„Verantwortung für unseren Garten Eden“

Von: Christiane Mühlbauer

Diskutierten lebhaft: (vo., v. li.) Norbert Schäffer (LBV-Vorsitzender), Pater Karl Geißinger (Naturschutzkoordinator des ZUK/Gastgeber des Symposiums), Manfred Weber (CSU-Politiker), und Lutz Spandau (Moderator) sowie (hi., v. li.) Benedikt Hartmann (ZUK-Geschäftsführer/Gastgeber), Fritz Brickwedde (Heinz-Sielmann-Stiftung/Gastgeber), Sarah Wiener (Mitglied im EU-Parlament), Walter Heidl (Deutscher Bauernverband) und Florian Streibl (Freie Wähler). © arp

Zum ersten Mal nach Ende der Pandemie fand im Kloster wieder das Symposium „Benediktbeurer Gespräche“ statt – und der Allianzsaal war gut besucht. Thema war die Rolle der Landwirtschaft im Hinblick auf Klima-, Arten- und Naturschutz. Auf dem prominent besetzten Podium wurde lebhaft diskutiert.

Benediktbeuern – Das Symposium veranstaltete das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) erstmals mit der Heinz-Sielmann-Stiftung, die seit einigen Monaten ein Büro in Bad Tölz unterhält. Das Thema Landwirtschaft und Umweltschutz hätte nicht brisanter gewählt sein können, wobei es im Kern darum ging, wie sich gemeinsam eine bessere, ökologische Zukunft gestalten lässt.

Auch wenn es auf dem Podium und im Dialog mit den Gästen mitunter hart zur Sache ging: Die Veranstaltung war deshalb so gut gelungen, weil die Diskutanten gegenseitige Wertschätzung und Respekt vorlebten. Für die Zuhörer gab es eine Fülle an Informationen, waren es nun Fakten aus der Landwirtschaft oder neue Studienergebnisse von Umweltschützern oder Forschenden.

Jedes Jahr werden pro Person in Deutschland 78 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen

Ein Thema, das immer wieder zur Sprache kam, aber nach Ansicht von Fritz Brickwedde (Sielmann-Stiftung) in der Gesellschaft viel zu wenig diskutiert werde, ist die Tatsache, dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden. In Deutschland seien es jedes Jahr 78 Kilogramm pro Person. „Man muss auch an den ganzen Wasser- und Energieverbrauch denken, der mit der Erzeugung verbunden ist.“ Hier müsse noch viel Bewusstseinsbildung geschaffen werden, meinte auch Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag. Er sprach davon, „Verantwortung für unseren Garten Eden zu übernehmen“ und forderte mehrmals, ein Schulfach namens „Alltagskompetenz“ einzuführen. Und Walter Heidl, Vize-Präsident des Deutschen Bauernverbands, bedauerte, dass heute nur noch elf Prozent der Haushaltsausgaben für Lebensmittel verwendet würden, vor 50 Jahren waren noch 60 Prozent.

Rund 150 Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgten die Diskussion auf dem Podium. Unter ihnen waren nicht nur lokale Politiker, Landwirte und Mitarbeiter verschiedener Einrichtungen aus dem Landkreis, sondern auch Vertreter unterschiedlicher Institutionen und von Wissenschaftsbetrieben aus dem deutschsprachigen Raum © arp

Kontroverse Ansichten: Manfred Weber und Sarah Wiener

Manfred Weber, Vorsitzender der Fraktion der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, verteidigte die EU-Subventionen für die Landwirte, wenngleich er forderte, dies müsste „zielgerichteter“ geschehen. Mit Sarah Wiener, die als parteilose für die Grünen-Fraktion im EU-Parlament sitzt, kam es immer wieder zum kontroversen Austausch. Als Weber sagte, Bio-Produkte könnten sich nur Gutverdiener leisten, konterte die bekannte Fernsehköchin: „Soll das im Umkehrschluss dann heißen, dass wir alle schlecht essen sollen, weil das demokratisch und fair ist?“ Wiener bezeichnete es als unfair, dass 80 Prozent der Subventionen an 20 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe gingen. Man müsse jetzt das „komplette System umstellen“, sagte sie: „Das ist schwierig, aber genau das muss passieren.“

Die Hälfte aller Feldvögel in Deutschland ist schon ausgestorben

Alarmierendes über den Artenschwund berichtete Norbert Schäffer, Vorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz: In den letzten 40 Jahren sei die Hälfte aller Feldvögel in Deutschland ausgestorben. Braunkehlchen gebe es fast nur noch im Loisach-Kochelsee-Moor. Schäffer nannte mehrere Gründe und zeigte Fotos aus Bayern: Mono-Maiskulturen im Donautal, Vernichtung von Heckenstrukturen für die biologische Vielfalt, hoher Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und entwässerte Flächen. Man müsse dahin kommen, dass ein Landwirt stolz sei, wenn auf seinen Flächen Vögel wie etwa Kiebitze entdeckt würden. „Dafür braucht es aber auch gesellschaftliche Anerkennung.“

Schüler kennen mehr Produktmarkennamen als Baumarten oder Vögel

Wie wichtig Umweltbildung für Kinder ist, berichtete eine Professorin aus Wien: Bei einem Test hätten die Schüler mehr Produktmarkennamen auflisten können als Baumarten oder Vögel.

Franz Sindlhauser, Landwirt aus Benediktbeuern, kritisierte die in seinen Augen zunehmende „Fremdbestimmung“ der Bauern. Und viele, die von der komplexen Materie „keine Ahnung hätten“, würden ihnen Vorschriften machen wollen. „Die Leute sparen bei Lebensmitteln, aber sie fahren für teures Geld in den Urlaub.“ Hinsichtlich der vielen Diskussionen zitierte er einen Sinnspruch: „Was gut werden soll, braucht Zeit zum Wachsen.“

