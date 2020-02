Verirrt und festgefahren: 33-Jährige greift zu unkonventionellem Mittel

Ihre Irrfahrt durchs Benediktbeurer Moos beendete eine Autofahrerin am Dienstagabend mit einer Sachbeschädigung.

Benediktbeuern - Ungut endetet für eine 33-jährige Vietnamesin am Dienstag eine Autofahrt, die von Bad Tölz nach Garmisch-Partenkirchen führen sollte. Sie verlor nicht nur heillos die Orientierung, sondern hatte am Ende auch noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung am Hals.

Nach Angaben der Polizei verfuhr sich die junge Frau gegen 20 Uhr im Benediktbeurer Moos. Bei einem versuchten Wendemanöver fuhr sie ihr Auto fest und konnte nicht mehr vor noch zurück.

Vietnamesin (33) muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten

Die 33-Jährige, die in Garmisch-Partenkirchen ansässig ist, wollte zum Wiederanfahren etwas unter ihren Vorderreifen legen. Zu diesem Zweck riss sie kurzerhand ein Brett von einem nahe gelegenen Stadel herunter und richtete damit einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro an.

Wem der Stadel gehört, das hat die Polizei noch nicht herausgefunden. Es habe sich schon schwierig gestaltet, vor Ort den Sachverhalt zu klären, so die Beamten. Denn die Frau sprach ausschließlich Vietnamesisch.

