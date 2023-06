Schnäppchen entpuppt sich als Schwindel: Benediktbeurer beleidigt Verkäufer

Von: Rudi Stallein

Wegen Beleidigung musste sich ein Benediktbeurer vor Gericht verantworten. © Archiv

Ein vermeintliches Schnäppchen im Internet entpuppte sich als Schwindel: Vor Gericht stand nun aber nicht der Verkäufer, sondern der Käufer.

Benediktbeuern/Wolfratshausen – Weil er sich beim Online-Kauf eines Silberbestecks betrogen fühlte, verlor ein junger Benediktbeurer (25) ein wenig die Contenance. Mit deutlichen Worten forderte er per E-Mail den Verkäufer auf, dem er den Titel „Basar-Türke“ verlieh, keine Faxen zu machen und den Kaufpreis zurück zu überweisen. Deshalb musste sich der 25-Jährige wegen versuchter Nötigung in Tateinheit mit Beleidigung vor dem Amtsgericht in Wolfratshausen verantworten.

„Der Ausdruck Basar-Türke“ ist vielleicht unschön, aber keine Beleidigung“

„Ich frage mich, wie es hier zu einer Anzeige kommt“, wunderte sich Rechtsanwalt Stephan Tschaidse und fügte kopfschüttelnd hinzu: „Ein offensichtlicher Betrüger wendet sich an die Polizei.“ Denn dass sein Mandant, der vom persönlichen Erscheinen zur Verhandlung entbunden worden war, über den Tisch gezogen wurde, sei unstrittig. „Ein Silberbesteck mit einem Gewicht wie ein Plastik-Campinggeschirr“, so der Verteidiger, „da ist offensichtlich, dass er betrogen wurde.“

Das zurückgeschickte Besteck habe der Verkäufer nicht annehmen wollen, weil es „beschädigt“ gewesen sei. Deshalb habe er auch die 60 Euro nicht zurückgezahlt. Dennoch tue es seinem Mandanten leid, „diese Äußerungen getan zu haben“. Wobei: „Der Ausdruck Basar-Türke“ ist vielleicht unschön, aber keine Beleidigung“, so Tschaidse.

Die drei Vorstrafen des Benediktbeurers machen eine Verfahrenseinstellung schwierig

Eigentlich wäre die Sache prädestiniert dafür gewesen, das Verfahren einzustellen. Dem standen jedoch die drei Vorstrafen des Benediktbeurers im Weg. Zuletzt war er 2021 wegen Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Da half es auch nichts, dass sein Bewährungshelfer von einer „durchweg positiven Zusammenarbeit“ berichtete. „Meine Einschätzung war sehr positiv, bis er mir von der neuen Anklage erzählt hat.“

Angeklagter kommt glimpflich davon

Aber der junge Mann kam wegen der verunglückten „Rückabwicklung“ des Ebay-Geschäfts glimpflich davon. Richter Helmut Berger folgte dem Antrag der Verteidigung und verurteilte ihn zu 30 Tagessätzen zu je 30 Euro, insgesamt 900 Euro. Die Staatsanwältin hatte 50 mal 35 Euro, also insgesamt 1750 Euro, beantragt. „Das waren unschöne Worte, aber der Ärger ist nachvollziehbar“, zeigte der Richter Verständnis für die Reaktion des Angeklagten, dessen Verteidiger das Urteil annahm.

