Sie brauchen Parkplätze, Umkleiden, Pausenräume. Und zu guter Letzt gebe es zahlreiche gesetzliche Vorgaben: „Es ist genau geregelt, wie viel Abstand zwischen Toilette und Waschbecken und wie viel Bewegungsfläche vor dem Kleiderschrank sein muss“, so Pietig. Aber es sei nicht immer einfach, da sich die Bedürfnisse stets ändern. Heute erwarte jeder funktionierendes Wlan in einem Gebäude – in manchen alten Gemäuern aber sehr schwer machbar. Auf der anderen Seite seien gerade Altbauten auch oft sehr attraktiv.



Wie sehr eine Immobilie Last und nicht nur Freude sein kann, betonte Pietig in seinem Vortrag, als er über Betreiberhaftung sprach. „Für Immobilienbesitzer ist es eine große Last, dass es umfangreiche Regelungen zur Wartung von Gebäuden gibt.“ Hat ein Gebäude ein Flachdach, müssen jährlich die Sicherungshaken geprüft werden, die dazu dienen, dass auf dem Dach gearbeitet werden kann. Im Küchenbereich muss jedes Jahr die Entlüftung fachmännisch gereinigt werden, um Fettrückstände zu entfernen. „Es gibt sehr viele Dinge, die man als Betreiber einhalten muss.“ Dafür gebe es keine eigene Liste, vielmehr müsse man sich aus dutzenden Vorgaben die heraussuchen, die für die jeweilige Immobilie gelten.



Pietig war bei den Impuls-Vorträgen schon mehrmals als Zuhörer dabei. Er findet es spannend, danach mit dem heterogenen Teilnehmerkreis ins Gespräch zu kommen. „Das ist ein gutes Format.“ Es gebe zahlreiche Möglichkeiten, sein Netzwerk auszubauen. „Es findet ein sehr positiver Austausch statt.“